Gold Friday Edge

Gold Seasonal Weekend Strategie

Dieser Expert Advisor handelt systematisch ein langfristig beobachtetes wöchentliches Muster in den Goldmärkten.

Positionen werden zu vordefinierten Zeiten eröffnet, optional gefiltert durch eine Trendbedingung, um ungünstige Marktphasen zu reduzieren.

Der EA unterstützt mehrere Goldsymbole (XAUUSD, XAUEUR, XAUJPY, XAUGBP, XAUCHF) und ermöglicht die volle Kontrolle über Timing, Risikomanagement und Symbolauswahl.

Entwickelt für langfristige Robustheit, Transparenz und disziplinierte Ausführung.

Kein Martingal. Kein Raster. Keine Absicherung.