Inspector MT5 J26

Inspector - Monitorización del Rendimiento y Drawdown en Tiempo Real para MetaTrader



Vea más, opere mejor - mejore su experiencia en MetaTrader con esta herramienta esencial de seguimiento del rendimiento, extraída de la potente suite Meta Extender.

Qué ofrece: Cálculo continuo en tiempo real y seguimiento de su rendimiento comercial, drawdown, y las estadísticas clave a través de múltiples períodos de tiempo. El Inspector muestra métricas completas para el rendimiento diario, semanal, mensual y anual, manteniéndole informado de los resultados de sus operaciones a medida que suceden.

Principales ventajas:

Obtenga un autoconocimiento instantáneo del rendimiento actual de sus operaciones y de sus niveles de reducción.

Seguimiento de los resultados absolutos y relativos en diferentes periodos de tiempo.

Reajustes automáticos de periodos (diario a medianoche, semanal el domingo, etc.)

Protección de operaciones opcional: bloqueo automático de nuevas operaciones cuando se alcanzan los límites de rendimiento o reducción

Esencial para los operadores diarios que gestionan numerosas posiciones a lo largo de la sesión

Cómo funciona: Conecte el Inspector a cualquier gráfico e inmediatamente empezará a registrar todas las operaciones abiertas tras su activación. Vea el rendimiento en tiempo real, los porcentajes de reducción y las estadísticas de negociación organizadas por periodos de tiempo. Configure límites de protección opcionales para detener las operaciones cuando se alcancen determinados umbrales, protegiendo así su cuenta durante periodos difíciles. Funciona con todos los pares de divisas y plazos.

Documentación y soporte

Para un soporte detallado y personalizado, no dude en contactar con nosotros o dejar un comentario aquí. Encuentre la documentación completa enlazada en nuestro perfil.