Haftungsausschluss Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Es werden keine Gewinne garantiert. Dieser Expert Advisor wird nur zu Informations- und Bildungszwecken bereitgestellt.

Verwenden Sie ihn nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Der Entwickler übernimmt keine Verantwortung für eventuelle finanzielle Verluste.

Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto und vergewissern Sie sich, dass die Symbolnamen, Kontraktgrößen und Leverage-Einstellungen Ihres Brokers mit Ihren Parametern übereinstimmen.

Kernkonzept

Timeless Trend Trading ist ein vollautomatisches Multi-Asset-Breakout- und Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um Momentum in verschiedenen globalen Märkten zu identifizieren und zu handeln.

Es teilt dynamisch das Engagement in die am besten bewerteten Vermögenswerte zu und konzentriert sich dabei ausschließlich auf Chancen auf der Long-Seite, wenn makroökonomische und saisonale Stärke übereinstimmen.

Der Algorithmus bewertet kontinuierlich die wichtigsten Vermögenswerte - Rohstoffe, Kryptowährungen, Devisen, Einzeltitel und Indizes - mithilfe einer mehrschichtigen Filterlogik, die nachhaltige Trends erfasst und gleichzeitig Rauschen und Overtrading vermeidet.

Im Wesentlichen zielt er darauf ab, die stärksten Trends der Welt zu erfassen - mit der Einfachheit eines Single-Chart-Setups und der Robustheit einer institutionellen Logik.



Inspiration und Philosophie

Timeless Trend Trading ist von den zeitlosen Prinzipien vieler legendärer Trader und Denker inspiriert - darunter solche wie Tom Basso aus Jack D. Schwagers Market Wizards-Reihe sowie Autoren wie Michael Covel, Nassim Nicholas Taleb, Jesse Livermore, William O'Neil, Mark Minervini, Gary Antonacci, Pim van Vliet und andere Experten für systematisches Trend-Following und "Marktechnik" wie Jochen Schmidt und Michael Voigt.



Gemeinsame Themen ziehen sich wie ein roter Faden durch ihre Arbeit: Respekt vor dem Risiko, asymmetrische Auszahlungen, robuste Ränder, disziplinierte Ausführung und die Akzeptanz von Ungewissheit und Drawdowns als Teil des Spiels.



Dieser Expert Advisor ist eine unabhängige Entwicklung und kopiert oder verbindet sich nicht mit einer proprietären Strategie. Er überträgt diese zeitlosen Ideen in ein modernes Multi-Asset-Long-Only-Konzept.

Multi-Asset-Abdeckung

Das System unterstützt derzeit ein breites Universum an Trendwerten:

Rohstoffe

WTI-Rohöl (WTIUSD)

Brent-Rohöl (UKOIL)

Gold (XAUUSD, XAUEUR, XAUJPY, XAUAUD, XAUGBP)

Silber (XAGUSD, XAGEUR, XAGAUD)

Währungen

USDJPY

CHFJPY

Indizes & Kryptowährungen

USTECH (NASDAQ)

BTCUSD (Bitcoin)

ETHUSD (Ethereum)

Dieses diversifizierte Engagement ermöglicht es dem EA, relative Stärke dort zu nutzen, wo sie natürlicherweise auftritt - sei es bei Metallen, Energie, Währungen oder Kryptowährungen.

Symbol-Konfiguration

Variable: Symbole getrennt durch "|" (max. 255 Zeichen)

Leer lassen → handelt nur mit dem Chart-Symbol

Setze "Fav24" → aktiviert die Standard Multi-Asset-Liste (IC Markets kompatibel: XTIUSD|XBRUSD|XTIUSD|BTCUSD|XAUUSD|XAUAUD|XAUEUR|XAUGBP|XAUJPY|USDJPY|CHFJPY|USTEC|ETHUSD|XAGUSD|XAGEUR|XAGAUD)

Geben Sie Ihre eigene Liste ein → benutzerdefinierter Multi-Asset-Handel aktiviert (z. B. |XBRUSD|XTIUSD|BTCUSD|XAUUSD) und achten Sie darauf, dass Sie gegebenenfalls maklerspezifische Präfixe oder Suffixe verwenden (z. B. XAUUSD.m oder mXAUUSD)

Dies macht das System flexibel für Makler, Prop-Regeln und persönliche Vorlieben.

