Advanced Market Structure
Erweiterte Marktstruktur EA
Advanced Market Structure EA ist eine vollständig konfigurierbare Marktstruktur-Engine auf institutionellem Niveau, die entwickelt wurde, um Preisaktionen mit Präzision zu entschlüsseln.
Er wandelt rohe Preisdaten in klare strukturelle Intelligenz um, die es Händlern und automatisierten Strategien ermöglicht, mit Kontext, Logik und Multi-Timeframe-Ausrichtung zu arbeiten.
Dieser EA verlässt sich nicht auf nachlaufende Indikatoren. Stattdessen erstellt er eine dynamische strukturelle Karte des Marktes und erkennt, wo sich der Preis befindet, wo er herkommt und wo er wahrscheinlich reagieren wird.
Kern der Marktstruktur-Engine
🔹 Erkennung von Schwungpunkten
Der EA erkennt und klassifiziert automatisch gültige Swing-Hochs und Swing-Tiefs und bildet damit die Grundlage der Marktstrukturanalyse.
Swing-Sensitivität, Validierungslogik und Bestätigungsregeln sind über Eingaben vollständig anpassbar.
Dies ermöglicht:
-
Saubere Strukturabbildung
-
Rauschunterdrückung
-
Adaptives Verhalten über verschiedene Instrumente und Zeitrahmen hinweg
🔹 Strukturbrüche (BOS) & Charakterwechsel (CHOCH)
Der EA identifiziert Strukturbrüche mit Präzision:
-
Bullish und bearish Breaks of Structure
-
Frühzeitige Zeichenwechsel-Signale
-
Optionale Bestätigung durch Kerzenschluss oder Docht
Jeder Break wird in seinem strukturellen Kontext validiert, wodurch Fehlsignale reduziert und die Entscheidungsqualität verbessert wird.
🔹 Multi-Timeframe Marktstruktur
Eine der leistungsfähigsten Funktionen des EA ist seine echte Multi-Timeframe-Strukturlogik.
Sie können:
-
einen höheren Zeitrahmen für die Makrostruktur definieren
-
einen niedrigeren Zeitrahmen für die Ausführungsstruktur definieren
-
Angleichung, Konflikt oder Übergänge zwischen Zeitrahmen verfolgen
Dies ermöglicht Strategien wie z.B.:
-
HTF-Bias + LTF-Einträge
-
Strukturbasierte Filterung
-
Kontextabhängige Automatisierung
Marktphasen & Preisverhalten
🔹 Erkennung von Retracement & Expansion
Der EA unterscheidet zwischen:
-
Impulsphasen (Expansion)
-
Korrektiven (Retracement) Phasen
Dies ermöglicht:
-
Klügere Einstiege
-
Vermeiden von Late Trades
-
Strukturbewusste Risikoplatzierung
Retracement-Tiefe, Expansionsvalidierung und Phasenregeln sind vollständig einstellbar.
🔹 Bewusstheit der Strukturlage
Der Preis wird ständig relativ zur Struktur bewertet:
-
Innerhalb der Struktur
-
An den Grenzen der Struktur
-
Außerhalb der Struktur (Expansions- oder Ausbruchszonen)
Dies ermöglicht dem EA zu verstehen, wo sich der Preis bewegt, und nicht nur , was der Preis tut.
Erweiterte kontextbezogene Funktionen
🔹 Erkennung von Fair Value Gaps (FVG)
Der EA erkennt automatisch Fair Value Gaps, die durch unausgewogene Preislieferungen entstehen.
Sie können konfigurieren:
-
Minimale Gap-Größe
-
Gültigkeitsbedingungen
-
Ob FVGs als Filter, Ziel oder Interessensgebiet verwendet werden
🔹 Sitzungsbereichsanalyse
Der EA unterstützt sitzungsbasierte Logik, einschließlich:
-
Session-Hoch/Tief-Verfolgung
-
Erweiterung der Sitzungsspanne
-
Strukturelles Post-Session-Verhalten
Dies ist ideal für:
-
London/New York-Strategien
-
Modelle zur Erweiterung der Handelsspanne
-
Sitzungsbasierte Ausbrüche oder Überblendungen
🔹 Identifizierung von Interessensgebieten (AOI)
Basierend auf Struktur, Kursverhalten und optionalen Filtern identifiziert der EA Areas of Interest, einschließlich:
-
Strukturelle Reaktionszonen
-
Ursprünge der Expansion
-
Einmündungsbereiche
AOIs bieten einen klaren Rahmen für die Entscheidungsfindung anstelle von Zufallseinträgen.
Vollständige Anpassung und Kontrolle
Jede Komponente des EA wird über Eingabeparameter gesteuert, so dass Händler Folgendes tun können
-
Aktivieren oder Deaktivieren einzelner Funktionen
-
Empfindlichkeit und Validierungsregeln anpassen
-
den EA an verschiedene Märkte, Stile und Strategien anpassen
Dies macht den EA geeignet für:
-
Diskretionäre Trader, die ihn als visuelle Strukturierungs-Engine verwenden
-
Vollständig automatisierte Strategien
-
Research-, Backtesting- und Optimierungs-Workflows
Entwickelt für seriöse Trader
Advanced Market Structure EA ist keine Blackbox.
Es ist ein strukturelles Intelligenzsystem, das Händlern Klarheit, Kontext und Kontrolle bietet - egal, ob es manuell oder als Grundlage für die automatisierte Ausführung verwendet wird.