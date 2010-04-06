Magic lines mt5
- Indicadores
- Garry James Goodchild
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
MagicLines para MT5
Ciclo multidivisa, VWAP y panel de operaciones alineado con la tendencia
MagicLines es un cuadro de mandos multidivisa para MT5 y un indicador en pantalla diseñado para simplificar la operativa proporcionando señales claras y alineadas con la tendencia, con una estructura definida de entrada, stop-loss y take-profit.
Ayuda a los operadores a identificar los ciclos del mercado, comprender dónde se encuentra el precio dentro de esos ciclos y operar con confianza alineando las señales con el sesgo del marco temporal superior. Toda la información clave se presenta visualmente, tanto en el gráfico como en un panel estructurado, lo que elimina la necesidad de cambiar constantemente entre gráficos y plazos.
MagicLines está diseñado para proporcionar claridad, estructura y confianza, no para la ejecución automática de operaciones.
Qué hace MagicLines
MagicLines combina:
-
Lógica de ciclo Heikin-Ashi
-
Una MagicLine filtrada por tendencias
-
Una MagicLine basada en VWAP (lógica no estándar, propia)
Juntos, estos componentes generan señales claras y multi-filtradas que están alineadas con la dirección del marco de tiempo superior.
Cada señal está respaldada por:
-
Dirección del ciclo
-
Puntos de anclaje estructurales
-
Tiempo transcurrido en el ciclo
-
El marco temporal superior y el sesgo diario
-
Volatilidad y contexto ADR
Este enfoque por capas ayuda a los operadores a seguir la tendencia, no a ir contra ella.
Señales claras con estructura de negociación
MagicLines proporciona señales visuales claras respaldadas por múltiples filtros, junto con una guía de negociación estructurada:
-
Sugerencia de entrada
-
Sugerencia de stop-loss
-
Objetivos de beneficios ajustables:
-
ML1
-
ML2
-
ML3
-
Las señales no se basan en una única condición. Se generan sólo cuando se alinean múltiples factores, incluyendo la dirección de la tendencia y el sesgo del marco temporal superior. Esto ayuda a reducir el ruido y aumenta la confianza en las decisiones comerciales.
MagicLines simplifica la operativa convirtiendo el análisis complejo en una guía clara y práctica.
Lógica de ciclos y puntos de anclaje
MagicLines identifica los ciclos del mercado y asigna puntos de anclaje en función del contexto:
-
Ciclo alcista: se marca un punto de anclaje bajo.
-
Ciclo bajista: se marca un punto de anclaje alto.
Estos puntos de anclaje representan el nivel de oscilación previo a la formación de la señal del ciclo, proporcionando una referencia estructural clara para el movimiento.
MagicLines también hace un seguimiento del tiempo transcurrido desde que se formó el punto de anclaje, medido en días, lo que ayuda a los operadores a evaluar si un ciclo es temprano, se está desarrollando o se ha extendido.
Explicación de las columnas del cuadro de mandos
El cuadro de mandos de MagicLines está diseñado para una rápida exploración y claridad en múltiples mercados.
Columna 1 - Cambio de símbolo
-
Muestra el símbolo de negociación
-
Permite cambiar rápidamente de un mercado a otro
Columna 2 - Dirección del ciclo
-
Muestra la dirección actual del ciclo (alcista o bajista)
-
Puede aparecer antes de que se confirme el máximo o mínimo del punto de anclaje.
-
Proporciona un contexto direccional temprano
Columna 3 - Marco temporal actual Ancla y Hora
-
Muestra:
-
Punto de anclaje bajo para ciclos alcistas
-
Anchor Point High para ciclos bajistas
-
-
Muestra el número de días transcurridos desde que se formó el punto de anclaje en el marco temporal actual
Columna 4 - Ancla H4 y Hora
-
Muestra el punto de anclaje alto o bajo para el marco temporal H4
-
Incluye el número de días desde que se formó el punto de anclaje H4
Columna 5 - Ancla Diaria y Hora
-
Muestra el punto de anclaje máximo o mínimo para el marco temporal diario.
-
Incluye el número de días transcurridos desde la formación del punto de anclaje diario
Columna 6 - Distancia ADR en Tiempo Real
-
Muestra la distancia en tiempo real desde el punto de anclaje del marco temporal actual
-
Medido contra el Rango Diario Promedio (ADR) del par
Columna 7 - MagicLine Touch
-
Indica si el precio ha tocado una MagicLine
-
Útil para planificar retrocesos y continuaciones
Columna 8 - Estado de la reentrada
-
Indica si el precio está ofreciendo una oportunidad de reentrada
-
Diseñado para estrategias de continuación y escalada
Columna 9 - ADR y Pips
-
Muestra el ADR del par y el movimiento actual medido en pips
Columna 10 - Rango de hoy (Pips)
-
Muestra el rango total del día actual en pips
-
Ayuda a identificar sesiones comprimidas o prolongadas
Características del gráfico
MagicLines se integra completamente en el gráfico para facilitar la planificación y la ejecución.
Velas de volumen Heikin-Ashi
-
Velas Heikin-Ashi personalizadas con contexto de volumen
-
Ayuda a confirmar el impulso y la participación
MagicLines duales
-
MagicLine con filtro de tendencia para sesgo direccional
-
VWAP MagicLine con lógica propia
No es un VWAP estándar y está diseñado para actuar como un área dinámica de interés más que como un indicador rezagado.
Herramientas de planificación de operaciones
-
Puntos de anclaje máximos y mínimos trazados en el gráfico
-
Guía de entrada, stop-loss y reentrada
-
Objetivos de toma de beneficios ajustables (ML1, ML2, ML3)
-
Parámetros de riesgo personalizables
Visualización de la estructura del mercado
-
Semáforos que destacan máximos y mínimos
-
Clara referencia visual de las oscilaciones y la estructura
Alertas
-
Alertas cuando se toca una MagicLine
-
Permite a los operadores supervisar las oportunidades sin tener que estar constantemente en la pantalla
Requisitos y notas de configuración
-
MagicLines debe cargarse en un gráfico que utilice los símbolos incluidos en la configuración del indicador.
-
El indicador debe adjuntarse a un gráfico de pares de negociación válido
-
Si su broker utiliza sufijos de símbolos (por ejemplo: EURUSDm, EURUSD.a, EURUSD_ecn), los símbolos introducidos en los ajustes de MagicLines deben coincidir exactamente con los nombres de los símbolos mostrados en su Market Watch
-
Copie los nombres de los símbolos exactamente como los muestra su broker, incluyendo cualquier sufijo o carácter adicional.
Si el formato de los símbolos en la configuración no coincide con la convención de nomenclatura del broker, es posible que el cuadro de mandos no se muestre correctamente.
Para quién es MagicLines
-
Operadores que desean conocer múltiples pares sin sobrecarga de gráficos
-
Operadores que prefieren la tendencia alineada, el comercio basado en el ciclo
-
Operadores que valoran la estructura, el momento y el contexto de volatilidad
-
Operadores discrecionales que buscan confianza a través de la alineación, no de la automatización.
MagicLines no coloca operaciones por usted.
Proporciona estructura, claridad y confianza para que usted pueda tomar decisiones de negociación informadas.