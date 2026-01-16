Advanced Market Structure

Estructura de Mercado Avanzada EA

Advanced Market Structure EA es un motor de estructura de mercado de grado institucional totalmente configurable, diseñado para decodificar la acción del precio con precisión.
Transforma los datos de precios en bruto en inteligencia estructural clara, permitiendo a los operadores y a las estrategias automatizadas operar con contexto, lógica y alineación en múltiples marcos temporales.

Este EA no se basa en indicadores rezagados. En su lugar, construye un mapa estructural dinámico del mercado, identificando dónde está el precio, de dónde viene y dónde es probable que reaccione.

Motor principal de la estructura del mercado

🔹 Identificación de puntos de oscilación

El EA detecta y clasifica automáticamente los máximos y mínimos oscilantes válidos, formando la base del análisis de la estructura del mercado.
La sensibilidad al swing, la lógica de validación y las reglas de confirmación son totalmente personalizables mediante entradas.

Esto permite:

  • Mapeo limpio de la estructura

  • Reducción del ruido

  • Comportamiento adaptativo a través de diferentes instrumentos y marcos de tiempo

🔹 Rupturas de Estructura (BOS) y Cambio de Carácter (CHOCH)

El EA identifica rupturas estructurales con precisión:

  • Rupturas de Estructura alcistas y bajistas

  • Señales tempranas de Cambio de Carácter

  • Confirmación opcional basada en el cierre de la vela o en la mecha

Cada ruptura se valida dentro de su contexto estructural, reduciendo las señales falsas y mejorando la calidad de la decisión.

🔹 Estructura de Mercado Multi-Timeframe

Una de las características más potentes del EA es su verdadera lógica de estructura multi-marco de tiempo.

Usted puede:

  • Definir un timeframe superior para la macroestructura.

  • Definir un marco temporal inferior para la estructura de ejecución

  • Seguir la alineación, el conflicto o las transiciones entre marcos temporales.

Esto permite estrategias como:

  • Sesgo HTF + entradas LTF

  • Filtrado basado en la estructura

  • Automatización basada en el contexto

Fases del mercado y comportamiento de los precios

🔹 Detección de retrocesos y expansiones

El EA distingue entre:

  • Fases de impulso (Expansión)

  • Fases correctivas (de retroceso)

Esto permite:

  • Entradas más inteligentes

  • Evitar operaciones tardías

  • Colocación del riesgo en función de la estructura

Profundidad de retroceso, validación de expansión y reglas de fase totalmente ajustables.

🔹 Conocimiento de la ubicación de la estructura

El precio se evalúa constantemente en relación con la estructura:

  • Dentro de la estructura

  • En los límites de la estructura

  • Fuera de la estructura (zonas de expansión o ruptura)

Esto permite al EA entender dónde está operando el precio, no sólo lo que el precio está haciendo.

Características contextuales avanzadas

🔹 Identificación de brechas de valor razonable (FVG)

El EA detecta automáticamente Fair Value Gaps creados por la entrega de precios desequilibrados.

Puede configurar:

  • Tamaño mínimo del gap

  • Condiciones de validez

  • Si los FVG se utilizan como filtros, objetivos o áreas de interés

🔹 Análisis de rangos de sesión

El EA soporta la lógica basada en la sesión, incluyendo:

  • Seguimiento de sesión alta / baja

  • Expansión del rango de la sesión

  • Comportamiento estructural posterior a la sesión

Esto es ideal para:

  • Estrategias Londres / Nueva York

  • Modelos de expansión de rango

  • Breakouts o desvanecimientos basados en la sesión

🔹 Identificación de Áreas de Interés (AOI)

Basándose en la estructura, el comportamiento del precio y filtros opcionales, el EA identifica Áreas de Interés, incluyendo:

  • Zonas de reacción estructural

  • Orígenes de expansión

  • Zonas de confluencia

Las AOI proporcionan un marco claro para la toma de decisiones en lugar de entradas aleatorias.

Personalización y control totales

Cada componente del EA se controla mediante parámetros de entrada, lo que permite a los operadores:

  • Activar o desactivar funciones individuales

  • Ajustar la sensibilidad y las reglas de validación

  • Adaptar el EA a diferentes mercados, estilos y estrategias.

Esto hace que el EA sea adecuado para:

  • Traders discrecionales que lo utilizan como un motor de estructura visual

  • Estrategias totalmente automatizadas

  • Flujos de trabajo de investigación, backtesting y optimización

Diseñado para operadores serios

Advanced Market Structure EA no es una caja negra.
Es un sistema de inteligencia estructural diseñado para ofrecer a los operadores claridad, contexto y control, tanto si se utiliza manualmente como si es la base de la ejecución automatizada.


