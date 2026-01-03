Orderflow WMA

OrderFlow WMA v2.0 - Indicador de tendencia ponderada por flujo

OrderFlow WMA v2.0 es una media móvil ponderada por flujo de nueva generación diseñada para ir más allá de la lógica tradicional EMA/WMA integrando la presión del volumen, la intención de las velas y la aceleración del impulso en una única línea de tendencia adaptable.

A diferencia de las medias móviles estándar que tratan todas las velas por igual, OrderFlow WMA ajusta dinámicamente su ponderación utilizando:

  • Normalización Tick-Volumen

  • Dominancia del cuerpo de la vela (intención direccional)

  • Pendiente y aceleración del impulso

Esto permite que el indicador responda más rápido durante los movimientos de alta participación y se mantenga estable durante el ruido de bajo volumen, por lo que es adecuado tanto para los operadores discrecionales como para los sistemas algorítmicos.🔹 Características principales

  • Multiplicador de Flujo Dinámico
    Pondera cada vela por su fuerza corporal y volumen relativo en lugar de multiplicadores fijos.

  • Volume-Aware WMA Core
    Utiliza el volumen de tick normalizado para enfatizar la participación significativa del precio.

  • Análisis de pendiente yaceleración
    Los topes de pendiente y aceleración incorporados ayudan a identificar la fuerza, la continuación y el agotamiento de la tendencia.

  • Lógica sin repintado y con cierre devela
    Todos los cálculos se confirman con el cierre de la vela: seguro para backtesting y uso de EA.

  • Confirmación opcional en un marco de tiempo superior
    Filtra las señales utilizando el sesgo direccional HTF para reducir las operaciones contra tendencia.

  • Interfaz limpia del panel de control
    Muestra el valor actual, el estado de la tendencia, el volumen medio y el estado de la señal en tiempo real.

  • Exportación de señales CSV (opcional)
    Permite el análisis externo y la validación de estrategias.

Mejores casos de uso

  • Entradas y salidas de seguimiento de tendencias

  • Rupturas confirmadas por volumen

  • Filtrado de señales MA de baja calidad

  • Motor de tendencia EA o capa de confirmación

  • Divisas, índices, criptomonedas y metales

Notas importantes

  • Este indicador no repinta

  • No utiliza el verdadero flujo de órdenes de cambio (limitación MT5)

  • Diseñado como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, no como un generador de señales santo y seña