Strategie-Architektur

Der EA kombiniert drei sich ergänzende Säulen:

1. Momentum Recognition

Ein adaptives Ranking-System bewertet kontinuierlich, welche Symbole eine starke Richtungsausrichtung und relative Stärke aufweisen. Nur die am besten bewerteten Vermögenswerte qualifizieren sich für einen Einstieg.

2. Trendbestätigung

Multi-Timeframe-Filter bestätigen, dass jeder Handel mit dem vorherrschenden Trend in einem höheren Timeframe übereinstimmt. Saisonale und Makro-Filter verfeinern die Handelsauswahl weiter.

3. Mehrstufige Ausstiegslogik

Positionen werden in mehreren Stufen abgebaut - Teilausstiege sichern frühe Gewinne, während die verbleibenden Partien längere Trends mitmachen. Dies gewährleistet Flexibilität zwischen kurzen Impulsausbrüchen und lang anhaltenden Läufen.

Live-Portfolio-Signal und -Transparenz

Sie können die Live-Performance eines Portfolios meiner eigenen EAs hier verfolgen: https: // www.mql5.com/en/signals/2341388

Wichtiger Kontext: Das Live-Signal ist ein diversifiziertes Portfolio, in dem derzeit ~15 Expert Advisors parallel laufen. Dieser EA (Timeless Trend Trading) ist eine Kernkomponente dieses Portfolios.

Die auf dem Signal sichtbaren Trades können aus anderen Systemen des Portfolios stammen.

Es ist normal, dass dieser EA Perioden ohne Trades anzeigt, bis Momentum- und Trendfilter übereinstimmen.

Wenn Sie die Performance pro EA verfolgen möchten, lassen Sie diesen EA auf einem speziellen Unterkonto laufen (oder filtern Sie nach seiner Magic Number in Ihrer Terminal-/Kontoanalyse).

Der Vorteil des Portfoliosignals: Es spiegelt wider, wie viele Nutzer das System tatsächlich einsetzen - als Teil eines robusten Multi-Strategie-Stacks.

Hauptmerkmale

Vollständig automatisiertes Multi-Asset-Trendsystem

Long-only-Design - keine Martingale, kein Raster, keine Mittelwertbildung

Momentum-Ranking für Rohstoffe, Devisen, Kryptowährungen und Indizes

Saisonale und makroökonomische Filter zur Vermeidung schwacher Umfelder

Adaptives Teilausstiegsmanagement für eine glattere Aktienkurve

Single-Chart-Betrieb - der EA verwaltet intern alle Symbole

Einrichtung in 3 Schritten

Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen Hauptchart (z.B. XAUUSD H1) und passen Sie die Symbolliste wie vorgeschlagen an Aktivieren Sie Auto-Trading und laden Sie die Standard-Set-Datei Passen Sie das Risikoniveau und die Symbolliste (falls erforderlich) an - fertig!

Handels-Philosophie

Das Ziel von Timeless Trend Trading ist es nicht, häufig zu handeln - sondern intelligent.

Das System handelt nur dann, wenn seine vielschichtigen Filter mit einem starken Marktmomentum übereinstimmen.

Perioden der Inaktivität sind ein Zeichen von Disziplin, nicht von Fehlfunktion.

Backtests zeigen eine gleichmäßige Performance über alle Marktregimes hinweg, mit konsistentem Verhalten in Phasen der Volatilitätsexpansion und -kontraktion.

Wichtige Hinweise

Jeder Handel ist durch einen vordefinierten Stop Loss und dynamische Trailling Stops geschützt.

Keine Martingale, kein Raster, keine Mittelwertbildung.

Die Leistung sollte über ganze Handelsjahre und nicht über kurze Stichproben bewertet werden.

Gelegentliche Pausen sind normal, wenn Filter abnormales Verhalten erkennen.

Philosophie hinter dem Namen

Das Wort Timeless spiegelt das dauerhafte Prinzip des Trend- und Momentumhandels wider - eine Methode, die seit Jahrzehnten in allen Anlageklassen funktioniert.

Dieser EA wendet diese zeitlose Logik einfach auf die Multi-Asset-Welt von heute an.

Preispolitik

Um die Exklusivität zu gewährleisten und Live-Nutzer zu schützen, ist die Anzahl der Kopien begrenzt.Der Preis wird im Laufe der Zeit schrittweise steigen, wenn sich die Live-Ergebnisse häufen.Early Adopters profitieren vom First-Mover-Vorteil und haben lebenslangen Zugang zu allen zukünftigen Updates.