Gold Friday Edge

Estrategia de fin de semana estacional del oro

Este Asesor Experto negocia sistemáticamente un patrón semanal observado a largo plazo en los mercados de oro.

Las posiciones se abren en momentos predefinidos, opcionalmente filtradas por una condición de tendencia para reducir las fases desfavorables del mercado.

El EA es compatible con múltiples símbolos de oro (XAUUSD, XAUEUR, XAUJPY, XAUGBP, XAUCHF) y permite un control total sobre la sincronización, la gestión de riesgos y la selección de símbolos.

Diseñado para ofrecer solidez a largo plazo, transparencia y ejecución disciplinada.

Sin martingala. Sin cuadrícula. Sin cobertura.