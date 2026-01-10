Dieser Indikator ist eine MQL5-Portierung, die von dem Konzept des "Cyclic Smoothed RSI" inspiriert ist, das ursprünglich von Dr_Roboto entwickelt und von LazyBear und LuxAlgo auf TradingView popularisiert wurde.

Der Cyclic Smoothed RSI (cRSI) ist ein Oszillator, der entwickelt wurde, um die beiden Hauptbeschränkungen des Standard-RSI zu beseitigen: Verzögerung und feste überkaufte/überverkaufte Niveaus. Durch die Verwendung einer digitalen Signalverarbeitung (DSP), die auf Marktzyklen basiert, reduziert der cRSI das Rauschen, ohne die Reaktionsfähigkeit zu beeinträchtigen.

Er verfügt über adaptive Bänder, die sich mit der Marktvolatilität ausdehnen und zusammenziehen. Dies ermöglicht es dem Indikator, sowohl bei einem Trend (hohe Volatilität) als auch bei einer Seitwärtsbewegung (niedrige Volatilität) des Marktes effektiv zu bleiben, wo feste Standardwerte (70/30) oft versagen.

Wichtigste Komponenten

cRSI-Linie (schwarz): Die Hauptlinie des Oszillators, geglättet nach der Logik der Zyklusperioden.

Signallinie (WMA - Violett): Ein gewichteter gleitender Durchschnitt des cRSI. Kreuzungen zwischen dem cRSI und der Signallinie weisen auf kurzfristige Momentumverschiebungen hin.

Adaptive Bänder (Grün/Rot): Dynamische obere und untere Grenzen, die sich an die jüngsten Kursschwankungen anpassen.

VWMA-Overlay (Hauptdiagramm): Ein volumengewichteter gleitender Durchschnitt, der auf dem Preisdiagramm dargestellt wird, um einen Trendkontext zu liefern.

Verwendung: Praktische Szenarien

1. Identifizierung von Kompression und Ausbrüchen (Volatility Squeeze) Die Märkte wechseln zwischen niedriger Volatilität (Kompression) und hoher Volatilität (Expansion). Die Adaptiven Bänder veranschaulichen diesen Zyklus.

Kompression: Wenn sich das obere und das untere Band einander annähern, deutet dies darauf hin, dass der Markt in einen "Squeeze" mit niedriger Volatilität eintritt. Dies ist oft ein Vorläufer einer bedeutenden Kursbewegung. Signal: Achten Sie darauf, ob der cRSI aus den gedrückten Bändern ausbricht. Dies markiert häufig den Beginn eines neuen Trends.

Ausweitung: Wenn sich die Bänder deutlich verbreitern, ist die Volatilität hoch. Wenn die cRSI-Linie während der Ausdehnung am oberen oder unteren Band "kleben" bleibt, bestätigt dies einen starken Trend. Vermeiden Sie während dieser Ausdehnungen den Handel mit gegenläufigen Trends.

2. Handel mit Seitwärtsmärkten In einem Seitwärtsmarkt fehlt dem Preis eine klare Richtung. Die Adaptiven Bänder passen sich automatisch an die Spanne an und bieten dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.







3. Erkennen von Umkehrungen und Fortsetzungen (Divergenzen) Der Indikator erkennt und kennzeichnet automatisch vier Arten von Divergenzen, um Ihnen zu helfen, Umkehrungen oder Trendfortsetzungen zu erkennen.

Reguläre Divergenz (Mögliche Umkehrung) Bullisch: Der Kurs erreicht ein tieferes Tief, aber der cRSI ein höheres Tief. Dies deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck nachlässt und eine Umkehr nach oben wahrscheinlich ist. Bärenhaft: Der Kurs erreicht ein höheres Hoch, aber der cRSI erreicht ein niedrigeres Hoch. Dies deutet darauf hin, dass der Kaufdruck nachlässt und eine Umkehrung nach unten wahrscheinlich ist.

Versteckte Divergenz (Trendfortsetzung)

Verborgene Hausse: Der Kurs erreicht ein höheres Tief (in einem Aufwärtstrend), aber der cRSI erreicht ein niedrigeres Tief. Dies deutet darauf hin, dass die Kursdelle eine Kaufgelegenheit für eine Trendfortsetzung darstellt.



Verdeckt bärisch: Der Preis erreicht ein niedrigeres Hoch (in einem Abwärtstrend), aber der cRSI erreicht ein höheres Hoch. Dies deutet auf eine Abkühlung" des Oszillators während eines Abwärtstrends hin und lässt vermuten, dass der Abwärtstrend anhalten wird.

(Nur weil Sie eine Divergenz (Bär oder versteckter Bär) sehen, bedeutet das nicht, dass ein Preis nach unten gehen wird. Oftmals steigt der Kurs während einer Baisse weiter an, was normal ist.

Trend-Bestätigung: Verwenden Sie den VWMA, um Ihre Oszillatorsignale zu filtern. Wenn der VWMA nach oben geneigt ist (grün), suchen Sie hauptsächlich nach Kaufsignalen. Wenn er abwärts geneigt ist (rot), suchen Sie in erster Linie nach Verkaufssignalen.

Eingabeparameter (können in den Eigenschaften geändert werden)

InpDomZyklus: Die Länge des dominanten Zyklus (Standard: 10). Steuert die Empfindlichkeit der Zyklusglättung.

InpCrsiMaLen: Länge der Signallinie (WMA).

InpShowVWMA: Schaltet das Hauptdiagramm-Overlay ein/aus.

InpTopBottomLookback: Empfindlichkeit für die Erkennung von Tops und Bottoms für Divergenzberechnungen.

Der Indikator enthält einen optionalen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA) für das Hauptdiagramm.

Hinweis: Dieses Tool ist eine Portierung der Cyclic Smoothed RSI-Strategie, die ursprünglich für TradingView entwickelt wurde. Der Indikator allein ist nicht perfekt, bitte verwenden Sie ihn verantwortungsvoll, wenn Sie ihn in Ihre Handelsstrategie integrieren.





Risiko-Haftungsausschluss