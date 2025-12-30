QQE Ritz Premium
- Indicadores
- Syamsurizal Dimjati
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
RITZ QQE - Estimación cuantitativa cualitativa
(con RSI Momentum Anomaly Detector PRO)
Analizador de Momento Híbrido RSI-ATR Avanzado
Combine con ZigZag Fractal Candle : ver mi productoRITZ QQE es una versión mejorada del clásico indicador de Estimación Cuantitativa Cualitativa, diseñado para los operadores modernos que exigen precisión y adaptabilidad.
Fusiona el momentum RSI con el filtrado de volatilidad basado en ATR, creando un motor de señales sensible pero estable tanto para scalping como para swing trading.
Este sistema interpreta el impulso del mercado a través de la dinámica suavizada del RSI, detecta cruces de alta probabilidad y filtra el ruido mediante umbrales ajustados a la volatilidad.
Su arquitectura ligera garantiza un rendimiento en tiempo real y una respuesta visual clara en múltiples marcos temporales.
-
Filtro de señales de doble motor: combina el RSI y el ATR para suprimir las señales falsas.
-
Confluencia Multi-Tiempo - Alinea las señales inferiores y superiores para su confirmación.
-
Precisión visual - Flechas de cruce dinámicas y marcadores verticales para una claridad instantánea.
-
Alertas inteligentes: admite notificaciones nativas, por correo electrónico y push para supervisar las operaciones en directo.
-
Rendimiento optimizado - Cálculo eficiente para actualizaciones de gráficos en tiempo real.
-
Señal de compra: La línea RSI cruza por encima del sendero ATR suavizado → cambio de impulso alcista.
-
Señal de venta: La línea RSI cruza por debajo del rastro ATR suavizado → señal de reversión bajista.
-
Niveles de sobrecompra/sobreventa en 70 / 30, con 50 como sesgo de equilibrio.
-
Scalping: Configuraciones rápidas en M5-M15 con alertas rápidas de cruce.
-
Swing Trading: Señales filtradas en H1-D1 con alineación de tendencia.
-
Trading de Confluencia: Combina confirmaciones de marcos temporales inferiores y superiores para entradas de precisión.
-
Línea RSI MA - Núcleo del impulso (azul).
-
Línea suavizada ATR - Rastro de volatilidad (amarillo, punteado).
-
Flechas - Alertas de cruce en tiempo real (verde/rojo).
-
Marcadores verticales - Visualización de señales contextuales.
-
Lógica de señales de nivel institucional en un formato ligero.
-
Alertas multinivel para una acción instantánea.
-
Adaptabilidad perfecta a todos los símbolos y plazos.
-
Diseñado para la claridad, la velocidad y la ejecución profesional.
Detector de anomalías RSI Momentum PRO
Una herramienta analítica de última generación diseñada para detectar anomalías de impulso-precio-volumen: momentos en los que el RSI alcanza niveles extremos mientras el precio y el volumen se mantienen débiles, lo que indica posibles retrocesos o falsas salidas.Características principales
1. Detección Avanzada de Anomalías
Identifica automáticamente condiciones anómalas basadas en:
-
RSI ≥ 75 o ≤ 25 (impulso extremo).
-
Rango de precios ≤ 500 puntos (movimiento débil)
-
Ratio de volumen ≤ 0,7 (baja participación)
2. Panel visual inteligente
Panel dinámico sobre el gráfico con resaltes intuitivos (Sobrecompra / Sobreventa), que muestra en tiempo real las métricas de RSI, rango y volumen.
3. Sistema inteligente de alertas y recomendaciones
-
Alertas instantáneas con control anti-spam (1 cada 2 segundos)
-
"Sugerencias de trading "Esperar Reversión Bajista" / "Esperar Reversión Alcista
4. Análisis multicapa
-
Momento: RSI en varios plazos, sensibilidad a la tendencia, validación de la fuerza
-
Volumen: ratio tick-volumen frente a la media de 20 periodos
-
Acción del precio: actual frente a rango medio, detección de divergencias
5. Personalización y precisión
Ajuste los umbrales de RSI, rango y volumen; actualizaciones en tiempo real cada segundo para un análisis dinámico preciso.
Señal alcista
RSI sobrevendido + volumen alto + rango normal
Precisión de compra > Precisión de venta + tendencia alcista
Anomalía de sobreventa → Esperar reversión alcista
Señal bajista
RSI sobrecomprado + volumen alto + rango normal
Precisión de venta > Precisión de compra + tendencia bajista
Anomalía de sobrecompra → Esperar inversión bajista
Señal de advertencia
Volumen alto + rango pequeño → Movimiento falso
Volumen bajo + rango grande → Momento débil
Anomalía detectada → Inversión potencial
-
Scalping (M1-M5): detección temprana de rupturas falsas y retrocesos rápidos
-
Swing Trading (H1-D1): filtra las entradas, valida la fuerza de la tendencia
-
Gestión de riesgos: sistema de alerta temprana de comportamiento inestable del mercado
-
Procesamiento en tiempo real (actualizaciones de 1 segundo)
-
Algoritmo de repintado cero
-
Sistema multi-buffer ligero y optimizado
-
Jerarquía visual limpia con diseño de panel intuitivo
RSI Momentum Anomaly Detector PRO redefine el clásico RSI en un sistema de detección de anomalías multidimensional, fusionando datos de precio, momento y volumen para una visión sin igual. Ayuda a los operadores a identificar verdaderos retrocesos, evitar señales falsas y adelantarse a la volatilidad, todo ello en tiempo real.
RITZ QQE une el análisis clásico de RSI con la inteligencia moderna basada en ATR y RSI Momentum Anomaly Detector PRO.
Proporciona señales limpias y de alta probabilidad y una visualización robusta, lo que permite a los operadores detectar cambios de impulso, gestionar el momento y confirmar la estructura en múltiples marcos temporales.
"Precisión en movimiento: donde el RSI se une a la inteligencia de la volatilidad".