QQE Ritz Premium

RITZ QQE - Estimación cuantitativa cualitativa



(con RSI Momentum Anomaly Detector PRO)

Analizador de Momento Híbrido RSI-ATR Avanzado

Combine con ZigZag Fractal Candle : ver mi producto

RITZ QQE es una versión mejorada del clásico indicador de Estimación Cuantitativa Cualitativa, diseñado para los operadores modernos que exigen precisión y adaptabilidad.

Fusiona el momentum RSI con el filtrado de volatilidad basado en ATR, creando un motor de señales sensible pero estable tanto para scalping como para swing trading.

Este sistema interpreta el impulso del mercado a través de la dinámica suavizada del RSI, detecta cruces de alta probabilidad y filtra el ruido mediante umbrales ajustados a la volatilidad.

Su arquitectura ligera garantiza un rendimiento en tiempo real y una respuesta visual clara en múltiples marcos temporales.

Características principales

Filtro de señales de doble motor: combina el RSI y el ATR para suprimir las señales falsas.

Confluencia Multi-Tiempo - Alinea las señales inferiores y superiores para su confirmación.

Precisión visual - Flechas de cruce dinámicas y marcadores verticales para una claridad instantánea.

Alertas inteligentes: admite notificaciones nativas, por correo electrónico y push para supervisar las operaciones en directo.

Rendimiento optimizado - Cálculo eficiente para actualizaciones de gráficos en tiempo real.

Lógica de negociación

Señal de compra: La línea RSI cruza por encima del sendero ATR suavizado → cambio de impulso alcista.

Señal de venta: La línea RSI cruza por debajo del rastro ATR suavizado → señal de reversión bajista.

Niveles de sobrecompra/sobreventa en 70 / 30, con 50 como sesgo de equilibrio.

Uso estratégico

Scalping: Configuraciones rápidas en M5-M15 con alertas rápidas de cruce.

Swing Trading: Señales filtradas en H1-D1 con alineación de tendencia.

Trading de Confluencia: Combina confirmaciones de marcos temporales inferiores y superiores para entradas de precisión.

Diseño visual

Línea RSI MA - Núcleo del impulso (azul).

Línea suavizada ATR - Rastro de volatilidad (amarillo, punteado).

Flechas - Alertas de cruce en tiempo real (verde/rojo).

Marcadores verticales - Visualización de señales contextuales.

Por qué los operadores eligen RITZ QQE

Lógica de señales de nivel institucional en un formato ligero.

Alertas multinivel para una acción instantánea.

Adaptabilidad perfecta a todos los símbolos y plazos.

Diseñado para la claridad, la velocidad y la ejecución profesional.





Detector de anomalías RSI Momentum PRO

Una herramienta analítica de última generación diseñada para detectar anomalías de impulso-precio-volumen: momentos en los que el RSI alcanza niveles extremos mientras el precio y el volumen se mantienen débiles, lo que indica posibles retrocesos o falsas salidas.

Características principales

1. Detección Avanzada de Anomalías

Identifica automáticamente condiciones anómalas basadas en:

RSI ≥ 75 o ≤ 25 (impulso extremo).

Rango de precios ≤ 500 puntos (movimiento débil)

Ratio de volumen ≤ 0,7 (baja participación)

2. Panel visual inteligente

Panel dinámico sobre el gráfico con resaltes intuitivos (Sobrecompra / Sobreventa), que muestra en tiempo real las métricas de RSI, rango y volumen.

3. Sistema inteligente de alertas y recomendaciones

Alertas instantáneas con control anti-spam (1 cada 2 segundos)

"Sugerencias de trading "Esperar Reversión Bajista" / "Esperar Reversión Alcista

4. Análisis multicapa

Momento: RSI en varios plazos, sensibilidad a la tendencia, validación de la fuerza

Volumen: ratio tick-volumen frente a la media de 20 periodos

Acción del precio: actual frente a rango medio, detección de divergencias

5. Personalización y precisión

Ajuste los umbrales de RSI, rango y volumen; actualizaciones en tiempo real cada segundo para un análisis dinámico preciso.

Interpretación de señales

Señal alcista

RSI sobrevendido + volumen alto + rango normal

Precisión de compra > Precisión de venta + tendencia alcista

Anomalía de sobreventa → Esperar reversión alcista

Señal bajista

RSI sobrecomprado + volumen alto + rango normal

Precisión de venta > Precisión de compra + tendencia bajista

Anomalía de sobrecompra → Esperar inversión bajista

Señal de advertencia

Volumen alto + rango pequeño → Movimiento falso

Volumen bajo + rango grande → Momento débil

Anomalía detectada → Inversión potencial

Aplicaciones de trading

Scalping (M1-M5): detección temprana de rupturas falsas y retrocesos rápidos

Swing Trading (H1-D1): filtra las entradas, valida la fuerza de la tendencia

Gestión de riesgos: sistema de alerta temprana de comportamiento inestable del mercado

Aspectos técnicos destacados

Procesamiento en tiempo real (actualizaciones de 1 segundo)

Algoritmo de repintado cero

Sistema multi-buffer ligero y optimizado

Jerarquía visual limpia con diseño de panel intuitivo

Conclusión

RSI Momentum Anomaly Detector PRO redefine el clásico RSI en un sistema de detección de anomalías multidimensional, fusionando datos de precio, momento y volumen para una visión sin igual. Ayuda a los operadores a identificar verdaderos retrocesos, evitar señales falsas y adelantarse a la volatilidad, todo ello en tiempo real.





RITZ QQE une el análisis clásico de RSI con la inteligencia moderna basada en ATR y RSI Momentum Anomaly Detector PRO

Proporciona señales limpias y de alta probabilidad y una visualización robusta, lo que permite a los operadores detectar cambios de impulso, gestionar el momento y confirmar la estructura en múltiples marcos temporales.

"Precisión en movimiento: donde el RSI se une a la inteligencia de la volatilidad".