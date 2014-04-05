Breakout Vector MTF Indicator

Breakout Vector MTF-Indikator mit Alert

Der institutionelle Fahrplan für MetaTrader 5

Die meisten Händler haben Probleme, weil sie sich zu sehr auf die unteren Zeitrahmen konzentrieren. Sie skalpieren den M5-Chart, ohne zu wissen, dass sie direkt in einen Wochenwiderstand kaufen oder in ein Monatstief verkaufen. Dieser fehlende Kontext ist eine der Hauptursachen für fehlgeschlagene Trades.

Der Breakout Vector MTF-Indikator löst dieses Problem, indem er als Radar für mehrere Zeitrahmen fungiert. Er projiziert automatisch kritische institutionelle Ebenen - tägliche, wöchentliche und monatliche Bereiche - direkt auf Ihr Diagramm. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie immer im Einklang mit der breiteren Marktstruktur handeln.


Die Logik: Das Prinzip der Bereichsausweitung

Dieses Tool basiert auf dem Konzept, dass Volatilitätszyklen vorhersehbar sind. Die Schwankungsbreite der vorangegangenen Periode diktiert das Ausmaß der aktuellen Bewegung.

Der Indikator nutzt diese Logik zur mathematischen Berechnung von "Vektoren" und zur Beantwortung von drei entscheidenden Fragen:

  1. Wo ist der Ausbruch (vorheriges Hoch/Tief)?
  2. Wo befindet sich die Falle? (Falsche Ausbruchszonen)
  3. Wo liegt das Ziel? (Statistische Erschöpfungsniveaus)


    Hauptmerkmale

    Automatisierte Risiko-Gewinn-Projektion Eliminieren Sie das Rätselraten bei der Platzierung von Gewinnzielen. Der Indikator zeichnet ein mathematisches 1:2 Risk-to-Reward-Setup, das auf der Volatilität des Vortages basiert.

    • Einstiegs-Linien: Markiert den Ausbruchstrigger am vorherigen Hoch/Tief der Handelsspanne.

    • Stop-Loss-Zonen: Werden automatisch bei 20 % innerhalb der Spanne berechnet.

    • Gewinnmitnahme-Ziele: Werden bei 40 % Ausdehnung außerhalb der Spanne projiziert.


    Multi-Timeframe Overlay (MTF): Überwachen Sie die gesamte Markthierarchie, ohne die Charts zu wechseln.

    • Tägliche Levels: Ideal für Intraday-Scalping-Einstiege.

    • Wöchentliche Levels: Entscheidend für die Identifizierung von Swing-Trade-Unterstützung und -Widerstand.

    • Monatliche Levels: Wesentlich für positionelle Händler, um den Makrotrend zu erkennen.


    Zeitrahmen für die Chartanzeige

    • Bester Zeitrahmen für die Anwendung von M15


    Institutionelle Pivot-Punkte (gewichtet) Während die Bereichslinien Trends identifizieren, identifiziert das integrierte Pivot-System Umkehrungen.

    • Umfasst R3- und S3-Zonen: Die statistischen Extremwerte, an denen sich der Preis wahrscheinlich umkehren wird (Mean Reversion).

    • Wählen Sie zwischen klassischem oder gewichtetem Berechnungsmodus.


    Passive Alarme (Mobile und Desktop): Sie brauchen nicht auf den Bildschirm zu starren und müssen keine manuellen Alarme zeichnen.

    • Vorcodierte Intelligenz: Der Indikator weiß bereits, wo die wichtigen Levels liegen.

    • Einmalige Einrichtung: Geben Sie nur einmal Ihre MetaQuotes-ID in Ihren MT5-Einstellungen ein (in der MT5 Mobile App). Der Indikator sendet automatisch Push-Benachrichtigungen an Ihr Mobiltelefon, sobald der Kurs einen täglichen Ausbruch, ein wöchentliches Hoch oder ein Pivot-Level erreicht.

    • Mobile Push-Benachrichtigungen: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen auf Ihrem Handy über die MetaTrader Mobile App, wenn der Kurs ein wichtiges Level erreicht.

    • Desktop-Benachrichtigungen: Pop-up-Benachrichtigungen sorgen dafür, dass Sie bei der Arbeit an Ihrem PC nie ein Setup verpassen.

    • Wahre Freiheit: Gehen Sie ins Fitnessstudio oder verbringen Sie Zeit mit Ihrer Familie. Ihr Telefon wird Ihnen sagen, wann Sie handeln müssen.


    WIE MAN HANDELT

    Strategie A: Der Momentum Breakout (Scalper/Day Trader)

    1. Warten Sie, bis der Kurs das Tageshoch durchbricht (schwarze Linie).

    2. Nehmen Sie die blaue Expansionslinie ins Visier (das Vektorziel).

    3. Platzieren Sie den Stop Loss an der rot gestrichelten Linie.


    Strategie B: Die Confluence Rejection (Swing Trader)

    1. Achten Sie darauf, dass sich der Kurs einer wöchentlichen oder monatlichen Linie nähert.

    2. Wenn der Kurs gleichzeitig auf einen Pivot R3/S3 trifft, ist eine Umkehr zu erwarten.

    3. Diese "Doppelbarriere"-Niveaus lösen oft massive Marktreaktionen aus.


    Parameter/Eingaben

    • Show_Daily / Weekly / Monthly: Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Zeitrahmen, um Ihren Chart sauber zu halten.

    • Pivot_Typ: Wählen Sie zwischen klassischer oder gewichteter Pivot-Berechnung.

    • Farben und Breite: Vollständig anpassbare visuelle Einstellungen zur Anpassung an Ihren Diagrammhintergrund.

    • Warnungseinstellungen: Schalten Sie Alarme für bestimmte Zeitrahmen ein oder aus (z. B. nur wöchentliche Alarme).


    Warum sollten Sie Breakout Vector MTF wählen?

    Professioneller Handel erfordert Effizienz. Anstatt Zeit mit dem manuellen Berechnen und Zeichnen von Levels zu verbringen, bietet dieses Tool eine sofortige, institutionelle Karte des Marktes. So können Sie sich auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren, und die institutionelle Karte ist in 1 Sekunde fertig.

    Handeln Sie den Vektor. Respektieren Sie die Range.




