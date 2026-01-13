Stop Loss Manager MT5 J26

Stop Loss Manager - Präzisions-Risikomanagement für MetaTrader



Präzises Risikomanagement - verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit intelligenter Stop-Loss-Automatisierung. Minimieren Sie das Risiko, maximieren Sie die Kontrolle und sichern Sie Ihre Gewinne mit professionellen Trailing-Methoden.

Was es bietet: Automatische Stop-Loss-Erkennung und -Verwaltung für alle manuellen Trades mit fünf bewährten professionellen Trailing-Methoden: Market Trailing (basierend auf aktuellen Candlesticks), ATR Trailing (volatilitätsadjustiert), Parabolic SAR Trailing (trendfolgend), Fixed Distance Trailing (konstanter Pip-Abstand) und Breakeven Trailing (Einstiegskursabsicherung).

Wichtigste Vorteile:

Automatische Erkennung neuer Positionen und sofortiges Setzen der ersten Stop-Losses

Schützt das Handelskapital vor katastrophalen Verlusten bei unerwarteten Marktereignissen

Entfernt emotionale Entscheidungen durch automatisiertes Risikomanagement

Arbeitet mit Desktop- und mobilen MetaTrader-Trades gleichzeitig

Verwaltet alle Trades für das aktuelle Symbol, unabhängig davon, wie sie eröffnet wurden

Funktionsweise: Hängen Sie den Stop-Loss-Manager an ein beliebiges Diagramm und handeln Sie normal. Die Anwendung erkennt automatisch jeden von Ihnen eröffneten Handel und wendet sofort ein intelligentes Stop-Loss-Management auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Trailing-Methode an. Funktioniert nahtlos mit Trades, die von mobilen Geräten aus eröffnet werden. Kompatibel mit allen Zeitfenstern, Währungspaaren und Brokern.

Dokumentation und Support

Für detaillierten und persönlichen Support können Sie uns gerne kontaktieren oder hier einen Kommentar hinterlassen. Die vollständige Dokumentation finden Sie in unserem Profil verlinkt.