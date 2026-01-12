Guppy Gold Pro EA - Trendfolge-Intelligenz

Guppy Gold Pro EA ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das speziell für Gold (XAUUSD) und die wichtigsten Währungspaare optimiert ist. Basierend auf der bewährten Guppy Multiple Moving Average (GMMA) Theorie, fängt dieser EA explosive Trendbewegungen ein, während er gleichzeitig strenge Risikokontrollen aufrechterhält.

Hauptmerkmale:

Dynamische Trend-Erkennung : Verwendet ein 3-Schichten-EMA-System (kurz-, mittel- und langfristig), um hochwahrscheinliche Trendrichtungen zu bestätigen.

Zweifacher Trailing-Modus : Wählen Sie zwischen einem sanften EMA-Trailing (für lange Trends) oder einem präzisen Standard-Trailing mit Step (für volatile Märkte).

Eingebauter Risikoschutz : Ein harter Max Spread-Filter und ein Global Equity Drawdown-Schutz sichern Ihr Kapital.

Professionelles Dashboard: Echtzeit-Überwachung von Kontostand, Spread und aktuellem Drawdown direkt in Ihrem Chart.

Handelsempfehlungen:

Symbol : XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen : M5, M15 (empfohlen).

Mindestguthaben : $100 für jedes 0,01 Lot.

Kontotyp: Beliebig.

Kritische Anmerkungen zum Betrieb:

Nachrichten-Management : Es wird dringend empfohlen, den EA während wichtiger Nachrichtenereignisse abzuschalten , insbesondere bei den Non-Farm Payrolls (NFP) , um Slippage und extreme Volatilität zu vermeiden.

Sicherheit geht vor: Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie zum Live-Handel übergehen, um die Einstellungen zu finden, die am besten zum Spread Ihres Brokers passen.

Haftungsausschluss:

Der Handel mit Devisen (Forex) und Gold auf Marge birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit istkein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich entscheiden, in diesen EA zu investieren, sollten Sie sorgfältig Ihre Investitionsziele, Ihre Erfahrung und Ihr Risiko ppetitabwägen. Sie verwenden diese Software auf eigenes Risiko. Der Entwickler ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die durch die Verwendung dieses Expert Advisors entstehen.