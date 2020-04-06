Markov Chain Gold Pro

🧪 WIE MAN BACKTESTS DURCHFÜHRT (DAS VOLLE POTENZIAL AUSSCHÖPFEN)
Die Standardeinstellungen sind für eine schnelle Validierungsgeschwindigkeit optimiert. Um die in den Screenshots gezeigten hochpräzisen Ergebnisse zu reproduzieren, konfigurieren Sie den Strategy Tester bitte wie folgt:

* **Symbol:** XAUUSD (Gold)
* **Zeitrahmen:** Täglich (D1) ⚠️ Kritisch: Die Wahrscheinlichkeitsmatrix erfordert Tageskerzen.
**Modellierung:** Jeder Tick basiert auf realen Ticks (empfohlen für Präzision).
**Einzahlung:** Mindestens 200 $ (für ein angemessenes Risikomanagement).
* **Datumsbereich:** Die Strategie funktioniert am besten bei gleichbleibenden Marktstrukturen (z.B. 2022 - heute).
* **Eingaben:** Gehen Sie im Tester auf die Registerkarte "Eingaben" und stellen Sie `MarkovLookback = 50` und `SMAPeriod = 50`

📊 ANWEISUNGEN ZUR EINRICHTUNG (WICHTIG!)
1. Öffnen Sie einen XAUUSD-Chart.
2. Setzen Sie den Zeitrahmen auf D1.
3. Hängen Sie den EA an das Diagramm an.
4. Erlauben Sie "Algo Trading" in der MT5-Symbolleiste.
5. ⚠️ KRITISCHE KONFIGURATION:
Die Standardeinstellungen sind für eine schnelle Validierung herabgesetzt. Für LIVE TRADING Leistung, bitte ändern:
- "MarkovLookback": Auf 500 setzen
- "SMAPeriod": Setzen Sie auf 50

🚀 EXKLUSIVES EINFÜHRUNGSANGEBOT: DYNAMISCHE PREISGESTALTUNG & BEGRENZTER ZUGANG
Um den mathematischen Vorteil (Alpha) dieser Strategie zu schützen, ist die Anzahl der Nutzer streng begrenzt.

Aktueller Preis: $249 (nur die ersten 5 Exemplare)
Nächster Preis: $449
... steigend +$200 alle 5 Kopien.

⛔ WICHTIGE WARNUNG: VERKAUFSSTOPP
Sobald wir die angestrebte Nutzerzahl auf dem endgültigen Preisniveau erreicht haben, wird der Verkauf PERMANENT AUSGESTELLT, um eine Verwässerung der Strategie zu verhindern. Sichern Sie sich jetzt Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt oder der Verkauf für immer eingestellt wird.

-------------------------------------------------------------

🔥 HÖR AUF ZU ZOCKEN, FANG AN ZU RECHNEN.

Willkommen in der Ära des quantitativen Handels. "Markov Chain Gold Pro" basiert NICHT auf nachlaufenden Indikatoren wie RSI oder MACD. Es wird durch reine Mathematik angetrieben: Markov-Ketten und Wahrscheinlichkeitsmatrizen.

Dieser EA analysiert jeden einzelnen Tag die Marktstruktur der letzten 500 Tage, um die Wahrscheinlichkeit der nächsten Richtungsänderung zu berechnen. Er baut eine dynamische Übergangsmatrix auf, um das Marktverhalten mit hoher statistischer Sicherheit vorherzusagen.

🛡️ DIE REGEL NR. 1: KAPITALSCHUTZ
Die meisten EAs auf dem Markt sind gefährliche Grid- oder Martingale-Systeme, die Ihr Konto in einem einzigen schlechten Trend auffliegen lassen. Dieser EA ist anders.
✅ KEIN GRID
✅ KEIN MARTINGAL
✅ KEIN GEFÄHRLICHES AVERAGING
✅ HARTER STOP-LOSS BEI JEDEM HANDEL

🧠 WIE ES FUNKTIONIERT (DIE STRATEGIE)
1. Markov-Analyse: Der EA scannt historische Preismuster (Zustandsübergänge), um die Wahrscheinlichkeit des aktuellen Tages zu bestimmen (Bullish/Bearish).
2. Trend-Filter: Er prüft die Wahrscheinlichkeit gegen den mittelfristigen Trend (SMA 50), um nur in die Richtung der dominanten Strömung zu handeln.
3. Einstieg bei Ausbruch: Er platziert präzise Pending Orders (Buy Stop/Sell Stop) bei kritischen volatilitätsbasierten Ausbruchsniveaus.
4. Intraday-Modus: Sicherheit geht vor. Alle Trades werden am Ende des Tages geschlossen. Keine Swap-Gebühren, kein Wochenend-Gap-Risiko.

