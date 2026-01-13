Inspector MT5 J26

Inspector - Echtzeit-Performance- und Drawdown-Überwachung für MetaTrader



Mehr sehen, besser handeln - verbessern Sie Ihr MetaTrader-Erlebnis mit diesem wichtigen Performance-Tracking-Tool, das aus der leistungsstarken Meta Extender-Suite stammt.

Was es bietet: Kontinuierliche Echtzeit-Berechnung und Überwachung Ihrer Handelsperformance, Ihres Drawdowns und wichtiger Statistiken über mehrere Zeiträume hinweg. Der Inspector zeigt umfassende Metriken für die tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Performance an und hält Sie über Ihre Handelsergebnisse auf dem Laufenden.

Wichtigste Vorteile:

Sofortige Selbsterkenntnis der aktuellen Handelsperformance und des Drawdown-Niveaus

Verfolgen Sie sowohl absolute als auch relative Ergebnisse über verschiedene Zeiträume hinweg

Automatische Rücksetzung von Zeiträumen (täglich um Mitternacht, wöchentlich am Sonntag usw.)

Optionaler Handelsschutz - automatische Blockierung neuer Geschäfte, wenn Performance- oder Drawdown-Grenzen erreicht werden

Unverzichtbar für Daytrader, die während der Sitzung zahlreiche Positionen verwalten

So funktioniert es: Hängen Sie den Inspector an ein beliebiges Diagramm an und er beginnt sofort mit der Verfolgung aller nach der Aktivierung geöffneten Trades. Zeigen Sie Echtzeit-Performance, Drawdown-Prozentsätze und Handelsstatistiken nach Zeiträumen geordnet an. Konfigurieren Sie optionale Schutzlimits, um den Handel zu unterbrechen, wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden, um Ihr Konto in schwierigen Zeiten zu schützen. Funktioniert für alle Währungspaare und Zeitrahmen.

Dokumentation und Unterstützung

Für detaillierten und persönlichen Support können Sie uns kontaktieren oder hier einen Kommentar hinterlassen. Die vollständige Dokumentation finden Sie in unserem Profil verlinkt.