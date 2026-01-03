OrderFlow WMA v2.0 - Indicador de tendencia ponderada por flujo

OrderFlow WMA v2.0 es una media móvil ponderada por flujo de nueva generación diseñada para ir más allá de la lógica tradicional EMA/WMA integrando la presión del volumen, la intención de las velas y la aceleración del impulso en una única línea de tendencia adaptable.

A diferencia de las medias móviles estándar que tratan todas las velas por igual, OrderFlow WMA ajusta dinámicamente su ponderación utilizando:

Normalización Tick-Volumen

Dominancia del cuerpo de la vela (intención direccional)

Pendiente y aceleración del impulso

Esto permite que el indicador responda más rápido durante los movimientos de alta participación y se mantenga estable durante el ruido de bajo volumen, por lo que es adecuado tanto para los operadores discrecionales como para los sistemas algorítmicos.🔹 Características principales

Multiplicador de Flujo Dinámico

Pondera cada vela por su fuerza corporal y volumen relativo en lugar de multiplicadores fijos.

Volume-Aware WMA Core

Utiliza el volumen de tick normalizado para enfatizar la participación significativa del precio.

Análisis de pendiente y aceleración

Los topes de pendiente y aceleración incorporados ayudan a identificar la fuerza, la continuación y el agotamiento de la tendencia.

Lógica sin repintado y con cierre de vela

Todos los cálculos se confirman con el cierre de la vela: seguro para backtesting y uso de EA.

Confirmación opcional en un marco de tiempo superior

Filtra las señales utilizando el sesgo direccional HTF para reducir las operaciones contra tendencia.

Interfaz limpia del panel de control

Muestra el valor actual, el estado de la tendencia, el volumen medio y el estado de la señal en tiempo real.

Exportación de señales CSV (opcional)

Permite el análisis externo y la validación de estrategias.

Mejores casos de uso

Entradas y salidas de seguimiento de tendencias

Rupturas confirmadas por volumen

Filtrado de señales MA de baja calidad

Motor de tendencia EA o capa de confirmación

Divisas, índices, criptomonedas y metales

Notas importantes