Price Alert MT5 J26

Price Alert - Professionelles Preisbenachrichtigungssystem für MetaTrader



Mehr sehen, besser handeln - erweitern Sie Ihr MetaTrader-Erlebnis mit diesem unverzichtbaren Preisalarm-Tool, das aus der leistungsstarken Meta Extender-Suite stammt.

Was es bietet: Erstellen Sie unbegrenzt anpassbare Kurswarnungen, die Sie sofort benachrichtigen, wenn bestimmte Kursniveaus erreicht werden. Jeder Alarm kann mit persönlichen Notizen umbenannt werden, so dass Sie mehrere Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Ausbruchspunkte oder wichtige Handelszonen in all Ihren Charts leicht verfolgen können.

Wichtigste Vorteile:

Verpassen Sie nie wieder wichtige Kursbewegungen - erhalten Sie Warnungen per Chart-Benachrichtigung, E-Mail und mobile Push-Benachrichtigungen

Überwachen Sie mühelos Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ohne ständige Chartbeobachtung

Automatische Verfolgung von Ausbruchsniveaus und Kurszielen

Perfekt für Swing Trader und Positionshändler, die nicht ständig die Charts beobachten können

So funktioniert's: Legen Sie einfach den gewünschten Warnpreis mithilfe der Chartlinie oder des Eingabefeldes fest, benennen Sie Ihren Warnhinweis zur einfachen Referenz und aktivieren Sie ihn. Wenn der Kurs das von Ihnen festgelegte Niveau erreicht, erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über die MetaTrader-Schnittstelle. Aktivieren Sie E-Mail- und Handy-Benachrichtigungen in den Einstellungen, um immer und überall informiert zu sein. Funktioniert bei allen Währungspaaren, Zeitrahmen und Brokern.

Dokumentation und Support

Für detaillierten und persönlichen Support können Sie uns gerne kontaktieren oder hier einen Kommentar hinterlassen. Die vollständige Dokumentation finden Sie in unserem Profil verlinkt.