Liquidity shock detector
ДЕТЕКТОР ШОКОВ ЛИКВИДНОСТИ (XAUUSD, 1-минутная версия)
====================================================
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
-----------------------------------
Выявляет зоны институциональной ликвидности, созданные внезапными движениями цен, и предоставляет анализ трендов на нескольких временных интервалах.
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ:
-----------------
Детектор шоков ликвидности выявляет значительные движения цен, которые часто указывают на активность институциональных инвесторов. Когда крупные участники рынка открывают или закрывают позиции, они создают зоны ликвидности, к которым цена часто возвращается. Этот индикатор автоматически обнаруживает эти зоны и предоставляет анализ трендов в реальном времени на нескольких временных интервалах.
Как это работает
Индикатор отслеживает скорость изменения цены и размер свечи для обнаружения внезапных движений. При значительном движении происходит период проверки, подтверждающий, сохраняется ли зона. Подтвержденные зоны отображаются на графике с четкими визуальными маркерами, показывающими силу и направление зоны.
Основные особенности
- Автоматическое определение зон шока ликвидности на основе скорости изменения цены и ATR
- Самообучающийся порог, адаптирующийся к текущим рыночным условиям
- Обнаружение смены зон: бычьи зоны меняются на медвежьи при пробое, и наоборот
- Многовременной анализ тренда с указанием направления свечей M15, M30 и H1
- Проверка выравнивания тренда на HTF с использованием пересечения EMA на более высоком таймфрейме
- Определение торговых сессий с выделением часов Лондона, Нью-Йорка и перекрытия
- Подтверждение пиков объема для дополнительной проверки силы зон
- Сигналы на покупку и продажу генерируются при отскоке фитилей от активных зон
Поведение зон
При обнаружении шока ликвидности индикатор создает зону на основе направления свечи. Бычьи зоны выступают в качестве поддержки и генерируют сигналы на покупку при отскоке фитилей. Медвежьи зоны выступают в качестве сопротивления и генерируют сигналы на продажу. Если цена закрывается через зону, она автоматически меняет направление. Бычья зона поддержки становится медвежьим сопротивлением, а медвежья зона сопротивления — бычьей поддержкой. Такое изменение поведения отражает то, как институциональные уровни часто меняют свою роль после пробития.
Панель мониторинга
Индикатор включает в себя комплексную панель мониторинга, отображающую:
- Текущую сессию с цветовой кодировкой
- Количество обнаружений и статус обучения
- Информацию об активных зонах с рейтингом силы
- Оценка анализа тренда на основе множества факторов
- Направление свечей на разных таймфреймах
- Торговые рекомендации на основе совпадения сигналов
Оценка анализа тренда
Индикатор рассчитывает оценку на основе:
- Соответствия тренда на HTF направлению зоны
- Качества торговой сессии
- Подтверждения объема
- Актуальности зоны
- Близости цены к зоне
- Структуры скользящих средних
- Соответствия свечей на разных таймфреймах
Рекомендации варьируются от высокой вероятности до слабой в зависимости от общей оценки.
Рекомендуемые настройки
Индикатор работает на любом таймфрейме. Настройки по умолчанию оптимизированы для XAUUSD, но могут быть скорректированы для других инструментов. Рекомендуется период валидации 5-10 баров для фильтрации ложных сигналов.
Входные параметры
Настройки обнаружения: окно тиков, пороговые значения, множитель стандартного отклонения, период охлаждения
Обнаружение свечей: период ATR, множитель свечей для обнаружения больших свечей
Усилители силы: период HTF, множитель объема, параметры фильтрации сессий
Проверка: количество баров, необходимое для подтверждения зоны
Отображение зоны: цвета, настройки расширения, параметры меток средней линии и силы
Панель мониторинга: позиция, цвета, параметры включения/отключения
Оповещения: звук, push-уведомление, оповещение об обнаружении/сигнале/перевороте
