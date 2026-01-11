Pro Trader Indi

Smart Reversal Signal PRO - Indicador avanzado de trading en múltiples marcos temporales

🎯 S istema profesional de detección de reversiones con gestión inteligente de TP/SL.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

✅ S istema de señales multifiltro - Combina RSI, MACD, media móvil y estocástico para entradas de alta probabilidad.

Colocación inteligente de TP/SL - TP1 en niveles de soporte/resistencia, SL en puntos de oscilación.

Control de Espaciado de Señales - Previene el overtrading con un mínimo de barras entre señales (10-20 velas)

Tablero de WinRate en tiempo real - Realiza un seguimiento del rendimiento con estadísticas en vivo, factor de beneficio y ratio de ganancias/pérdidas.

Filtro de volatilidad ATR - Evita las señales de baja calidad durante los periodos de baja volatilidad

Filtro de sesión - Opere sólo durante las sesiones de Londres (08:00-17:00 GMT) o NY (13:00-22:00 GMT)

Visualización de gráficos limpia - Elimina automáticamente las señales antiguas, muestra sólo la configuración de la operación actual

Completo sistema de alertas: alertas emergentes, notificaciones push y compatibilidad con Telegram

Gestión visual de operaciones - Entrada clara, niveles TP1 SL con visualización de pips/puntos

Calificación del rendimiento - Sistema de calificación de 5 estrellas basado en la tasa de ganancias (★★★★★ para 60%+)

DISEÑO INTELIGENTE:

  • Activa y desactiva cada filtro de forma independiente
  • Distancias TP personalizables y stop loss basado en swing
  • Funciona en todos los marcos temporales y pares de divisas
  • Sin repintado - las señales permanecen bloqueadas una vez formadas
  • Cuadro de mandos profesional con métricas clave

PERFECTO PARA:

  • Operadores de swing que buscan entradas de reversión de alta calidad
  • Operadores que desean una gestión estructurada de TP/SL
  • Usuarios que necesitan seguimiento y análisis del rendimiento
  • Operadores principiantes y experimentados

ESPECIFICACIONES:

  • Entrada: Precio de cierre de mercado en la señal
  • TP1: Nivel de soporte/resistencia más cercano
  • SL: Por debajo/por encima del mínimo/alto reciente + buffer

💰 ¡Empieza a operar reversiones con confianza y total transparencia!


