Pro Trader Indi

Smart Reversal Signal PRO - Indicador avanzado de trading en múltiples marcos temporales

🎯 S istema profesional de detección de reversiones con gestión inteligente de TP/SL.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

✅ S istema de señales multifiltro - Combina RSI, MACD, media móvil y estocástico para entradas de alta probabilidad.

✅ Colocación inteligente de TP/SL - TP1 en niveles de soporte/resistencia, SL en puntos de oscilación.

✅ Control de Espaciado de Señales - Previene el overtrading con un mínimo de barras entre señales (10-20 velas)

✅ Tablero de WinRate en tiempo real - Realiza un seguimiento del rendimiento con estadísticas en vivo, factor de beneficio y ratio de ganancias/pérdidas.

✅ Filtro de volatilidad ATR - Evita las señales de baja calidad durante los periodos de baja volatilidad

✅ Filtro de sesión - Opere sólo durante las sesiones de Londres (08:00-17:00 GMT) o NY (13:00-22:00 GMT)

✅ Visualización de gráficos limpia - Elimina automáticamente las señales antiguas, muestra sólo la configuración de la operación actual

✅ Completo sistema de alertas: alertas emergentes, notificaciones push y compatibilidad con Telegram

✅ Gestión visual de operaciones - Entrada clara, niveles TP1 SL con visualización de pips/puntos

✅ Calificación del rendimiento - Sistema de calificación de 5 estrellas basado en la tasa de ganancias (★★★★★ para 60%+)

DISEÑO INTELIGENTE:

Activa y desactiva cada filtro de forma independiente

Distancias TP personalizables y stop loss basado en swing

Funciona en todos los marcos temporales y pares de divisas

Sin repintado - las señales permanecen bloqueadas una vez formadas

Cuadro de mandos profesional con métricas clave

PERFECTO PARA:

Operadores de swing que buscan entradas de reversión de alta calidad

Operadores que desean una gestión estructurada de TP/SL

Usuarios que necesitan seguimiento y análisis del rendimiento

Operadores principiantes y experimentados

ESPECIFICACIONES:

Entrada: Precio de cierre de mercado en la señal

TP1: Nivel de soporte/resistencia más cercano

SL: Por debajo/por encima del mínimo/alto reciente + buffer

💰 ¡Empieza a operar reversiones con confianza y total transparencia!