💰 INTELLIGENTE GELDVERWALTUNG (COMPOUNDING)
Der EA verfügt über ein eingebautes dynamisches Positionsgrößenmodul, das auf dem Kontostand basiert.
- Wenn Ihr Konto wächst, erhöht sich die Losgröße proportional und sicher.
- Das Risiko ist pro Trade streng begrenzt (Standard: 2%).
- Ergebnis: Mathematisches Wachstum bei gleichzeitigem Schutz vor Verlusten.

⚙️ HAUPTMERKMALE & ANFORDERUNGEN
* Symbol: XAUUSD (Gold)
* Zeitrahmen: D1 (Täglich) - Kritisch! Muss auf dem Daily Chart laufen.
* Intelligente Ausführungsmaschine: Passt die Einstiegslevels automatisch an die Stop Levels des Brokers an, um "Invalid Price"-Fehler zu vermeiden.
* Smart Margin Guard: Überprüft automatisch, ob ausreichend Geld vorhanden ist, bevor Aufträge erteilt werden, um "Not Enough Money"-Fehler zu vermeiden und das Konto zu schützen.
* Kontotyp: ECN/Low Spread Broker sehr empfohlen.
* Mindesteinlage: $200 (empfohlen für angemessenes Risikomanagement).
* VPS: Unerlässlich für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb.

---
Der Handel birgt Risiken. Dieses Tool bietet einen statistischen Vorteil auf der Grundlage historischer Daten.

