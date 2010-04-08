Ichimoku Kijun Trader Pro

Ichimoku Kijun Trader PRO

Ichimoku Kijun Trader PRO es la versión avanzada del sistema basado exclusivamente en Ichimoku, diseñada para operar a favor de la tendencia mediante entradas en retroceso controlado, incorporando herramientas adicionales de gestión de riesgo y protección de la operación.

La versión PRO mantiene intacta la lógica clara y disciplinada de la versión gratuita, pero añade funciones avanzadas de gestión activa, pensadas para traders que buscan un mayor control sobre el riesgo y la evolución de cada operación.

👉 Versión gratuita disponible aquí:
https://www.mql5.com/es/market/product/159282

Se recomienda probar primero la versión Free para comprender la lógica del sistema antes de utilizar la versión PRO.

🔹 Lógica de trading (común a Free y PRO)

Filtro de mercado

  • El EA solo opera cuando el precio se encuentra fuera de la nube Ichimoku.

  • Evita operar en zonas laterales o de indecisión.

Tendencia alcista

  • Precio por encima de la nube.

  • Senkou Span A por encima de Senkou Span B.

Tendencia bajista

  • Precio por debajo de la nube.

  • Senkou Span A por debajo de Senkou Span B.

🔹 Señales de entrada

Compras (BUY)

  • Tendencia alcista confirmada.

  • Retroceso del precio hacia el Kijun-sen.

  • Cierre por encima del Kijun-sen.

  • Tenkan-sen por encima del Kijun-sen.

Ventas (SELL)

  • Tendencia bajista confirmada.

  • Retroceso del precio hacia el Kijun-sen.

  • Cierre por debajo del Kijun-sen.

  • Tenkan-sen por debajo del Kijun-sen.

🔹 Funciones adicionales de la versión PRO

Gestión de riesgo avanzada

  • Lote fijo o riesgo porcentual por operación.

  • Cálculo automático del tamaño de posición según el Stop Loss real.

  • Límite máximo de lotaje configurable.

Gestión avanzada de la operación

  • Break-Even configurable, para proteger la operación una vez que el precio avanza a favor.

  • Trailing Stop opcional, con dos modos:

    • Trailing fijo en puntos.

    • Trailing dinámico basado en el Kijun-sen, alineado con la estructura del sistema Ichimoku.

  • Todas las funciones son opcionales y configurables desde los parámetros.

Filtros y protecciones Market-safe

  • Filtro horario y por días de la semana.

  • Cooldown tras el cierre de una posición para evitar reaperturas inmediatas.

  • Totalmente compatible con cuentas netting y hedging.

🔹 Gestión de la salida

  • Stop Loss dinámico, colocado detrás del Kijun-sen con buffer configurable.

  • Cierre automático opcional cuando el precio cruza el Kijun-sen en sentido contrario.

  • Take Profit opcional en puntos.

  • Una sola operación por símbolo.

  • Sin grid, sin martingala, sin promedios de pérdidas.

🔹 Timeframes recomendados

  • H1

  • H4

El uso en timeframes muy bajos puede generar exceso de señales y ruido de mercado.

⚠️ Advertencia

Este Expert Advisor no garantiza beneficios ni resultados futuros. Como cualquier sistema tendencial, puede experimentar periodos de drawdown en mercados laterales. Se recomienda realizar siempre pruebas en el Strategy Tester y en cuenta demo antes de utilizarlo en cuenta real.


