Liquidity shock detector

유동성 충격 감지기 (XAUUSD 1분봉 버전)

간략 설명:

급격한 가격 변동으로 생성되는 기관 유동성 영역을 감지하고 다중 시간대 추세 분석을 제공합니다.





상세 설명:

유동성 충격 감지기는 기관 활동을 나타내는 중요한 가격 변동을 식별합니다. 대규모 시장 참여자가 포지션을 진입하거나 청산할 때 가격이 자주 재진입하는 유동성 영역이 생성됩니다. 이 지표는 이러한 영역을 자동으로 감지하고 여러 시간대에 걸쳐 실시간 추세 분석을 제공합니다.





작동 방식





이 지표는 가격 변동 속도와 캔들 크기를 모니터링하여 급격한 움직임을 감지합니다. 중요한 변동이 발생하면 검증 기간을 통해 해당 영역이 유효한지 확인합니다. 검증된 영역은 차트에 명확한 시각적 표시와 함께 표시되어 영역의 강도와 방향을 보여줍니다.





주요 기능





- 가격 변동률과 ATR을 기반으로 유동성 충격 영역을 자동으로 감지합니다.

- 현재 시장 상황에 맞춰 자동으로 조정되는 임계값 학습 기능

- 영역 반전 감지: 가격이 영역을 돌파하면 상승 영역이 하락 영역으로, 반대로 가격이 영역을 돌파하면 상승 영역으로 전환됩니다.

- M15, M30, H1 캔들 방향을 보여주는 다중 시간 프레임 추세 분석

- 상위 시간 프레임의 EMA 교차를 이용한 장기 추세 정렬 확인

- 런던, 뉴욕 및 중복 거래 시간을 강조 표시하는 세션 감지 기능

- 영역 강도 검증을 위한 거래량 급증 확인 기능

- 활성 영역에서 꼬리가 반전될 때 매수 및 매도 신호 생성





영역 동작





유동성 충격이 감지되면 지표는 캔들 방향을 기반으로 영역을 생성합니다. 상승 영역은 지지선 역할을 하며 꼬리 반전 시 매수 신호를 생성합니다. 하락 영역은 저항선 역할을 하며 매도 신호를 생성합니다. 가격이 영역을 돌파하면 자동으로 방향이 반전됩니다. 강세 지지 영역이 약세 저항 영역으로, 약세 저항 영역이 강세 지지 영역으로 전환되는 현상은 기관 거래 레벨이 돌파 후 역할이 바뀌는 모습을 보여줍니다.





대시보드 표시





이 지표는 다음과 같은 정보를 제공하는 종합적인 대시보드를 포함합니다.

- 현재 세션(색상 코드 표시)

- 감지 횟수 및 학습 상태

- 활성 영역 정보(강도 등급 포함)

- 다양한 요소를 기반으로 한 추세 분석 점수

- 여러 시간대의 캔들 방향

- 컨플루언스 기반 거래 추천





추세 분석 점수





이 지표는 다음 요소를 기반으로 점수를 계산합니다.





- 시간대별 추세 정렬 및 영역 방향

- 거래 세션 품질

- 거래량 확인

- 영역의 최신성

- 가격과 영역의 근접성

- 이동 평균 구조

- 여러 시간대의 캔들 정렬





추천은 총점에 따라 높은 확률부터 낮은 확률까지 다양합니다.





권장 설정





이 지표는 모든 시간대에서 작동합니다. 기본 설정은 XAUUSD에 최적화되어 있지만 다른 통화쌍에 맞게 조정할 수 있습니다. 잘못된 신호를 걸러내기 위해 5~10개의 캔들로 구성된 검증 기간을 권장합니다.





입력 매개변수





탐지 설정: 틱 윈도우, 임계값, 표준 편차 승수, 쿨다운 기간

캔들 감지: ATR 기간, 대형 캔들 감지를 위한 캔들 승수

강도 증폭: HTF 기간, 거래량 승수, 세션 필터링 옵션

유효성 검사: 영역 확인에 필요한 바 개수

영역 표시: 색상, 확장 설정, 중간선 및 강도 레이블 옵션

대시보드: 위치, 색상, 활성화/비활성화 옵션

알림: 소리, 푸시 알림, 감지/신호/전환 시 알림





포함할 스크린샷:

1. 감지된 영역과 대시보드를 보여주는 메인 차트 보기

2. 영역 터치 거부 기능이 있는 매수 신호 예시

3. 영역 터치 거부 기능이 있는 매도 신호 예시

4. 모든 추세 분석 요소를 보여주는 대시보드 확대 화면

5. 설정/입력 패널





사용할 태그:

지표, 유동성, 영역, 기관, 스마트 머니, 추세 분석, 다중 시간 프레임, MTF, 지지/저항 수요 공급, XAUUSD, 금, 외환