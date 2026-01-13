Closing Assistant MT4 J26

Abschlussassistent - Multi-Trade-Management mit einem Klick für MetaTrader

Mehr sehen, besser handeln - verbessern Sie Ihr MetaTrader-Erlebnis mit diesem wichtigen Handelsmanagement-Tool, das aus der leistungsstarken Meta Extender-Suite stammt.

Was es bietet: Schließen Sie mehrere Trades gleichzeitig mit einem einzigen Klick, geordnet nach Richtung (Kauf/Verkauf) oder Performance (Gewinn/Verlust). Wählen Sie aus drei Umfangsoptionen: Nur Meta Extender-Geschäfte, aktuelle Symbol-Geschäfte oder alle MetaTrader-Geschäfte - so haben Sie die vollständige Kontrolle darüber, welche Positionen sofort geschlossen werden sollen.

Wichtigste Vorteile:

  • Führen Sie Massenschließungen in schnelllebigen Marktbedingungen durch, wenn jede Sekunde zählt

  • Schließen Sie alle Gewinnpositionen, um Gewinne während volatiler Umschwünge zu sichern.

  • Schließen Sie alle Verlustpositionen schnell, um den Drawdown zu begrenzen.

  • Perfekt für Scalper und Daytrader, die mehrere Positionen verwalten

  • Kein Suchen in Handelslisten - ein Knopfdruck genügt

Funktionsweise: Wählen Sie den gewünschten Bereich aus (Meta Extender, Symbol oder MetaTrader-weit) und verwenden Sie dann die intuitiven Schaltflächen, um Trades nach Richtung oder Performance zu schließen. Das Widget führt alle Schließungen automatisch und ohne zusätzliche Bestätigungsdialoge aus und sorgt so für blitzschnelle Exits, wenn die Marktbedingungen sofortiges Handeln erfordern. Funktioniert mit manuellen Trades und solchen, die von anderen EAs eröffnet wurden. Kompatibel mit allen Währungspaaren und Brokern.

Dokumentation und Support

Für detaillierten und persönlichen Support können Sie uns gerne kontaktieren oder hier einen Kommentar hinterlassen. Die vollständige Dokumentation finden Sie in unserem Profil verlinkt.


