NRTR Volatility Engine

CRV NRTR Volatility Engine es un indicador adaptativo de tendencia y régimen de mercado de nivel profesional construido sobre la estructura de precios normalizada por volatilidad.

No es un trailing stop más.

Es un verdadero motor de detección de regímenes que:

✔ Se adapta dinámicamente a los cambios de volatilidad
✔ Filtra el ruido en las fases de consolidación
✔ Detecta los verdaderos cambios estructurales de tendencia
✔ Visualiza los regímenes alcistas y bajistas con precisión.

Esto lo hace ideal para operadores de tendencia, analistas de ciclos, sistemas algorítmicos y reglas de negociación de prop-firm (sin rejilla ni martingala).

LÓGICA CENTRAL (CÓMO FUNCIONA)

El indicador calcula un límite estructural ajustado a la volatilidad:

V a l u e = E x t r e m e ± K × A T R

Donde:

Componente Significado
Extremo Precio más alto / más bajo en una ventana dinámica
ATR Volatilidad en tiempo real
K Multiplicador de volatilidad definido por el usuario
Periodo dinámico Se amplía y contrae automáticamente en función del comportamiento de los precios


Estados de régimen

Régimen alcista

Precio ≥ Soporte ajustado a la volatilidad

Régimen bajista

Precio ≤ Resistencia ajustada a la volatilidad

Cuando el precio viola decisivamente la estructura de volatilidad, el motor cambia de régimen, trazando una nueva línea estructural y una flecha.


🟢 NIVEL PRINCIPIANTE - "¿QUÉ ESTOY VIENDO?"

Elementos visuales

Elemento Significado
Línea Amarilla Régimen estructural alcista
Línea roja Régimen estructural bajista
Flecha amarilla Nuevo régimen alcista
Flecha roja Nuevo régimen bajista

Lógica de trading simple

Sesgo comprador

  • Estructura amarilla activa

  • Precio por encima de la línea

  • La flecha alcista confirma el cambio de régimen

Sesgo vendedor

  • Estructura roja activa

  • Precio por debajo de la línea

  • La flecha bajista confirma el cambio de régimen

✔ Mantiene a los operadores alineados con la dirección dominante del mercado
✔ Filtra las operaciones contra tendencia de baja calidad
✔ Reduce la toma de decisiones emocionales

🟡 NIVEL INTERMEDIO - "POR QUÉ ES DIFERENTE"

Estructura adaptativa

A diferencia de los indicadores de ventana fija, CRV NRTR cambia dinámicamente su periodo interno:

✔ Se expande durante tendencias sostenidas
✔ Se reajusta tras rupturas estructurales reales
✔ Reacciona más rápido en expansión de volatilidad
✔ Se suaviza durante consolidación.

Esto resulta en:

  • Detección de tendencias más limpia

  • Menos falsos retrocesos

  • Mayor claridad del régimen

Ya no negocias ruido de precios - negocias estructura de mercado.

🔴 NIVEL AVANZADO - "MOTOR DE RÉGIMEN DE MERCADO"

Cada flecha representa:

✔ Una violación de la envolvente de volatilidad
✔ Un reajuste extremo estructural
✔ Una verdadera transición de régimen.

Casos de uso profesional

✔ Filtro de confirmación de tendencia
✔ Trailing stop dinámico / nivel de invalidación
✔ Entradas basadas en ciclos (Hurst, Wyckoff, CRV Z-Score)
✔ Lógica de tendencia compatible con Prop-firm

🔍 COMPARACIÓN CON OTROS INDICADORES POPULARES

1️⃣ Chandelier Exit vs CRV NRTR

Característica Chandelier Exit Motor de volatilidad CRV NRTR
Trailing Stop
Utiliza ATR
Rastrea Extremos
Lookback dinámico
Detección de Régimen
Motor de tendencias estructurales
Filtrado de ruido Moderado Adaptable
Diseñado para entradas

Chandelier Exit es principalmente una herramienta de salida.

CRV NRTR es una tendencia estructural completa y motor de régimen que:
➡ Identifica cuando el mercado en sí ha cambiado, no sólo donde una parada debe rastrear.

2️⃣ SuperTrend vs CRV NRTR

Característica SuperTrend Motor de volatilidad CRV NRTR
Basado en ATR
Dirección de la tendencia
Multiplicador fijo ❌ (Adaptativo)
Período dinámico
Conocimiento del régimen
Extremos estructurales
Filtrado Whipsaw Débil en rangos Fuerte mediante estructura adaptativa
Conocimiento de la madurez de las tendencias


SuperTrend utiliza: Precio ± Multiplicador × ATR ...con parámetros fijos, lo que lo hace sensible al picado.


CRV NRTR:
✔ Adapta tanto la volatilidad como la estructura
✔ Se reinicia en verdaderas rupturas del mercado
✔ Evita frecuentes flip-flops en mercados laterales.

➡ Resultado: Menos señales falsas, tendencias más limpias, mejor estructura de riesgo.

