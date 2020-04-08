Trading Dashboard Pro MT4: Ваш Ультимативный Командный Центр

Trading Dashboard Pro MT4 — это не просто индикатор; это комплексная утилита для управления рисками и анализа счета, разработанная специально для того, чтобы привнести мощь современной аналитики на классическую платформу MT4. Созданный для профессиональных трейдеров, кандидатов в Prop-фирмы (FTMO, MFF, The Funded Trader) и серьезных скальперов, он объединяет критически важные рыночные данные, показатели здоровья счета и историческую эффективность в единый элегантный интерфейс.

Перестаньте торговать устаревшими инструментами. Trading Dashboard Pro MT4 устраняет необходимость во внешних таблицах Excel, калькуляторах или сложных вычислениях в уме. Он предоставляет данные в режиме реального времени прямо на вашем графике с нулевой задержкой, даже на старом движке MT4.

🚀 ПОЧЕМУ ВАМ НУЖЕН ЭТОТ ДАШБОРД ДЛЯ MT4

1. Для трейдеров Prop-фирм (FTMO, MFF и др.)

Проп-трейдинговые компании имеют строгие правила относительно Дневной просадки (Daily Drawdown) и Максимальной просадки (Max Drawdown). Стандартный терминал MT4 не рассчитывает и не отображает эти лимиты динамически.

✅ Решение: Наш дашборд специально отслеживает и отображает ваш Max DD (Максимальную просадку) за текущий день и текущий месяц в реальном времени. Вы мгновенно узнаете, насколько вы близки к дневному лимиту потерь, что поможет избежать нарушения правил счета.

2. Для скальперов и дей-трейдеров

Когда вы скальпируете на M1 или M5, у вас нет времени открывать вкладку «История счета», нажимать правую кнопку мыши и вручную суммировать прибыль, чтобы узнать, достигли ли вы своей дневной цели.

✅ Решение: Раздел Ежедневный анализ торговли обновляется мгновенно после каждой закрытой сделки. Он показывает вашу точную чистую прибыль, проторгованные лоты и общее количество сделок за «Сегодня» и «Вчера» с одного взгляда.

3. Для риск-менеджеров

Многие трейдеры теряют счета, потому что игнорируют Уровень маржи (Margin Level %), пока не становится слишком поздно.

✅ Решение: Дашборд оснащен динамическим монитором Здоровья счета. Он меняет цвет и статус (БЕЗОПАСНО, ОСТОРОЖНО, ОПАСНОСТЬ, НЕТ МАРЖИ) в зависимости от уровня свободной маржи и эквити, визуально предупреждая вас до наступления Stop Out.

📊 ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР ФУНКЦИЙ

A. Монитор счета в реальном времени (Верхняя секция)

Эта секция действует как приборная панель вашего автомобиля, показывая жизненно важные показатели вашего торгового счета.

Баланс vs. Эквити: Визуализируйте реальный разрыв между зафиксированным балансом и плавающими средствами.

Визуализируйте реальный разрыв между зафиксированным балансом и плавающими средствами. Здоровье маржи: Отображает Маржу, Свободную маржу и Уровень маржи %. Высокий (Зеленый): Своб. маржа > 50% от Баланса. Торговля безопасна. Средний (Желтый): Своб. маржа > 20% от Баланса. Рекомендуется осторожность. Низкий (Красный): Своб. маржа < 20%. Критический риск.

Отображает Маржу, Свободную маржу и Уровень маржи %. Текущий P/L: Показывает плавающую прибыль/убыток всех открытых ордеров.

Показывает плавающую прибыль/убыток всех открытых ордеров. Изм. за день: Показывает зафиксированную прибыль/убыток за текущий день, автоматически сбрасываясь в полночь по времени брокера.

B. Сводка по позициям (Анализ настроений)

Перестаньте считать открытые ордера вручную. Этот модуль предоставляет четкий снимок вашей рыночной экспозиции.

Сторона BUY: Показывает активные ордера на покупку, общий объем (Лоты) и P/L покупок.

Показывает активные ордера на покупку, общий объем (Лоты) и P/L покупок. Сторона SELL: Показывает активные ордера на продажу, общий объем (Лоты) и P/L продаж.

Показывает активные ордера на продажу, общий объем (Лоты) и P/L продаж. ИТОГО: Совокупная экспозиция. Это критически важно для стратегий хеджирования, чтобы убедиться, что ваш чистый объем лотов сбалансирован.

C. Анализатор исторической эффективности

Прокручиваемая таблица истории с разбивкой по страницам, которая позволяет глубоко погрузиться в ваши прошлые результаты.

Детализация: Просмотр данных по конкретным Датам, Недельным итогам, Месячным итогам и Общим итогам за все время.

Просмотр данных по конкретным Датам, Недельным итогам, Месячным итогам и Общим итогам за все время. Метрики за период: MAX DD: Максимальная просадка эквити, зафиксированная в этот конкретный период. LOTS: Общий проторгованный объем. TRADES: Количество исполненных сделок/ордеров. PROFIT: Чистый финансовый результат (включая свопы и комиссии).

Интерактивная навигация: Используйте кнопки << и >> для прокрутки истории торговли на месяцы или годы назад.

D. Визуальный график баланса

Цифры хороши, но тренды лучше. Интегрированный BalanceChart рисует визуальное представление кривой роста вашего счета прямо в интерфейсе дашборда. Это помогает мгновенно определить, идет ли ваша стратегия вверх (рост) или вниз (убыток).

⚙️ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Дашборд разработан для работы «из коробки», но также обладает высокой степенью настраиваемости.

Language: Выберите один из 10 поддерживаемых языков (Английский, Русский, Китайский, Испанский, Португальский, Французский, Итальянский, Корейский, Вьетнамский, Японский). Весь интерфейс обновляется мгновенно.

Выберите один из 10 поддерживаемых языков (Английский, Русский, Китайский, Испанский, Португальский, Французский, Итальянский, Корейский, Вьетнамский, Японский). Весь интерфейс обновляется мгновенно. HistoryDays: Определяет, сколько дней истории сканирует дашборд. Рекомендация: Установите 30 для оптимальной производительности на MT4. Установите 365 для глубокого годового анализа.

Определяет, сколько дней истории сканирует дашборд. ShowGridLines: Включить/выключить визуальные линии сетки в таблицах для более чистого вида.

Включить/выключить визуальные линии сетки в таблицах для более чистого вида. Color Settings: Полностью настраиваемые цвета для Фона, Текста, Заголовков, Прибыли (Зеленый) и Убытка (Красный) под ваш светлый или темный шаблон графика.

Автор: TomyBui Development - Профессиональные инструменты для MT4 и MT5