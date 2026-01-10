CRV NRTR Volatility Engine es un indicador adaptativo de tendencia y régimen de mercado de nivel profesional construido sobre la estructura de precios normalizada por volatilidad.

No es un trailing stop más.

Es un verdadero motor de detección de regímenes que:

✔ Se adapta dinámicamente a los cambios de volatilidad

✔ Filtra el ruido en las fases de consolidación

✔ Detecta los verdaderos cambios estructurales de tendencia

✔ Visualiza los regímenes alcistas y bajistas con precisión.

Esto lo hace ideal para operadores de tendencia, analistas de ciclos, sistemas algorítmicos y reglas de negociación de prop-firm (sin rejilla ni martingala).

LÓGICA CENTRAL (CÓMO FUNCIONA)

El indicador calcula un límite estructural ajustado a la volatilidad:

V a l u e = E x t r e m e ± K × A T R

Donde:

Componente Significado Extremo Precio más alto / más bajo en una ventana dinámica ATR Volatilidad en tiempo real K Multiplicador de volatilidad definido por el usuario Periodo dinámico Se amplía y contrae automáticamente en función del comportamiento de los precios







Estados de régimen

Régimen alcista

Precio ≥ Soporte ajustado a la volatilidad

Régimen bajista

Precio ≤ Resistencia ajustada a la volatilidad

Cuando el precio viola decisivamente la estructura de volatilidad, el motor, trazando una nueva línea estructural y una flecha.





Elementos visuales

Elemento Significado Línea Amarilla Régimen estructural alcista Línea roja Régimen estructural bajista Flecha amarilla Nuevo régimen alcista Flecha roja Nuevo régimen bajista

Lógica de trading simple

🟢 NIVEL PRINCIPIANTE - "¿QUÉ ESTOY VIENDO?"

Sesgo comprador

Estructura amarilla activa

Precio por encima de la línea

La flecha alcista confirma el cambio de régimen

Sesgo vendedor

Estructura roja activa

Precio por debajo de la línea

La flecha bajista confirma el cambio de régimen

✔ Mantiene a los operadores alineados con la dirección dominante del mercado

✔ Filtra las operaciones contra tendencia de baja calidad

✔ Reduce la toma de decisiones emocionales

Estructura adaptativa

🟡 NIVEL INTERMEDIO - "POR QUÉ ES DIFERENTE"

A diferencia de los indicadores de ventana fija, CRV NRTR cambia dinámicamente su periodo interno:

✔ Se expande durante tendencias sostenidas

✔ Se reajusta tras rupturas estructurales reales

✔ Reacciona más rápido en expansión de volatilidad

✔ Se suaviza durante consolidación.

Esto resulta en:

Detección de tendencias más limpia

Menos falsos retrocesos

Mayor claridad del régimen

Ya no negocias ruido de precios - negocias estructura de mercado.

🔴 NIVEL AVANZADO - "MOTOR DE RÉGIMEN DE MERCADO"

Cada flecha representa:

✔ Una violación de la envolvente de volatilidad

✔ Un reajuste extremo estructural

✔ Una verdadera transición de régimen.

Casos de uso profesional

✔ Filtro de confirmación de tendencia

✔ Trailing stop dinámico / nivel de invalidación

✔ Entradas basadas en ciclos (Hurst, Wyckoff, CRV Z-Score)

✔ Lógica de tendencia compatible con Prop-firm

1️⃣ Chandelier Exit vs CRV NRTR

Característica Chandelier Exit Motor de volatilidad CRV NRTR Trailing Stop ✔ ✔ Utiliza ATR ✔ ✔ Rastrea Extremos ✔ ✔ Lookback dinámico ❌ ✔ Detección de Régimen ❌ ✔ Motor de tendencias estructurales ❌ ✔ Filtrado de ruido Moderado Adaptable Diseñado para entradas ❌ ✔

🔍 COMPARACIÓN CON OTROS INDICADORES POPULARES

Chandelier Exit es principalmente una herramienta de salida.

CRV NRTR es una tendencia estructural completa y motor de régimen que:

➡ Identifica cuando el mercado en sí ha cambiado, no sólo donde una parada debe rastrear.

2️⃣ SuperTrend vs CRV NRTR

Característica SuperTrend Motor de volatilidad CRV NRTR Basado en ATR ✔ ✔ Dirección de la tendencia ✔ ✔ Multiplicador fijo ✔ ❌ (Adaptativo) Período dinámico ❌ ✔ Conocimiento del régimen ❌ ✔ Extremos estructurales ❌ ✔ Filtrado Whipsaw Débil en rangos Fuerte mediante estructura adaptativa Conocimiento de la madurez de las tendencias ❌ ✔





SuperTrend utiliza: Precio ± Multiplicador × ATR ...con parámetros fijos, lo que lo hace sensible al picado.





CRV NRTR:

✔ Adapta tanto la volatilidad como la estructura

✔ Se reinicia en verdaderas rupturas del mercado

✔ Evita frecuentes flip-flops en mercados laterales.

➡ Resultado: Menos señales falsas, tendencias más limpias, mejor estructura de riesgo.