Empfohlene Produkte
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Experten
Handelsroboter X Forts Der Scalper Forts EA ist für den Futures-Handel auf dem russischen Futures-Markt (RTS, Sberbank, Gazprom, Rubel, etc.) konzipiert. Die Hauptinstrumente sind Futures auf den RTS, SBRF Index. Empfohlene Zeitrahmen M1-M6. Der EA verwendet keine Mittelwertbildung. Jeder Handel hat seinen eigenen Stop-Loss. Die Größe des erforderlichen GO für Tests und den Handel mit dem ausgewählten Instrument wird dem Instrumentencode entnommen. Einstellungen des Handelsroboters SL - Sto
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experten
PrimeTrader EA - Intelligenz verfeinert PrimeTrader EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für eine strukturierte Performance unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde. Durch die Verschmelzung mehrerer Analysemethoden in einem einzigen Entscheidungsrahmen konzentriert sich das System auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und disziplinierte Ausführung. Das System verwaltet Trades intelligent vom Einstieg bis zum Ausstieg, wendet Schutzlogik und sitzungsbasierte Kon
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Experten
Ein trendbasierter Experte Dieser Experte prognostiziert die Zukunft anhand von Trendmustern und Trendindikatoren sowie kurz- und langfristigen Berechnungen. Trends ändern sich in den unteren Zeitrahmen schnell, daher ist dieser Experte für M30 und darüber geeignet. In diesem Experten haben wir versucht, Währungspaare zu verwenden, die mit unserer Strategie übereinstimmen. Bestes Währungspaar: Euro Dollar In diesem Experten werden Dutzende von verschiedenen Indikatoren und Dutzende von verschied
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
Aurics Gold
Muhamad Rizal Fahlepi
Experten
Auric Gold EA- Ein intelligentes Gittersystem mit proprietärer Kernlogik Auric Gold EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das ausschließlich für den XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Es wurde nicht nur für den Handel, sondern auch für den intelligenten Umgang mit der einzigartigen Volatilität von Gold entwickelt. Unsere Kernphilosophie besteht darin, ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum aufzubauen, indem wir einen disziplinierten und systematischen Ansatz für den
Quick Fortune
Md Rezaul Huda Reza
Experten
Quick Fortune – Vollautomatisiert und mit Fokus auf hohes Risikomanagement Quick Fortune ist ein vollautomatisierter Expert Advisor, der dem übergeordneten Marktrhythmus strikt folgt. Der Fokus liegt auf stabilen Kursbewegungen. Die beste Performance erzielen Sie, wenn Sie den EA langfristig im Dauerbetrieb laufen lassen. Die Strategie basiert auf klaren, logisch strukturierten Setups und funktioniert auch in Nachrichtenphasen einwandfrei. Einmal starten, fertig! Lehnen Sie sich zurück und e
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Experten
Venom US30 Scalp – Präzises US30-Scalping entwickelt von VENOM LABS DER EA, DER IHR KONTO NIEMALS ZERSTÖREN WIRD SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Für Broker mit einer anderen Zeitzone (wie Exness) setzen Sie den letzten Parameter bitte auf TRUE , wenn Ihr Broker nicht GMT+3 ist. Verwenden Sie ausschließlich den H1 ️ Warnung : Falsche Zeitzonen- oder Zeitrahmeneinstellungen können zu Fehlfunktionen des EAs führen. EINSTIEGSPREIS NUR FÜR 24 STUNDEN! Sichern Sie sich jetzt
EURUSD 5min scalper
Catalin Adelin Iovan
Experten
Eigenschaften Eine erstaunliche Scalper für EURUSD 5 min Zeitrahmen erstellt, mit sehr geringem Risiko und hohe Belohnung zur gleichen Zeit. Nach mehr als 500h Optimierung freue ich mich, Ihnen diesen EA zu präsentieren. Er wurde für die IC Markets MQL5 Plattform entwickelt und an deren Daten angepasst, aber ich nehme an, dass er auch auf anderen Brokern funktionieren muss. Ich werde auch bald die MT4 Version für IC Markets veröffentlichen. Link zum 1 min Scalper https://www.mql5.com/en/market/p
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Funktioniert mit allen Symbolen; Verwendung für EURUSD; Verwendung auf M5. Signale: Es ist ein guter rationaler Algorithmus. Arbeit von zwei Indikatoren: Ichimoku und Alligator (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix L
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des leistungsstarken Indikators PipFinite Trend PRO EA Trend PRO handelt das Signal von PipFinite Trend PRO und verwaltet den Handel je nach Präferenz des Benutzers. Der EA enthält viele anpassbare Funktionen, die die Trend PRO Handelsstrategie weiter verbessern können. Features wie Entry- und Exit-Filter, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter und MEHR! Die innovative Lösung EA Trend PRO wurde entwickelt, um
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Experten
AutoFib EA ist ein hochmoderner Expert Advisor, der die Leistungsfähigkeit der Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels für den automatisierten Handel nutzt. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, AutoFib EA verleiht Ihrer Handelsstrategie Präzision und Effizienz. Test   The EA Before Risking Real Money.  Passen Sie die Einstellung basierend auf Ihren   Testergebnissen an. Fragen? Bitte   fragen Sie einfach. Hauptmerkmale: Automatisierter Handel:   Öffnen Sie Kauf- und V
FREE
Ignition
Dansie Software Limited
Experten
Überblick über die Strategie Der Ignition EA versucht, das plötzliche Momentum auszunutzen, wenn das Ignition-Muster erkannt wird. Der letzte Balken des Zündmusters hat einen kleinen Eröffnungsdocht, einen sehr kleinen oder gar keinen Schlussdocht, ist groß im Vergleich zu den letzten Balken und muss am unteren Ende der aktuellen Handelsspanne beginnen (für eine bullische Zündung). Schnelles Testen Verwenden Sie das Symbol EURUSD, den Zeitrahmen M2, und entfernen Sie das GBPUSD-Symbol aus de
