NRTR Volatility Engine
CRV NRTR Volatility Engine ist ein professioneller adaptiver Trend- und Marktregime-Indikator, der auf einer volatilitätsnormalisierten Preisstruktur basiert.
Er ist nicht nur ein weiterer Trailing-Stop.
Es ist eine echte Regime-Erkennung Motor, der:
✔ Passt sich dynamisch an die sich ändernde Volatilität an
✔ Filtert das Rauschen in Konsolidierungsphasen
✔ Erkennt echte strukturelle Trendverschiebungen
✔ Visualisiert Bullen- und Baisse-Regime mit Präzision
Dies macht es ideal für Trend-Trader, Zyklus-Analysten, algorithmische Systeme und Prop-Firm-Handelsregeln (kein Grid, kein Martingal).KERNLOGIK (WIE ER FUNKTIONIERT)
Der Indikator berechnet eine volatilitätsbereinigte strukturelle Grenze:
V a l u e = E x t r e m e ± K × A T R
Wobei:
|Komponente
|Bedeutung
|Extremwert
|Höchster / niedrigster Preis in einem dynamischen Fenster
|ATR
|Volatilität in Echtzeit
|K
|Benutzerdefinierter Volatilitätsmultiplikator
|Dynamischer Zeitraum
|Erweitert und verkürzt sich automatisch auf der Grundlage des Kursverhaltens
Regime-Zustände
Bullisches Regime
Baisse-Regime
🟢 EINSTEIGERNIVEAU - "WAS SEHE ICH?"
Visuelle Elemente
|Element
|Bedeutung
|Gelbe Linie
|Strukturelles Aufwärtsregime
|Rote Linie
|Strukturelles Regime der Baisse
|Gelber Pfeil
|Neues zinsbullisches Regime
|Roter Pfeil
|Neues bärisches Regime
Einfache Handelslogik
Buy Bias
-
Gelbe Struktur aktiv
-
Preis über der Linie
-
Bullischer Pfeil bestätigt Regimewechsel
Verkaufsneigung
-
Rote Struktur aktiv
-
Preis unter der Linie
-
Bärischer Pfeil bestätigt Regimewechsel
✔ Hält die Händler auf die vorherrschende Marktrichtung ausgerichtet
✔ Filtert minderwertige Gegentrend-Trades aus
✔ Reduziert emotionale Entscheidungen
Adaptive Struktur
Im Gegensatz zu Indikatoren mit festen Zeitfenstern ändert CRV NRTR dynamisch seine interne Periode:
✔ Erweitert sich bei anhaltenden Trends
✔ Setzt sich nach echten Strukturbrüchen zurück
✔ Reagiert schneller bei Volatilitätsexpansion
✔ Glättet sich bei Konsolidierung
Dies führt zu:
-
Sauberere Trenderkennung
-
Weniger falsche Umkehrungen
-
Bessere Klarheit des Regimes
Sie handeln nicht mehr mit Preisrauschen, sondern mit der Marktstruktur.🔴 FORTGESCHRITTENE STUFE - "MARKTREGIME-ENGINE"
Jeder Pfeil steht für:
✔ eine Verletzung der Volatilitätshüllkurve
✔ einen strukturellen Extremwert-Reset
✔ einen echten Regimewechsel
Professionelle Anwendungsfälle
✔ Trendbestätigungsfilter
✔ Dynamischer Trailing-Stop / Invalidierungslevel
✔ Zyklusbasierte Einträge (Hurst, Wyckoff, CRV Z-Score)
✔ Prop-Firm-konforme Trendlogik
1️⃣ Chandelier Exit vs. CRV NRTR
|Merkmal
|Kronleuchter Exit
|CRV NRTR Volatilitätsmotor
|Nachlaufender Stopp
|✔
|✔
|Verwendet ATR
|✔
|✔
|Verfolgt Extremwerte
|✔
|✔
|Dynamischer Rückblick
|❌
|✔
|Regime-Erkennung
|❌
|✔
|Strukturelle Trendmaschine
|❌
|✔
|Rauschfilterung
|Mäßig
|Anpassungsfähig
|Entwickelt für Eingaben
|❌
|✔
Chandelier Exit ist in erster Linie ein Ausstiegsinstrument.
CRV NRTR ist eine vollständige strukturelle Trend- und Regimemaschine, die:
➡ Identifiziert, wenn sich der Markt selbst verändert hat, nicht nur, wo ein Stop nachziehen sollte.
2️⃣ SuperTrend vs CRV NRTR
|Merkmal
|SuperTrend
|CRV NRTR Volatilitätsmodul
|ATR-basiert
|✔
|✔
|Trend-Richtung
|✔
|✔
|Fester Multiplikator
|✔
|❌ (adaptiv)
|Dynamischer Zeitraum
|❌
|✔
|Regime-Bewusstsein
|❌
|✔
|Strukturelle Extreme
|❌
|✔
|Whipsaw-Filterung
|Schwach in Bereichen
|Stark durch adaptive Struktur
|Trend Maturity Awareness
|❌
|✔
SuperTrend verwendet: Preis ± Multiplikator × ATR ...mit festen Parametern, was es empfindlich für Chop macht.
CRV NRTR:
✔ Passt sich sowohl der Volatilität als auch der Struktur an
✔ Setzt sich bei echten Marktausbrüchen zurück
✔ Vermeidet häufige Flip-Flops in seitwärts tendierenden Märkten
➡ Ergebnis: Weniger Fehlsignale, klarere Trends, bessere Risikostruktur.