Trading Dashboard Pro MT4

Trading Dashboard Pro MT4: Ваш Ультимативный Командный Центр

⭐⭐⭐⭐⭐ Модернизируйте ваш классический терминал MetaTrader 4 прямо сейчас

Trading Dashboard Pro MT4 — это не просто индикатор; это комплексная утилита для управления рисками и анализа счета, разработанная специально для того, чтобы привнести мощь современной аналитики на классическую платформу MT4. Созданный для профессиональных трейдеров, кандидатов в Prop-фирмы (FTMO, MFF, The Funded Trader) и серьезных скальперов, он объединяет критически важные рыночные данные, показатели здоровья счета и историческую эффективность в единый элегантный интерфейс.

Перестаньте торговать устаревшими инструментами. Trading Dashboard Pro MT4 устраняет необходимость во внешних таблицах Excel, калькуляторах или сложных вычислениях в уме. Он предоставляет данные в режиме реального времени прямо на вашем графике с нулевой задержкой, даже на старом движке MT4.

🚀 ПОЧЕМУ ВАМ НУЖЕН ЭТОТ ДАШБОРД ДЛЯ MT4

1. Для трейдеров Prop-фирм (FTMO, MFF и др.)
Проп-трейдинговые компании имеют строгие правила относительно Дневной просадки (Daily Drawdown) и Максимальной просадки (Max Drawdown). Стандартный терминал MT4 не рассчитывает и не отображает эти лимиты динамически.
Решение: Наш дашборд специально отслеживает и отображает ваш Max DD (Максимальную просадку) за текущий день и текущий месяц в реальном времени. Вы мгновенно узнаете, насколько вы близки к дневному лимиту потерь, что поможет избежать нарушения правил счета.

2. Для скальперов и дей-трейдеров
Когда вы скальпируете на M1 или M5, у вас нет времени открывать вкладку «История счета», нажимать правую кнопку мыши и вручную суммировать прибыль, чтобы узнать, достигли ли вы своей дневной цели.
Решение: Раздел Ежедневный анализ торговли обновляется мгновенно после каждой закрытой сделки. Он показывает вашу точную чистую прибыль, проторгованные лоты и общее количество сделок за «Сегодня» и «Вчера» с одного взгляда.

3. Для риск-менеджеров
Многие трейдеры теряют счета, потому что игнорируют Уровень маржи (Margin Level %), пока не становится слишком поздно.
Решение: Дашборд оснащен динамическим монитором Здоровья счета. Он меняет цвет и статус (БЕЗОПАСНО, ОСТОРОЖНО, ОПАСНОСТЬ, НЕТ МАРЖИ) в зависимости от уровня свободной маржи и эквити, визуально предупреждая вас до наступления Stop Out.

📊 ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР ФУНКЦИЙ

A. Монитор счета в реальном времени (Верхняя секция)
Эта секция действует как приборная панель вашего автомобиля, показывая жизненно важные показатели вашего торгового счета.

  • Баланс vs. Эквити: Визуализируйте реальный разрыв между зафиксированным балансом и плавающими средствами.
  • Здоровье маржи: Отображает Маржу, Свободную маржу и Уровень маржи %.
    • Высокий (Зеленый): Своб. маржа > 50% от Баланса. Торговля безопасна.
    • Средний (Желтый): Своб. маржа > 20% от Баланса. Рекомендуется осторожность.
    • Низкий (Красный): Своб. маржа < 20%. Критический риск.
  • Текущий P/L: Показывает плавающую прибыль/убыток всех открытых ордеров.
  • Изм. за день: Показывает зафиксированную прибыль/убыток за текущий день, автоматически сбрасываясь в полночь по времени брокера.

B. Сводка по позициям (Анализ настроений)
Перестаньте считать открытые ордера вручную. Этот модуль предоставляет четкий снимок вашей рыночной экспозиции.

  • Сторона BUY: Показывает активные ордера на покупку, общий объем (Лоты) и P/L покупок.
  • Сторона SELL: Показывает активные ордера на продажу, общий объем (Лоты) и P/L продаж.
  • ИТОГО: Совокупная экспозиция. Это критически важно для стратегий хеджирования, чтобы убедиться, что ваш чистый объем лотов сбалансирован.