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.47 (17)
Experten
VectorPrime — Algorithmisches System mit mehrschichtiger Vektorlogik VectorPrime ist ein autonomes Handelssystem, das für eine strukturierte Ausführung unter Marktbedingungen auf mehreren Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Kern steht das Konzept der Vektoranalyse , bei dem die Preisdynamik in gerichtete Impulse und Matrixstrukturen zerlegt wird. Das System interpretiert den Marktfluss nicht als isolierte Signale, sondern als miteinander verbundene Vektoren, die eine kohärente Marktkarte bilden. Hau
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
Ein professioneller Netzberater arbeitet an RSI-Indikatoren (Relative Strength Index). hat die Funktion, die Inanspruchnahme des Kontos durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Das Diagramm zeigt Informationen zum Gewinn an. MT4-Version https://www.mql5.com/en/market/product/56994 OPTIONEN: RSI_PERIOD - Zeitraum zur Berechnung des Relativen-Stärke-Index; UP_LEVEL - obere Grenze; DN_LEVEL - untere Grenze; RSI_TIMEFRAME - Zeitrahmen für die Berechnung; START_LOT - anfängliches L
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experten
Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
ONR Correlation Master
Onur Erkan Yildiz
Experten
ONR CORRELATION MASTER PRO | STATISTICAL ARBITRAGE ENGINE HÖREN SIE AUF ZU ZOCKEN. HANDELN SIE WIE EIN HEDGEFONDS. Haben Sie es satt, die Marktrichtung zu erraten? Haben Sie es satt, dass sich der Trend in dem Moment umkehrt, in dem Sie einen Handel eingehen? Hören Sie auf zu raten. Große Banken und Fondsmanager raten nicht, sie benutzen MATH. Jetzt haben auch Sie diese Möglichkeit. ONR Correlation Master Pro ist kein gewöhnlicher Indikator-Bot. Es ist ein professionelles statistisches Arb
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experten
Sonderangebot zum Jahresende! In den nächsten zwei Monaten sind alle meine Expert Advisors (EAs) für nur $99 USD erhältlich. Verpassen Sie nicht diese zeitlich begrenzte Gelegenheit, Ihr Trading mit erstklassigen automatisierten Strategien zu einem unschlagbaren Preis zu verbessern Aurum Rex: Ihr Goldstandard für automatisiertes Trading Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Aurum Rex , einem hochmodernen Expert Advisor, der für Stabilität, Sicherheit und beständiges Wachstum entwickelt wurde.
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experten
Bitcoin Handel Mein Expert Advisor handelt Bitcoin auf dem H1-Zeitrahmen, Basierend auf ADX Indikator, Bollinger Bands Indikator, und folgen Sie dem Trend. Stop-Loss 31 usd/0.01 bitcoin Gewinnmitnahme 19 usd/0,01 bitcoin (0,01 lot) Mindesteinlage: ab 300 usd Gewinn: 100%/Jahr. Draw Down: < 35% Eingabe Einstellung zum Testen meines EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin oder 3100 usd/bitcoin abhängig von Ihrem Broker und Ihrem Konto (auf das richtige Verhältnis einstellen und nicht ände
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Gold Trend Master MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
Verwandeln Sie Markttrends automatisch in Gewinne - Handeln Sie Gold und Devisen wie ein Profi! Hören Sie auf zu raten und handeln Sie mit Präzision. Der XAUUSD & Forex Smart Trend EA erkennt starke Trends, wartet auf optimale Pullbacks und führt Trades mit fortschrittlichem Risikomanagement aus - so können Sie Ihre Gewinne maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital schützen. Warum Trader diesen EA wählen: Einstieg nach bestätigtem Trend mit intelligenter Pullback-Erkennung (EMA oder Fibonacci). Tr
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor ist ein leistungsstarkes, marktreifes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit Präzisionslogik und fortschrittlichen Filtern entwickelt, um explosive Ausbruchschancen in Zeiten der Marktkompression zu nutzen und gleichzeitig ein strenges Risikomanagement und eine professionelle Handelsausführung zu gewährleisten. Gold ist eines der volatilsten und liquidesten Instrumente auf den Fina
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
Willkommen bei TITAN BREAKER EA WICHTIGER HINWEIS Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar Der Preis wird bald auf 1599.99 $ steigen Live-Signal – US30, NAS100 Über TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das durch die Kombination der Kernstrategien von drei verschiedenen EAs für US30 und NASDAQ entwickelt wurde. Es wurde weiter verfeinert und zu einer neuen Langzeitstrategie ausgebaut. Das System ist darauf ausgelegt, eine
ICT London Killzone SMC Sniper
Do Duc Hoa
Experten
Aktionspreis: $368. Der Preis erhöht sich bei jedem 10. Kauf um $100. Endpreis $1888 Eigenschaften: Diese einzigartige Strategie ist auf ICT London Killzone basiert. Sehr einfach zu installieren und zu verwenden Kein Martingal, kein Grid. Einzelner Einstieg Die Order hat immer Stoploss und Takeprofit Niedrige Gewinnrate, sehr hohe RR Empfohlen: Risiko pro Handel=0,5-1% Balance Paare: GBPUSD (sehr empfohlen), EURUSD Zeitrahmen: Jeder Zeitrahmen (Einstellung in den Parametern) Mindesteinlage: $5
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Weitere Produkte dieses Autors
Aurum Quant Logic
Fatih Yayli
Experten
Aurum Quant Logic – Professioneller XAUUSD Algorithmus Aurum Quant Logic ist ein spezialisiertes Handelssystem, das ausschließlich für den XAUUSD-Markt (Gold) im H1-Zeitfenster entwickelt wurde. Im Gegensatz zu risikoreichen Grid- oder Martingale-Bots basiert dieser EA auf reiner quantitativer Analyse, Volatilitätsausbruchslogik und strengem Risikomanagement. Das System ist auf langfristige Stabilität ausgelegt und verwendet eine dynamische Kanal-Ausbruchsstrategie, gefiltert durch den ADX, um h
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension