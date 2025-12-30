Nombre del producto: Francotirador de liquidez SMC God Tier

Breve descripción:

La herramienta definitiva para la negociación institucional. Ofrece verdaderos bloques de órdenes, BOS/ChoCH filtrados por volumen y detección de desequilibrios. Sin repintado, sin retardo, 100% basado en reglas.

Descripción completa:

🔥 Deje de operar como un minorista. Comience a operar como una institución 🔥 .

¿Está cansado de falsas rupturas y gráficos desordenados? Liquidity Sniper SMC God Tier no es sólo un indicador; es un sistema de trading completo diseñado para alinear sus operaciones con los conceptos de Smart Money.

A diferencia de los indicadores SMC estándar que inundan su gráfico con líneas inútiles, esta herramienta utiliza la Lógica Avanzada de Volumen y Desplazamiento para filtrar el ruido y revelar sólo configuraciones de alta probabilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

🛡️ True Institutional Order Blocks (IOB): Detecta la vela exacta que los bancos utilizan para apilar órdenes, escaneando específicamente la fuente de impulso .

. 📊 F iltro de Volumen y Desplazamiento : El motor "God Tier". Ignora las rupturas estructurales débiles. Una BOS sólo es válida si está respaldada por Volumen y Tamaño de Vela significativos (basados en ATR).

🎯 Visuales de Precisión : No más "Líneas de Abanico". Dibuja líneas horizontales limpias y simples para BOS/ChoCH desde el origen del swing.

💎 Zonas de Prima/Descuento: Identifica automáticamente si el precio está en Zona de Compra (Descuento) o Zona de Venta (Prima).

🧮 Tablero de Operaciones Integrado: Calculadora de Riesgo en tiempo real, Estado de la Tendencia, Precio de Entrada, Stop Loss, y objetivos de Take Profit mostrados directamente en el gráfico.

🔔 Alertas Inteligentes: Notificaciones instantáneas (Pop-up, Push, Email) cuando una Zona de Alta Calidad es creada o tocada.

⚙️ CÓMO FUNCIONA:

1. Escanea la Estructura: Identifica oscilaciones usando un algoritmo basado en fractales (lógica de espera por confirmación) .

2. Valida las rupturas: Comprueba el volumen del tick y el tamaño del cuerpo de la vela para confirmar una verdadera BOS .

3. Traza Zonas: Destaca los Bloques de Órdenes no mitigados y las Brechas de Valor Justo (FVG) con colores pastel no intrusivos .

4. Gestiona el Riesgo: El cuadro de mandos calcula el tamaño de lote perfecto para el saldo de tu cuenta (modelo de riesgo del 1%) .

📈 RECOMENDADO PARA:

XAUUSD (Oro)

Divisas (EURUSD, GBPUSD)

Índices (US30, NAS100)

Cripto (BTCUSD, ETHUSD)

🚀 ¡Lleva tu trading al nivel God Tier hoy mismo!