C. Анализатор исторической эффективности
Прокручиваемая таблица истории с разбивкой по страницам, которая позволяет глубоко погрузиться в ваши прошлые результаты.

  • Детализация: Просмотр данных по конкретным Датам, Недельным итогам, Месячным итогам и Общим итогам за все время.
  • Метрики за период:
    • MAX DD: Максимальная просадка эквити, зафиксированная в этот конкретный период.
    • LOTS: Общий проторгованный объем.
    • TRADES: Количество исполненных сделок/ордеров.
    • PROFIT: Чистый финансовый результат (включая свопы и комиссии).
  • Интерактивная навигация: Используйте кнопки << и >> для прокрутки истории торговли на месяцы или годы назад.

D. Визуальный график баланса
Цифры хороши, но тренды лучше. Интегрированный BalanceChart рисует визуальное представление кривой роста вашего счета прямо в интерфейсе дашборда. Это помогает мгновенно определить, идет ли ваша стратегия вверх (рост) или вниз (убыток).

⚙️ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Дашборд разработан для работы «из коробки», но также обладает высокой степенью настраиваемости.

  • Language: Выберите один из 10 поддерживаемых языков (Английский, Русский, Китайский, Испанский, Португальский, Французский, Итальянский, Корейский, Вьетнамский, Японский). Весь интерфейс обновляется мгновенно.
  • HistoryDays: Определяет, сколько дней истории сканирует дашборд.
    • Рекомендация: Установите 30 для оптимальной производительности на MT4. Установите 365 для глубокого годового анализа.
  • ShowGridLines: Включить/выключить визуальные линии сетки в таблицах для более чистого вида.
  • Color Settings: Полностью настраиваемые цвета для Фона, Текста, Заголовков, Прибыли (Зеленый) и Убытка (Красный) под ваш светлый или темный шаблон графика.

