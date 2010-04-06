Magic lines mt5

MagicLines para MT5

Ciclo multidivisa, VWAP y panel de operaciones alineado con la tendencia

MagicLines es un cuadro de mandos multidivisa para MT5 y un indicador en pantalla diseñado para simplificar la operativa proporcionando señales claras y alineadas con la tendencia, con una estructura definida de entrada, stop-loss y take-profit.

Ayuda a los operadores a identificar los ciclos del mercado, comprender dónde se encuentra el precio dentro de esos ciclos y operar con confianza alineando las señales con el sesgo del marco temporal superior. Toda la información clave se presenta visualmente, tanto en el gráfico como en un panel estructurado, lo que elimina la necesidad de cambiar constantemente entre gráficos y plazos.

MagicLines está diseñado para proporcionar claridad, estructura y confianza, no para la ejecución automática de operaciones.

Qué hace MagicLines

MagicLines combina:

Lógica de ciclo Heikin-Ashi

Una MagicLine filtrada por tendencias

Una MagicLine basada en VWAP (lógica no estándar, propia)

Juntos, estos componentes generan señales claras y multi-filtradas que están alineadas con la dirección del marco de tiempo superior.

Cada señal está respaldada por:

Dirección del ciclo

Puntos de anclaje estructurales

Tiempo transcurrido en el ciclo

El marco temporal superior y el sesgo diario

Volatilidad y contexto ADR

Este enfoque por capas ayuda a los operadores a seguir la tendencia, no a ir contra ella.

Señales claras con estructura de negociación

MagicLines proporciona señales visuales claras respaldadas por múltiples filtros, junto con una guía de negociación estructurada:

Sugerencia de entrada

Sugerencia de stop-loss

Objetivos de beneficios ajustables: ML1 ML2 ML3



Las señales no se basan en una única condición. Se generan sólo cuando se alinean múltiples factores, incluyendo la dirección de la tendencia y el sesgo del marco temporal superior. Esto ayuda a reducir el ruido y aumenta la confianza en las decisiones comerciales.

MagicLines simplifica la operativa convirtiendo el análisis complejo en una guía clara y práctica.

Lógica de ciclos y puntos de anclaje

MagicLines identifica los ciclos del mercado y asigna puntos de anclaje en función del contexto:

Ciclo alcista: se marca un punto de anclaje bajo .

Ciclo bajista: se marca un punto de anclaje alto.

Estos puntos de anclaje representan el nivel de oscilación previo a la formación de la señal del ciclo, proporcionando una referencia estructural clara para el movimiento.

MagicLines también hace un seguimiento del tiempo transcurrido desde que se formó el punto de anclaje, medido en días, lo que ayuda a los operadores a evaluar si un ciclo es temprano, se está desarrollando o se ha extendido.

Explicación de las columnas del cuadro de mandos

El cuadro de mandos de MagicLines está diseñado para una rápida exploración y claridad en múltiples mercados.

Columna 1 - Cambio de símbolo

Muestra el símbolo de negociación

Permite cambiar rápidamente de un mercado a otro

Columna 2 - Dirección del ciclo

Muestra la dirección actual del ciclo (alcista o bajista)

Puede aparecer antes de que se confirme el máximo o mínimo del punto de anclaje.

Proporciona un contexto direccional temprano

Columna 3 - Marco temporal actual Ancla y Hora

Muestra: Punto de anclaje bajo para ciclos alcistas Anchor Point High para ciclos bajistas

Muestra el número de días transcurridos desde que se formó el punto de anclaje en el marco temporal actual

Columna 4 - Ancla H4 y Hora

Muestra el punto de anclaje alto o bajo para el marco temporal H4

Incluye el número de días desde que se formó el punto de anclaje H4

Columna 5 - Ancla Diaria y Hora

Muestra el punto de anclaje máximo o mínimo para el marco temporal diario.

Incluye el número de días transcurridos desde la formación del punto de anclaje diario

Columna 6 - Distancia ADR en Tiempo Real

Muestra la distancia en tiempo real desde el punto de anclaje del marco temporal actual

Medido contra el Rango Diario Promedio (ADR) del par

Columna 7 - MagicLine Touch

Indica si el precio ha tocado una MagicLine

Útil para planificar retrocesos y continuaciones

Columna 8 - Estado de la reentrada

Indica si el precio está ofreciendo una oportunidad de reentrada

Diseñado para estrategias de continuación y escalada

Columna 9 - ADR y Pips

Muestra el ADR del par y el movimiento actual medido en pips

Columna 10 - Rango de hoy (Pips)

Muestra el rango total del día actual en pips

Ayuda a identificar sesiones comprimidas o prolongadas

Características del gráfico

MagicLines se integra completamente en el gráfico para facilitar la planificación y la ejecución.

Velas de volumen Heikin-Ashi

Velas Heikin-Ashi personalizadas con contexto de volumen

Ayuda a confirmar el impulso y la participación

MagicLines duales

MagicLine con filtro de tendencia para sesgo direccional

VWAP MagicLine con lógica propia

No es un VWAP estándar y está diseñado para actuar como un área dinámica de interés más que como un indicador rezagado.

Herramientas de planificación de operaciones

Puntos de anclaje máximos y mínimos trazados en el gráfico

Guía de entrada, stop-loss y reentrada

Objetivos de toma de beneficios ajustables (ML1, ML2, ML3)

Parámetros de riesgo personalizables

Visualización de la estructura del mercado

Semáforos que destacan máximos y mínimos

Clara referencia visual de las oscilaciones y la estructura

Alertas

Alertas cuando se toca una MagicLine

Permite a los operadores supervisar las oportunidades sin tener que estar constantemente en la pantalla

Requisitos y notas de configuración

MagicLines debe cargarse en un gráfico que utilice los símbolos incluidos en la configuración del indicador .

El indicador debe adjuntarse a un gráfico de pares de negociación válido

Si su broker utiliza sufijos de símbolos (por ejemplo: EURUSDm, EURUSD.a, EURUSD_ecn), los símbolos introducidos en los ajustes de MagicLines deben coincidir exactamente con los nombres de los símbolos mostrados en su Market Watch

Copie los nombres de los símbolos exactamente como los muestra su broker, incluyendo cualquier sufijo o carácter adicional.

Si el formato de los símbolos en la configuración no coincide con la convención de nomenclatura del broker, es posible que el cuadro de mandos no se muestre correctamente.

Para quién es MagicLines

Operadores que desean conocer múltiples pares sin sobrecarga de gráficos

Operadores que prefieren la tendencia alineada, el comercio basado en el ciclo

Operadores que valoran la estructura, el momento y el contexto de volatilidad

Operadores discrecionales que buscan confianza a través de la alineación, no de la automatización.

MagicLines no coloca operaciones por usted.

Proporciona estructura, claridad y confianza para que usted pueda tomar decisiones de negociación informadas.