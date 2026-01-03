Orderflow WMA
- Ithban P S
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
OrderFlow WMA v2.0 - Indicador de tendencia ponderada por flujo
OrderFlow WMA v2.0 es una media móvil ponderada por flujo de nueva generación diseñada para ir más allá de la lógica tradicional EMA/WMA integrando la presión del volumen, la intención de las velas y la aceleración del impulso en una única línea de tendencia adaptable.
A diferencia de las medias móviles estándar que tratan todas las velas por igual, OrderFlow WMA ajusta dinámicamente su ponderación utilizando:
-
Normalización Tick-Volumen
-
Dominancia del cuerpo de la vela (intención direccional)
-
Pendiente y aceleración del impulso
Esto permite que el indicador responda más rápido durante los movimientos de alta participación y se mantenga estable durante el ruido de bajo volumen, por lo que es adecuado tanto para los operadores discrecionales como para los sistemas algorítmicos.🔹 Características principales
-
Multiplicador de Flujo Dinámico
Pondera cada vela por su fuerza corporal y volumen relativo en lugar de multiplicadores fijos.
-
Volume-Aware WMA Core
Utiliza el volumen de tick normalizado para enfatizar la participación significativa del precio.
-
Análisis de pendiente yaceleración
Los topes de pendiente y aceleración incorporados ayudan a identificar la fuerza, la continuación y el agotamiento de la tendencia.
-
Lógica sin repintado y con cierre devela
Todos los cálculos se confirman con el cierre de la vela: seguro para backtesting y uso de EA.
-
Confirmación opcional en un marco de tiempo superior
Filtra las señales utilizando el sesgo direccional HTF para reducir las operaciones contra tendencia.
-
Interfaz limpia del panel de control
Muestra el valor actual, el estado de la tendencia, el volumen medio y el estado de la señal en tiempo real.
-
Exportación de señales CSV (opcional)
Permite el análisis externo y la validación de estrategias.
Mejores casos de uso
-
Entradas y salidas de seguimiento de tendencias
-
Rupturas confirmadas por volumen
-
Filtrado de señales MA de baja calidad
-
Motor de tendencia EA o capa de confirmación
-
Divisas, índices, criptomonedas y metales
Notas importantes
-
Este indicador no repinta
-
No utiliza el verdadero flujo de órdenes de cambio (limitación MT5)
-
Diseñado como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, no como un generador de señales santo y seña