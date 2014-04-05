Breakout Vector MTF Indicator

Launch Offer: Currently available for $69. The price will increase to $99 after the first 50 downloads to limit the user base.



Breakout Vector MTF-Indikator mit Alert

Der institutionelle Fahrplan für MetaTrader 5

Die meisten Händler haben Probleme, weil sie sich zu sehr auf die unteren Zeitrahmen konzentrieren. Sie skalpieren den M5-Chart, ohne zu wissen, dass sie direkt in einen Wochenwiderstand kaufen oder in ein Monatstief verkaufen. Dieser fehlende Kontext ist eine der Hauptursachen für fehlgeschlagene Trades.

Der Breakout Vector MTF-Indikator löst dieses Problem, indem er als Radar für mehrere Zeitrahmen fungiert. Er projiziert automatisch kritische institutionelle Ebenen - tägliche, wöchentliche und monatliche Bereiche - direkt auf Ihr Diagramm. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie immer im Einklang mit der breiteren Marktstruktur handeln.





Die Logik: Das Prinzip der Bereichsausweitung

Dieses Tool basiert auf dem Konzept, dass Volatilitätszyklen vorhersehbar sind. Die Schwankungsbreite der vorangegangenen Periode diktiert das Ausmaß der aktuellen Bewegung.

Der Indikator nutzt diese Logik zur mathematischen Berechnung von "Vektoren" und zur Beantwortung von drei entscheidenden Fragen:

Wo ist der Ausbruch (vorheriges Hoch/Tief)? Wo befindet sich die Falle? (Falsche Ausbruchszonen) Wo liegt das Ziel? (Statistische Erschöpfungsniveaus)





Hauptmerkmale

Automatisierte Risiko-Gewinn-Projektion Eliminieren Sie das Rätselraten bei der Platzierung von Gewinnzielen. Der Indikator zeichnet ein mathematisches 1:2 Risk-to-Reward-Setup, das auf der Volatilität des Vortages basiert.

Einstiegs-Linien : Markiert den Ausbruchstrigger am vorherigen Hoch/Tief der Handelsspanne.

Stop-Loss-Zonen : Werden automatisch bei 20 % innerhalb der Spanne berechnet.

Gewinnmitnahme-Ziele: Werden bei 40 % Ausdehnung außerhalb der Spanne projiziert.