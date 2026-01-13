Chart Analyzer MT4 J26

Chart Analyzer - Erweiterte Marktstrukturanalyse für MetaTrader



Mehr sehen, besser handeln - erweitern Sie Ihr MetaTrader-Erlebnis mit diesem leistungsstarken Marktanalyse-Tool, das aus der leistungsstarken Meta Extender-Suite stammt.

Was es bietet: Interaktive Echtzeit-Analyse von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Schwungphasen (ZigZag), Marktstruktur und Retracement-Niveaus. Visualisieren Sie kritische Kursniveaus und Marktphasen direkt auf Ihrem Chart mit mehreren Anzeigeoptionen, einschließlich Unterstützungs-/Widerstandslinien, Swing-Extremwerten mit relativen Änderungsprozentsätzen und Volatilitätserkennung.

Wichtigste Vorteile:

Automatische Erkennung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ohne manuelles Zeichnen

Anzeige von Swing-Phasen und prozentualen Veränderungen zwischen den einzelnen Marktbewegungen

Sofortige Analyse der aktuellen Marktphase, der Retracement-Levels und der Trendstruktur

Vollständig anpassbare Parameter, während die Anwendung läuft - kein Neustart erforderlich

Standardeinstellungen optimiert und sofort einsatzbereit

Funktionsweise: Schließen Sie den Chart Analyzer an ein beliebiges Diagramm an , und er scannt sofort den sichtbaren Bereich nach Hochs, Tiefs und wichtigen Niveaus. Konfigurieren Sie die Präzisionseinstellungen, die Volatilitätserkennung und die visuellen Elemente on-the-fly über die intuitive Widget-Schnittstelle. Alle Einstellungen werden automatisch gespeichert und wiederhergestellt, wenn Sie das gleiche Symbol erneut öffnen. Perfekt für die Identifizierung von Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der Marktstruktur. Funktioniert mit allen Zeitrahmen, Währungspaaren und Brokern.

Dokumentation und Support

Für detaillierten und persönlichen Support können Sie uns gerne kontaktieren oder hier einen Kommentar hinterlassen. Die vollständige Dokumentation finden Sie in unserem Profil verlinkt.