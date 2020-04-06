🧪 WIE MAN BACKTESTS DURCHFÜHRT (DAS VOLLE POTENZIAL AUSSCHÖPFEN) Die Standardeinstellungen sind für eine schnelle Validierungsgeschwindigkeit optimiert. Um die in den Screenshots gezeigten hochpräzisen Ergebnisse zu reproduzieren, konfigurieren Sie den Strategy Tester bitte wie folgt:

* **Symbol:** XAUUSD (Gold) * **Zeitrahmen:** Täglich (D1) ⚠️ Kritisch: Die Wahrscheinlichkeitsmatrix erfordert Tageskerzen. **Modellierung:** Jeder Tick basiert auf realen Ticks (empfohlen für Präzision). **Einzahlung:** Mindestens 200 $ (für ein angemessenes Risikomanagement). * **Datumsbereich:** Die Strategie funktioniert am besten bei gleichbleibenden Marktstrukturen (z.B. 2022 - heute). * **Eingaben:** Gehen Sie im Tester auf die Registerkarte "Eingaben" und stellen Sie `MarkovLookback = 50` und `SMAPeriod = 50`

📊 ANWEISUNGEN ZUR EINRICHTUNG (WICHTIG!) 1. Öffnen Sie einen XAUUSD-Chart. 2. Setzen Sie den Zeitrahmen auf D1. 3. Hängen Sie den EA an das Diagramm an. 4. Erlauben Sie "Algo Trading" in der MT5-Symbolleiste. 5. ⚠️ KRITISCHE KONFIGURATION: Die Standardeinstellungen sind für eine schnelle Validierung herabgesetzt. Für LIVE TRADING Leistung, bitte ändern: - "MarkovLookback": Auf 500 setzen - "SMAPeriod": Setzen Sie auf 50

🚀 EXKLUSIVES EINFÜHRUNGSANGEBOT: DYNAMISCHE PREISGESTALTUNG & BEGRENZTER ZUGANG



Um den mathematischen Vorteil (Alpha) dieser Strategie zu schützen, ist die Anzahl der Nutzer streng begrenzt.





Aktueller Preis: $249 (nur die ersten 5 Exemplare)

Nächster Preis: $449

... steigend +$200 alle 5 Kopien.





⛔ WICHTIGE WARNUNG: VERKAUFSSTOPP

Sobald wir die angestrebte Nutzerzahl auf dem endgültigen Preisniveau erreicht haben, wird der Verkauf PERMANENT AUSGESTELLT, um eine Verwässerung der Strategie zu verhindern. Sichern Sie sich jetzt Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt oder der Verkauf für immer eingestellt wird.





🔥 HÖR AUF ZU ZOCKEN, FANG AN ZU RECHNEN.





Willkommen in der Ära des quantitativen Handels. "Markov Chain Gold Pro" basiert NICHT auf nachlaufenden Indikatoren wie RSI oder MACD. Es wird durch reine Mathematik angetrieben: Markov-Ketten und Wahrscheinlichkeitsmatrizen.





Dieser EA analysiert jeden einzelnen Tag die Marktstruktur der letzten 500 Tage, um die Wahrscheinlichkeit der nächsten Richtungsänderung zu berechnen. Er baut eine dynamische Übergangsmatrix auf, um das Marktverhalten mit hoher statistischer Sicherheit vorherzusagen.





🛡️ DIE REGEL NR. 1: KAPITALSCHUTZ

Die meisten EAs auf dem Markt sind gefährliche Grid- oder Martingale-Systeme, die Ihr Konto in einem einzigen schlechten Trend auffliegen lassen. Dieser EA ist anders.

✅ KEIN GRID

✅ KEIN MARTINGAL

✅ KEIN GEFÄHRLICHES AVERAGING

✅ HARTER STOP-LOSS BEI JEDEM HANDEL





🧠 WIE ES FUNKTIONIERT (DIE STRATEGIE)

1. Markov-Analyse: Der EA scannt historische Preismuster (Zustandsübergänge), um die Wahrscheinlichkeit des aktuellen Tages zu bestimmen (Bullish/Bearish).

2. Trend-Filter: Er prüft die Wahrscheinlichkeit gegen den mittelfristigen Trend (SMA 50), um nur in die Richtung der dominanten Strömung zu handeln.

3. Einstieg bei Ausbruch: Er platziert präzise Pending Orders (Buy Stop/Sell Stop) bei kritischen volatilitätsbasierten Ausbruchsniveaus.

4. Intraday-Modus: Sicherheit geht vor. Alle Trades werden am Ende des Tages geschlossen. Keine Swap-Gebühren, kein Wochenend-Gap-Risiko.





💰 INTELLIGENTE GELDVERWALTUNG (COMPOUNDING)

Der EA verfügt über ein eingebautes dynamisches Positionsgrößenmodul, das auf dem Kontostand basiert.

- Wenn Ihr Konto wächst, erhöht sich die Losgröße proportional und sicher.

- Das Risiko ist pro Trade streng begrenzt (Standard: 2%).

- Ergebnis: Mathematisches Wachstum bei gleichzeitigem Schutz vor Verlusten.





⚙️ HAUPTMERKMALE & ANFORDERUNGEN

* Symbol: XAUUSD (Gold)

* Zeitrahmen: D1 (Täglich) - Kritisch! Muss auf dem Daily Chart laufen.

* Intelligente Ausführungsmaschine: Passt die Einstiegslevels automatisch an die Stop Levels des Brokers an, um "Invalid Price"-Fehler zu vermeiden.

* Smart Margin Guard: Überprüft automatisch, ob ausreichend Geld vorhanden ist, bevor Aufträge erteilt werden, um "Not Enough Money"-Fehler zu vermeiden und das Konto zu schützen.

* Kontotyp: ECN/Low Spread Broker sehr empfohlen.

* Mindesteinlage: $200 (empfohlen für angemessenes Risikomanagement).

* VPS: Unerlässlich für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb.





Der Handel birgt Risiken. Dieses Tool bietet einen statistischen Vorteil auf der Grundlage historischer Daten.



