[Introducción ] Deje de mirar los gráficos esperando la inversión perfecta. EBP OC Bot EA es la ejecución automatizada del sistema de trading de alta precisión popularizado por Omar Agag en YouTube.

Este EA espera pacientemente la "Tormenta Perfecta": Un barrido de liquidez, una vela envolvente fuerte, y una reentrada en un Fair Value Gap (FVG). Se ejecuta mecánicamente, eliminando las emociones de su trading.

Fuente de la estrategia: Basado en la lógica detallada en este video: https: //www.youtube.com/watch?v=MoRFmQ4maGA

[Si bien la estrategia original es poderosa, requiere que usted esté despierto en determinadas "Zonas Muertas" (6 AM, 10 AM, 2 PM EST). Este EA hace el trabajo duro por usted:

Nunca se pierda un Setup: Escanea el mercado 24/7 (o durante horas específicas) para capturar la entrada en el segundo en que el FVG es tocado. Preajustes optimizados: Incluye configuraciones optimizadas para US30, NAS100 y Oro (XAUUSD). Filtrado avanzado: Hemos añadido filtros opcionales de RSI y Tendencia para filtrar las señales de baja calidad que la estrategia en bruto podría tomar. Protección del capital: El cálculo incorporado de "Lote Inteligente" previene operaciones si su margen es demasiado bajo, protegiéndole de errores de "Dinero insuficiente".

[Características principales]

Preajustes Plug & Play: Seleccione su activo (US30, US100 u Oro) en el menú desplegable y el EA cargará automáticamente los ajustes optimizados de RSI y Riesgo.

Entrada de órdenes a prueba de fallos: Utiliza Órdenes Límite para asegurar que obtiene el mejor precio posible (sin persecución de deslizamientos).

Preparado para Prop Firm: Incluye parámetros para limitar la Reducción Máxima Diaria y horas de negociación personalizables para ajustarse a las reglas de las empresas de capital riesgo.

Modo Personalizado: ¿Quiere operar exactamente como en el vídeo? Cambie al modo "Personalizado" para desactivar todos los filtros y operar con la acción del precio en bruto.

[Importante: Baja Frecuencia, Alta Calidad Por favor lea antes de comprar: Este es un sistema SNIPER, no un scalper. No abre 10 operaciones al día.

Espera una formación específica de Velas H4.

Requiere una confirmación FVG específica de 15 minutos.

Espere días SIN OPERACIONES. Esto es normal. El EA está diseñado para sentarse en sus manos y proteger su capital hasta que se cumplan los requisitos específicos. La paciencia es la clave de la rentabilidad.

[Instrucciones de configuración]

Marco temporal: Adjunte el EA al gráfico M15 (La lógica escanea internamente H4, pero se ejecuta en M15). Establezca True para pasar la Validación (Operaciones 24/7): Ponga Falso si quiere operar sólo en "Kill Zones" específicas (6 AM, 10 AM, 2 PM EST). Hora del Bro ker: Establezca el ServerTimeOffset para que coincida con la diferencia entre su Broker y EST (Hora de Nueva York). Ejemplo: Si Nueva York es 8:00 AM y su Broker es 15:00 PM, su offset es 7. (Siga probando el valor de 0-12 para obtener un mejor resultado por su broker) Modo Estrategia: Para US30/NAS100/Oro , seleccione el modo "OPTIMIZADO" correspondiente en las entradas.

Para otros pares (EURUSD, GBPUSD), seleccione STRATEGY_CUSTOM y ajuste los filtros RSI/Trend para que se ajusten a la volatilidad de ese par.

[Descargo de responsabilidad]