Автор: TomyBui Development - Профессиональные инструменты для MT4 и MT5

Рекомендуем также
MA Alignment Scanner
Benedict Jamora
5 (1)
Индикаторы
This indicator scans and displays currency pairs that have recently aligned moving averages on a given timeframe. You can configure which pairs the indicator will scan. It also includes all types of alert options. Bullish MA Alignment =  MA1>MA2>MA3>MA4>MA5 Bearish MA Alignment =  MA1<MA2<MA3<MA4<MA5 Features Attach to one chart and scans all the currency pairs configured and visible in the Market Watch Window It can monitor all the available timeframes from M1 to MN1 and sends alerts on every
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Индикаторы
Индикатор на основе дисбаланса тик-спреда. TF: Работает на всех таймфреймах (от M1 до D1). Пары: Совместим с Forex, индексами, золотом и CFD (автоматическая настройка для инструментов JPY, Gold, CFD). Параметры: TickWindow (200) – окно наблюдения тиков SpreadWeight (1.5) – вес спреда NormalizationPeriod (20) – период нормализации (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – уровни оповещения AlertCooldown (300s) – интервал между оповещениями Заключение: Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2
Symbol1 2Changer MT4
JIHUN NAM
Индикаторы
Hello, This is an easy symbol change panel. This is a full version of Symbol1 2Changer Symbols must be active on your Market Watch list. Parameters: SymbolList - you can add more symbols with a comma(,) ratio - change the size LineNumber - you can set that how many symbols are displayed per line. button_width - modify the button size button_height - modify the button size Thank you.
Super Trend Trading View 4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Индикаторы
The SuperTrend indicator is a popular technical analysis tool used by traders and investors to identify trends in the price of a financial instrument, such as a stock, currency pair, or commodity. It is primarily used in chart analysis to help traders make decisions about entering or exiting positions in the market. this version of super trend indicator is exactly converted from trading view to be used in MT4
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Индикаторы
Laguerre SuperTrend Clouds добавляет алгоритм адаптивного усреднения Лагерра (Adaptive Laguerre averaging) и оповещения к широко известному индикатору SuperTrend. Как следует из названия, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) - это трендовый индикатор, который лучше всего работает на трендовых (не переменчивых) рынках. Индикатор SuperTrend чрезвычайно популярен для внутридневной и ежедневной торговли и может быть использован на любом таймфрейме. Внедрение уравнения Лагерра в этот индикатор может спос
Daily Average Retracement Dashboard PRO
Ruen Fei Chong
Индикаторы
Индикатор Daily Average Retracement Dashboard позволяет одновременно отслеживать несколько валютных пар. Этот индикатор предназначен в основном для стратегий, торгующих по ценовым коррекциям на основе уровней сопротивления 3/4 и уровней поддержки 3/4. После установки индикатора на график, он скроет график и отобразит валютные пары в виде таблицы. В таблице показано несколько полей с данными, которые помогут трейдеру узнать, когда анализировать валюту и торговать на откатах. Индикатор показывает
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Индикаторы
Наш индикатор Basic Support and Resistance - это решение, необходимое для повышения технического анализа.Этот индикатор позволяет вам проектировать уровни поддержки и сопротивления на диаграмме/ версия MT5 Особенности Интеграция уровней Fibonacci: с возможностью отображения уровней Fibonacci наряду с уровнями поддержки и сопротивления, наш показатель дает вам еще более глубокое представление о поведении рынка и возможных областях обращения. Оптимизация производительности: При возможности обно
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
Индикаторы
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button, saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at your own risk. We sharll not be liable for any disadvantage or damage caused by th
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
Candlestick Pattern Scanner and Detector
Abdulhadi Darwish
Индикаторы
The Candlestick Pattern Detector is an advanced MetaTrader 4 indicator designed to identify and highlight candlestick patterns on your charts. Currently, the indicator detects one specific candlestick pattern - the pinbar, known for its significance in technical analysis and trading strategies. This tool provides traders with visual cues, making it easier to spot potential market reversals or continuations. Features: Customizable Colors: Users can customize the colors of the bullish and bearish
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Индикаторы
Индикатор управления рисками и мониторинга лимитов для профессиональных трейдеров и счетов оценивания (Prop) Этот инструмент лишь отображает на графике точную информацию по управлению рисками и лимитам, помогая принимать решения более сосредоточенно. Индикатор не открывает/не закрывает/не изменяет сделки и не конфликтует с советниками (EA). Возможности Мониторинг дневной и общей просадки Рассчитывает и показывает дневную и суммарную просадку на базе баланса (Balance) или средств (Equity) (настр
