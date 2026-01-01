Liquidity shock detector

ДЕТЕКТОР ШОКОВ ЛИКВИДНОСТИ (XAUUSD, 1-минутная версия)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Выявляет зоны институциональной ликвидности, созданные внезапными движениями цен, и предоставляет анализ трендов на нескольких временных интервалах.





ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ:

Детектор шоков ликвидности выявляет значительные движения цен, которые часто указывают на активность институциональных инвесторов. Когда крупные участники рынка открывают или закрывают позиции, они создают зоны ликвидности, к которым цена часто возвращается. Этот индикатор автоматически обнаруживает эти зоны и предоставляет анализ трендов в реальном времени на нескольких временных интервалах.





Как это работает





Индикатор отслеживает скорость изменения цены и размер свечи для обнаружения внезапных движений. При значительном движении происходит период проверки, подтверждающий, сохраняется ли зона. Подтвержденные зоны отображаются на графике с четкими визуальными маркерами, показывающими силу и направление зоны.





Основные особенности





- Автоматическое определение зон шока ликвидности на основе скорости изменения цены и ATR

- Самообучающийся порог, адаптирующийся к текущим рыночным условиям

- Обнаружение смены зон: бычьи зоны меняются на медвежьи при пробое, и наоборот

- Многовременной анализ тренда с указанием направления свечей M15, M30 и H1

- Проверка выравнивания тренда на HTF с использованием пересечения EMA на более высоком таймфрейме

- Определение торговых сессий с выделением часов Лондона, Нью-Йорка и перекрытия

- Подтверждение пиков объема для дополнительной проверки силы зон

- Сигналы на покупку и продажу генерируются при отскоке фитилей от активных зон





Поведение зон





При обнаружении шока ликвидности индикатор создает зону на основе направления свечи. Бычьи зоны выступают в качестве поддержки и генерируют сигналы на покупку при отскоке фитилей. Медвежьи зоны выступают в качестве сопротивления и генерируют сигналы на продажу. Если цена закрывается через зону, она автоматически меняет направление. Бычья зона поддержки становится медвежьим сопротивлением, а медвежья зона сопротивления — бычьей поддержкой. Такое изменение поведения отражает то, как институциональные уровни часто меняют свою роль после пробития.





Панель мониторинга





Индикатор включает в себя комплексную панель мониторинга, отображающую:

- Текущую сессию с цветовой кодировкой

- Количество обнаружений и статус обучения

- Информацию об активных зонах с рейтингом силы

- Оценка анализа тренда на основе множества факторов

- Направление свечей на разных таймфреймах

- Торговые рекомендации на основе совпадения сигналов





Оценка анализа тренда





Индикатор рассчитывает оценку на основе:

- Соответствия тренда на HTF направлению зоны

- Качества торговой сессии

- Подтверждения объема

- Актуальности зоны

- Близости цены к зоне

- Структуры скользящих средних

- Соответствия свечей на разных таймфреймах





Рекомендации варьируются от высокой вероятности до слабой в зависимости от общей оценки.





Рекомендуемые настройки





Индикатор работает на любом таймфрейме. Настройки по умолчанию оптимизированы для XAUUSD, но могут быть скорректированы для других инструментов. Рекомендуется период валидации 5-10 баров для фильтрации ложных сигналов.





Входные параметры





Настройки обнаружения: окно тиков, пороговые значения, множитель стандартного отклонения, период охлаждения

Обнаружение свечей: период ATR, множитель свечей для обнаружения больших свечей

Усилители силы: период HTF, множитель объема, параметры фильтрации сессий

Проверка: количество баров, необходимое для подтверждения зоны

Отображение зоны: цвета, настройки расширения, параметры меток средней линии и силы

Панель мониторинга: позиция, цвета, параметры включения/отключения

Оповещения: звук, push-уведомление, оповещение об обнаружении/сигнале/перевороте





СКРИНШОТЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ:

1. Основной график с отображением обнаруженной зоны и панелью мониторинга

2. Пример сигнала на покупку с отклонением касания зоны

3. Пример сигнала на продажу с отклонением касания зоны

4. Крупный план панели мониторинга со всеми факторами анализа тренда

5. Панель настроек/входных данных





ТЕГИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

индикатор, ликвидность, зоны, институциональный, смарт-индикатор деньги, анализ трендов, многовременной таймфрейм, MTF, поддержка-сопротивление, спрос-предложение, XAUUSD, золото, форекс