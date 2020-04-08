Trading Dashboard Pro MT4

Trading Dashboard Pro MT4: 终极交易指挥中心

⭐⭐⭐⭐⭐ 立即现代化您的经典 MetaTrader 4 终端

Trading Dashboard Pro MT4 不仅仅是一个指标；它是一个专为将现代分析能力带入经典 MT4 平台而设计的综合风险管理和账户分析实用工具。专为专业交易员、自营公司候选人（FTMO, MFF, The Funded Trader）和严肃的剥头皮交易者设计，它将关键的市场数据、账户健康指标和历史绩效整合到一个优雅的界面中。

停止使用过时的工具进行交易。Trading Dashboard Pro MT4 消除了对外部电子表格、计算器或复杂心算的依赖。它以零延迟直接在您的图表上提供实时情报，即使在较旧的 MT4 引擎上也是如此。

🚀 为什么您需要在 MT4 上使用此仪表板

1. 专为自营公司交易员设计 (FTMO, MFF 等)
自营交易公司对 每日回撤 (Daily Drawdown)最大回撤 (Max Drawdown) 有严格的规定。默认的 MT4 终端无法动态计算或显示这些限制。
解决方案: 我们的仪表板专门实时跟踪并显示当前日和当前月的 Max DD（最大回撤）。您将立即知道您距离每日亏损限制还有多远，从而帮助您避免违规爆仓。

2. 专为剥头皮和日内交易者设计
当您在 M1 或 M5 上进行剥头皮交易时，您没有时间打开“账户历史”选项卡，右键单击并手动汇总利润来查看是否达到了每日目标。
解决方案: 每日交易分析 (Daily Trading Analysis) 部分在每笔交易关闭后立即更新。它一眼就能显示“今天”和“昨天”的准确净利润、交易手数和总交易次数。

3. 专为风险管理者设计
许多交易者爆仓是因为他们直到为时已晚才忽略保证金水平百分比 (Margin Level %)。
解决方案: 仪表板具有动态的 账户健康 (Account Health) 监控器。它根据您的可用保证金和净值水平更改颜色和状态（安全、警告、危险、无保证金），在强制平仓发生之前直观地向您发出警告。

📊 详细功能解析

A. 实时账户监控器 (顶部区域)
此部分就像您的汽车仪表板一样，显示交易账户的生命体征。

  • 余额 vs. 净值: 直观地显示已结余额与浮动净值之间的实际差距。
  • 保证金健康状况: 显示保证金、可用保证金和保证金水平 %。
    • 高 (绿色): 可用保证金 > 余额的 50%。交易安全。
    • 中 (黄色): 可用保证金 > 余额的 20%。建议谨慎。
    • 低 (红色): 可用保证金 < 20%。严重风险。
  • 当前盈亏: 显示所有未平仓订单的浮动盈亏总和。
  • 每日变化: 显示当前日的已结盈亏，在经纪商午夜自动重置。

B. 持仓汇总 (情绪分析)
停止手动统计未平仓订单。此模块提供您市场敞口的清晰快照。

  • 买入 (BUY) 侧: 显示活跃的买单总数、总买入量 (手数) 和买入盈亏。
  • 卖出 (SELL) 侧: 显示活跃的卖单总数、总卖出量 (手数) 和卖出盈亏。
  • 总计: 综合敞口。这对于对冲策略至关重要，以确保您的净手数保持平衡。

C. 历史绩效分析器
一个可滚动、分页的历史记录表，深入分析您过去的表现。

  • 精细度: 按特定日期、每周总计、每月总计和历史总计查看数据。
  • 周期指标:
    • MAX DD: 在该特定期间经历的最大净值回撤。
    • LOTS: 交易的总交易量。
    • TRADES: 执行的交易/订单数量。
    • PROFIT: 净财务结果（包括掉期和佣金）。
  • 交互式分页: 使用 <<>> 按钮向后滚动数月或数年的交易历史。

D. 可视化余额图表
数字虽好，但趋势更直观。集成的 BalanceChart 直接在仪表板界面上绘制账户增长曲线的直观表示。这有助于您立即识别您的策略是呈上升趋势（增长）还是下降趋势（衰退）。

⚙️ 输入参数

该仪表板设计为即插即用，但也高度可定制。

  • Language (语言): 从 10 种支持的语言中选择（英语、俄语、中文、西班牙语、葡萄牙语、法语、意大利语、韩语、越南语、日语）。整个界面立即更新。
  • HistoryDays (历史天数): 确定仪表板扫描多少天的历史记录。
    • 建议: 设置为 30 以在 MT4 上获得最佳性能。设置为 365 以进行深度年度分析。
  • ShowGridLines (显示网格线): 切换表格中的可视网格线，以获得更简洁的外观。
  • Color Settings (颜色设置): 完全可自定义的背景、文本、标题、利润（绿色）和亏损（红色）颜色，以匹配您的浅色或深色图表模板。

作者: TomyBui Development - MT4 & MT5 专业工具