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
Индикаторы
Индикатор торговой платформы MetaTrader 4 Commodity Channel Index Message - три в одном, в отличие от стандартного имеет систему оповещений об изменении рыночной ситуации, состоящую из сигналов: Пересечение Главной линией уровней крайних зон и уровня 50%; Пересечение Главной линией Трендовой линии в окне индикатора; Дивергенция на последнем баре. Значения экстремальных, среднего уровней и зон дивергенции настраиваются. Параметры Language – выбрать русский/английский язык; Options – настройки ин
Quantum Currency Strength Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Индикаторы
Ваш успех как трейдера зависит от умения определять состояния перекупленности и перепроданности валюты или символа. То есть их силу или слабость. Именно этот подход и лежит в основе торговли на рынке Forex. Сделать это быстро и просто самому было бы практически невозможно, не будь индикатора Quantum Currency Strength - слишком много валют и символов. Вам определенно понадобится помощь! Индикатор Quantum Currency Strength был создан с единственной целью: дать вам глобальную картину по восьми осно
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Point61 - результат многолетнего наблюдения за поведением цены валютных пар и металлов. Не секрет, что в моменты неопределенности трейдеры ищут возможные уровни поддержки и сопротивления - точки, где цена должна остановить движение. В этих точках возможны 2 сценария: 1. Разворот (коррекция) в обратную сторону; 2. Пробой для продолжения движения. Очень часто эти точки используются для установки стоп-ордеров - ТейкПрофит или СтопЛосс. И важно определять эти точки для максимизации прибыли
EZT Trade History
Tibor Rituper
Индикаторы
EZT Trade History This is a great tool to analyze past trades or follow current ongoing trades, especially when you using an EA to manage your transactions. You will see the exact candle where the trade was opened and closed. Collapsible floating panel on the chart, free to move anywhere with your mouse. When you using multiple EA’s with different magic numbers, you have 5 options to separate those trades, so you will know which EA opened specific transactions. You can set the day limits how fa
AI trend navigator by K Neighbor for MT4
Minh Truong Pham
Индикаторы
Overview In the evolving landscape of trading and investment, the demand for sophisticated and reliable tools is ever-growing. The AI Trend Navigator is an indicator designed to meet this demand, providing valuable insights into market trends and potential future price movements. The   AI Trend Navigator   indicator is designed to predict market trends using the k-Nearest Neighbors (KNN) classifier. By intelligently analyzing recent price actions and emphasizing similar values, it helps t
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Утилиты
MT4 to Discord Signal Provider — это удобный, полностью настраиваемый инструмент, предназначенный для отправки торговых сигналов напрямую в Discord. Этот инструмент превращает ваш торговый счет в эффективного поставщика сигналов. Настройте формат сообщений под свой стиль! Для удобства выберите из предварительно разработанных шаблонов и решите, какие элементы сообщения включить или исключить. [ Демо ] [ Руководство ] [ Версия MT5 ] [ Версия Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Следуйте
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Утилиты
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Индикаторы
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using   Gold Indicator   a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends eli
Robi Auto
Yvan Musatov
Эксперты
Эксперт Robi Auto работает используя резкие тиковые движения. Проходит всю историю и все валютные пары с одной-единственной настройкой. Чем больше задержки у вашего брокера в сумме с интернет-каналом, тем большими нужно выставлять стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп, чтобы сервер успел их обработать по нужной цене и тем ниже будет частота торговли. Уникальность эксперта в том что его можно запускать на любом часовом периоде, любой валютной паре и на сервере любого брокера. Что делает эксперт
Volume Confirm Trend Zone
Suriya Thammalungka
Индикаторы
Volume Confirm Trend Zone - это индикатор для фильтрации бокового движения и подтверждения тренд, чтобы помочь вашей торговой системе. Индикатор работает на любой валютной паре, таймфрейме и брокере. Зону тренда можно увидеть, когда меняется цвет индикатора объемов. Особенности эксперта Когда цвет меняется на синий: Сильный тренд в зоне покупки. Когда цвет меняется на красный: Сильный тренд в зоне продажи.
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Индикаторы
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Multi Pivot Pro
Ata Dandul
Индикаторы
