Second Timeframe MT4 J26

Second Timeframe - Professionelle Multi-Timeframe-Analyse für MetaTrader



Mehr sehen, besser handeln - erweitern Sie Ihr MetaTrader-Erlebnis mit diesem unverzichtbaren Multi-Timeframe-Analyse-Tool, das aus der leistungsstarken Meta Extender-Suite stammt.

Was es bietet: Betrachten Sie Daten in höheren Timeframes, die direkt in Ihr aktives Chart eingeblendet werden, ohne zwischen den Fenstern wechseln zu müssen. Dieses eigenständige Widget zeigt einen zweiten Zeitrahmen gleichzeitig mit Ihrem nativen Chart an und bietet so einen vollständigen Marktkontext auf einen Blick.

Wichtigste Vorteile:

Vermeiden Sie Gegentrend-Trades, indem Sie Trends auf höheren Timeframes analysieren und gleichzeitig den Einstieg auf niedrigeren Timeframes timen

Schalten Sie die Sichtbarkeit des nativen Zeitrahmens ein/aus, um sich ausschließlich auf die Struktur des höheren Zeitrahmens zu konzentrieren.

Automatische Aktualisierungen, wenn sich neue Balken auf dem überlagerten Zeitrahmen bilden

Kein Chartwechsel erforderlich - Sie sehen beide Zeitrahmen in einer Ansicht

Funktionsweise:Hängen Sie das Widget einfach an ein beliebiges Diagramm an, wählen Sie das von Ihnen bevorzugte Overlay für einen höheren Zeitrahmen aus, und schon erhalten Sie eine umfassende Marktperspektive. Die Anwendung zeigt die Kerzen des von Ihnen gewählten Zeitrahmens direkt in Ihrem aktuellen Chart an und hilft Ihnen, den übergeordneten Trend zu erkennen und gleichzeitig präzise Eingaben zu tätigen. Funktioniert mit allen Währungspaaren, Zeitfenstern und Brokern.

Dokumentation und Support

Für detaillierten und persönlichen Support können Sie uns gerne kontaktieren oder hier einen Kommentar hinterlassen. Die vollständige Dokumentation finden Sie in unserem Profil verlinkt.