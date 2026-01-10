NRTR Volatility Engine
- Indicadores
- Venkat ramana
- Versión: 1.0
CRV NRTR Volatility Engine es un indicador adaptativo de tendencia y régimen de mercado de nivel profesional construido sobre la estructura de precios normalizada por volatilidad.
No es un trailing stop más.
Es un verdadero motor de detección de regímenes que:
✔ Se adapta dinámicamente a los cambios de volatilidad
✔ Filtra el ruido en las fases de consolidación
✔ Detecta los verdaderos cambios estructurales de tendencia
✔ Visualiza los regímenes alcistas y bajistas con precisión.
Esto lo hace ideal para operadores de tendencia, analistas de ciclos, sistemas algorítmicos y reglas de negociación de prop-firm (sin rejilla ni martingala).LÓGICA CENTRAL (CÓMO FUNCIONA)
El indicador calcula un límite estructural ajustado a la volatilidad:
V a l u e = E x t r e m e ± K × A T R
Donde:
|Componente
|Significado
|Extremo
|Precio más alto / más bajo en una ventana dinámica
|ATR
|Volatilidad en tiempo real
|K
|Multiplicador de volatilidad definido por el usuario
|Periodo dinámico
|Se amplía y contrae automáticamente en función del comportamiento de los precios
Estados de régimen
Régimen alcista
Régimen bajista
🟢 NIVEL PRINCIPIANTE - "¿QUÉ ESTOY VIENDO?"
Elementos visuales
|Elemento
|Significado
|Línea Amarilla
|Régimen estructural alcista
|Línea roja
|Régimen estructural bajista
|Flecha amarilla
|Nuevo régimen alcista
|Flecha roja
|Nuevo régimen bajista
Lógica de trading simple
Sesgo comprador
-
Estructura amarilla activa
-
Precio por encima de la línea
-
La flecha alcista confirma el cambio de régimen
Sesgo vendedor
-
Estructura roja activa
-
Precio por debajo de la línea
-
La flecha bajista confirma el cambio de régimen
✔ Mantiene a los operadores alineados con la dirección dominante del mercado
✔ Filtra las operaciones contra tendencia de baja calidad
✔ Reduce la toma de decisiones emocionales
Estructura adaptativa
A diferencia de los indicadores de ventana fija, CRV NRTR cambia dinámicamente su periodo interno:
✔ Se expande durante tendencias sostenidas
✔ Se reajusta tras rupturas estructurales reales
✔ Reacciona más rápido en expansión de volatilidad
✔ Se suaviza durante consolidación.
Esto resulta en:
-
Detección de tendencias más limpia
-
Menos falsos retrocesos
-
Mayor claridad del régimen
Ya no negocias ruido de precios - negocias estructura de mercado.🔴 NIVEL AVANZADO - "MOTOR DE RÉGIMEN DE MERCADO"
Cada flecha representa:
✔ Una violación de la envolvente de volatilidad
✔ Un reajuste extremo estructural
✔ Una verdadera transición de régimen.
Casos de uso profesional
✔ Filtro de confirmación de tendencia
✔ Trailing stop dinámico / nivel de invalidación
✔ Entradas basadas en ciclos (Hurst, Wyckoff, CRV Z-Score)
✔ Lógica de tendencia compatible con Prop-firm
1️⃣ Chandelier Exit vs CRV NRTR
|Característica
|Chandelier Exit
|Motor de volatilidad CRV NRTR
|Trailing Stop
|✔
|✔
|Utiliza ATR
|✔
|✔
|Rastrea Extremos
|✔
|✔
|Lookback dinámico
|❌
|✔
|Detección de Régimen
|❌
|✔
|Motor de tendencias estructurales
|❌
|✔
|Filtrado de ruido
|Moderado
|Adaptable
|Diseñado para entradas
|❌
|✔
Chandelier Exit es principalmente una herramienta de salida.
CRV NRTR es una tendencia estructural completa y motor de régimen que:
➡ Identifica cuando el mercado en sí ha cambiado, no sólo donde una parada debe rastrear.
2️⃣ SuperTrend vs CRV NRTR
|Característica
|SuperTrend
|Motor de volatilidad CRV NRTR
|Basado en ATR
|✔
|✔
|Dirección de la tendencia
|✔
|✔
|Multiplicador fijo
|✔
|❌ (Adaptativo)
|Período dinámico
|❌
|✔
|Conocimiento del régimen
|❌
|✔
|Extremos estructurales
|❌
|✔
|Filtrado Whipsaw
|Débil en rangos
|Fuerte mediante estructura adaptativa
|Conocimiento de la madurez de las tendencias
|❌
|✔
SuperTrend utiliza: Precio ± Multiplicador × ATR ...con parámetros fijos, lo que lo hace sensible al picado.
CRV NRTR:
✔ Adapta tanto la volatilidad como la estructura
✔ Se reinicia en verdaderas rupturas del mercado
✔ Evita frecuentes flip-flops en mercados laterales.
➡ Resultado: Menos señales falsas, tendencias más limpias, mejor estructura de riesgo.