Multi Pivot Indicator - Professional Trading Tool MULTI PIVOT PRO INDICATOR Professional Multi Pivot Indicator for MT4 5-in-1 Pivot Indicator Professional Trading Tool for MetaTrader 4 ENGLISH TÜRKÇE Multi Pivot Indicator PRO Classic Fibonacci Camarilla Woodie DM What is Multi Pivot Indicator? Multi Pivot Indicator is a professional trading tool that displays 5 different pivot calculation methods on your MetaTrader 4 charts. Pivot points are critical support and resistance
PatternMMB
Mikhail Bilan
Индикаторы
The PatternMMB trading indicator finds the most common candlestick analysis patterns and provides trading recommendations based on them. The PatternMMB trading indicator is designed to search for candlestick patterns on the price chart and issue trading recommendations depending on the nature of the found candlestick pattern. It is also possible to send sound notifications when all or any of the selected patterns appear, with an explanation of the pattern and its interpretation. In addition, th
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
Индикаторы
Коробка Ганна (или Квадрат Ганна) — метод анализа рынка по статье Уильяма Ганна «Математическая формула для предсказания рынка» (W.D. Gann "Mathematical formula for market predictions"). Этот индикатор может строить три модели Квадратов: 90, 52(104), 144. Шесть вариантов сеток и два варианта дуг. Вы можете построить, одновременно, несколько квадратов на одном графике. Параметры Square — выбор модели квадрата: 90 — квадрат 90 (или квадрат девяти); 52 (104) — квадрат 52 (или 104); 144 — универса
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Индикаторы
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Real SMC same with Lux method
Minh Truong Pham
4 (2)
Индикаторы
This all-in-one indicator displays real-time market structure (internal & swing BOS / CHoCH), order blocks, premium & discount zones, equal highs & lows, and much more...allowing traders to automatically mark up their charts with widely used price action methodologies. Following the release of our Fair Value Gap script, we received numerous requests from our community to release more features in the same category. //------------------------------------// Version 1.x has missing functions + PDAr
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Утилиты
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Индикаторы
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Индикаторы
Apollo Secret Trend — это профессиональный индикатор тренда, который можно использовать для поиска трендов на любой паре и тайм фрейме. Индикатор может легко стать вашим основным торговым индикатором, который вы можете использовать для определения рыночных тенденций, независимо от того, какую пару или временной интервал вы предпочитаете торговать. Используя специальный параметр в индикаторе, вы можете адаптировать сигналы к своему личному стилю торговли. Индикатор предоставляет все типы оповещен
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Трендовые индикаторы являются одними из направлений технического анализа для применения в торговле на финансовых рынках. Индикатор Angular Trend Lines - комплексно определяет трендовое направление и формирует сигналы для входа. Помимо сглаживания среднего направления свечей в нем используется еще и угол наклона трендовых линий. В качестве основы угла наклона был взят принцип построения углов Ганна. В техническом анализе индикаторе совмещено свечное сглаживание и геометрия графика. Есть два ти
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Другие продукты этого автора
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Эксперты
GoldStorm Pro - Продвинутая Мультистратегическая Фрактальная Торговая Система Обзор GoldStorm Pro - это сложный Expert Advisor, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) с использованием продвинутых фрактальных стратегий прорыва. Система объединяет три независимые торговые стратегии, которые работают вместе для захвата различных рыночных движений при поддержании строгого управления рисками. Ключевые Особенности Мультистратегическая Архитектура Стратегия A (Консервативная) обеспечив
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Эксперты
Cloud DCA Pro EA - Продвинутая Торговая Система Ichimoku DCA Обзор Продукта Cloud DCA Pro - это сложный Expert Advisor, объединяющий анализ Ichimoku Kinko Hyo с интеллектуальной стратегией усреднения позиций (DCA). Разработан для систематической торговли без эмоций и традиционных стоп-лоссов. Основные Возможности Стратегия Без Стоп-Лосса - Использует умные уровни DCA вместо жестких стопов Анализ Облака Ichimoku - Профессиональное определение и фильтрация тренда Интеллектуальная Система DCA - Про
Flash Xbest EA MT5
Khac Thanh Bui
Эксперты
FlashXbestEA - Профессиональная Сеточная Торговая Система Williams %R Революционная DCA Стратегия с Передовым Анализом Рынка FlashXbestEA представляет следующее поколение автоматизированной сеточной торговли, объединяющее анализ импульса Williams %R с сложными техниками усреднения долларовой стоимости (DCA). Этот EA интеллектуально управляет множественными позициями, используя продвинутые математические модели для максимизации прибыли при защите капитала через умные механизмы восстановления. Осн
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
Индикаторы
Trading Dashboard Pro: Ваш профессиональный командный центр в MetaTrader 5 Полный контроль над счетом, рисками и историей торговли Trading Dashboard Pro — это не просто индикатор, это комплексная утилита для управления рисками и анализа счета, разработанная специально для профессиональных трейдеров, участников проп-трейдинговых фирм (Prop Firms) и серьезных скальперов. Объединяя критически важные рыночные данные, показатели здоровья счета и историческую эффективность в едином элегантном ин
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
4 (1)
Индикаторы
RSI Advanced - Повысьте Уровень Анализа и Высокопотенциальные Торговые Сигналы Обзор RSI Advanced - это мощный пользовательский индикатор для MetaTrader 5, разработанный для повышения уровня вашего технического анализа и предоставления надежных торговых сигналов. Этот индикатор интегрирует стандартный Индекс Относительной Силы (RSI) с сложной системой Скользящих Средних (MA) и Полос Боллинджера (BB), применяемых непосредственно к данным RSI. Более того, он включает возможности продвинутого обнар
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
Утилиты
Magic Order Manager EA v1.02 - Профессиональный Торговый Помощник Умный Инструмент Управления Позициями с Автоматической Системой Тейк-Профита Описание Продукта Magic Order Manager - это профессиональный Expert Advisor, разработанный для оптимизации торговой прибыли через умную автоматизацию и контроль рисков. Этот инструмент управления позициями обеспечивает автоматическую фиксацию прибыли на основе настраиваемых правил при поддержании комплексного мониторинга рисков. Ключевые Особенности Инте
FREE
Smart Order Hedging EA MT5 Pro
Khac Thanh Bui
Утилиты
Smart Order Hedging EA MT5 Pro - Продвинутая Утилита Управления Сделками (ВАЖНО: Это утилита для управления сделками, а НЕ автоматическая торговая система. Она интеллектуально закрывает существующие позиции для уменьшения просадки; она НЕ открывает никаких новых сделок.) Устали от просадки и ручного управления сложными компенсирующими позициями? Представляем Smart Order Hedging EA MT5 Pro — мощную интеллектуальную утилиту, предназначенную для автоматического поиска и закрытия комбинаций ваших с
FREE
Position Optimizer EA
Khac Thanh Bui
Утилиты
PosiOptimizer EA - Умный Оптимизатор Хеджирующих Позиций Обзор PosiOptimizer EA - это сложный инструмент управления позициями, разработанный для оптимизации стратегий хеджирования путем интеллектуального закрытия встречных пар ордеров. Этот Expert Advisor использует продвинутые алгоритмы включая кластеризацию K-means, хеш-карты и анализ коэффициента Шарпа для идентификации и закрытия наиболее оптимальных пар позиций при поддержании контролируемой просадки и желаемых соотношений покупка/продажа.
FREE
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
Утилиты
EA Performance Monitor - Ваш Торговый Командный Центр Обзор EA Performance Monitor - это комплексный инструмент мониторинга для MetaTrader 5, который обеспечивает надзор в реальном времени за всеми Expert Advisors, работающими на ваших графиках. Эта утилита отображает метрики производительности, оценку рисков и состояние счета на централизованной панели, обеспечивая эффективное управление портфелем и принятие обоснованных решений. Ключевые Особенности Панель Командного Центра Преобразуйте ваше т
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Эксперты
Enhanced Candlestick DCA EA - Профессиональная Торговая Стратегия Описание Enhanced Candlestick DCA EA - это сложная мультистратегическая торговая система, объединяющая анализ японских свечных паттернов с продвинутым управлением позициями через усреднение долларовой стоимости (DCA). Разработанная с учетом как безопасности, так и прибыльности, эта EA динамически адаптируется к изменяющимся рыночным условиям через интеллектуальную систему входов и комплексную структуру управления рисками. Ключевые
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Эксперты
XSmartPro EA - Профессиональная Сеточная Торговая Система Интеллектуальная Двунаправленная DCA Сетка с Продвинутыми Фильтрами Безопасности Обзор XSmartPro EA - это профессиональная торговая система Grid DCA (усреднение долларовой стоимости), разработанная для трейдеров, которые хотят безопасной и эффективной торговли на Forex. EA использует интеллектуальную двунаправленную сеточную стратегию в сочетании с продвинутыми техническими фильтрами для оптимизации точек входа и защиты вашего счета. Ключ
PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA
Khac Thanh Bui
Эксперты
PrecisionGold PRO: Институциональный подход к алгоритмической торговле на XAUUSD Добро пожаловать в документацию PrecisionGold PRO , торговой системы, созданной для решения проблем волатильности рынка золота. Это не схема «быстрого обогащения»; это дисциплинированный алгоритм, разработанный для серьезного роста капитала. Безопасность без компромиссов: БЕЗ Сетки. БЕЗ Мартингейла. БЕЗ Арбитража. Философия: «Снайперские входы, основанные на структуре рынка». РАЗДЕЛ 1: ЛОГИКА «СНАЙПЕРА» Боль
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв