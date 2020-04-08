Trading Dashboard Pro MT4
- Индикаторы
- Khac Thanh Bui
- Версия: 1.10
- Активации: 5
Trading Dashboard Pro MT4: Ваш Ультимативный Командный Центр
⭐⭐⭐⭐⭐ Модернизируйте ваш классический терминал MetaTrader 4 прямо сейчас
Trading Dashboard Pro MT4 — это не просто индикатор; это комплексная утилита для управления рисками и анализа счета, разработанная специально для того, чтобы привнести мощь современной аналитики на классическую платформу MT4. Созданный для профессиональных трейдеров, кандидатов в Prop-фирмы (FTMO, MFF, The Funded Trader) и серьезных скальперов, он объединяет критически важные рыночные данные, показатели здоровья счета и историческую эффективность в единый элегантный интерфейс.
Перестаньте торговать устаревшими инструментами. Trading Dashboard Pro MT4 устраняет необходимость во внешних таблицах Excel, калькуляторах или сложных вычислениях в уме. Он предоставляет данные в режиме реального времени прямо на вашем графике с нулевой задержкой, даже на старом движке MT4.
🚀 ПОЧЕМУ ВАМ НУЖЕН ЭТОТ ДАШБОРД ДЛЯ MT4
1. Для трейдеров Prop-фирм (FTMO, MFF и др.)
Проп-трейдинговые компании имеют строгие правила относительно Дневной просадки (Daily Drawdown) и Максимальной просадки (Max Drawdown). Стандартный терминал MT4 не рассчитывает и не отображает эти лимиты динамически.
✅ Решение: Наш дашборд специально отслеживает и отображает ваш Max DD (Максимальную просадку) за текущий день и текущий месяц в реальном времени. Вы мгновенно узнаете, насколько вы близки к дневному лимиту потерь, что поможет избежать нарушения правил счета.
2. Для скальперов и дей-трейдеров
Когда вы скальпируете на M1 или M5, у вас нет времени открывать вкладку «История счета», нажимать правую кнопку мыши и вручную суммировать прибыль, чтобы узнать, достигли ли вы своей дневной цели.
✅ Решение: Раздел Ежедневный анализ торговли обновляется мгновенно после каждой закрытой сделки. Он показывает вашу точную чистую прибыль, проторгованные лоты и общее количество сделок за «Сегодня» и «Вчера» с одного взгляда.
3. Для риск-менеджеров
Многие трейдеры теряют счета, потому что игнорируют Уровень маржи (Margin Level %), пока не становится слишком поздно.
✅ Решение: Дашборд оснащен динамическим монитором Здоровья счета. Он меняет цвет и статус (БЕЗОПАСНО, ОСТОРОЖНО, ОПАСНОСТЬ, НЕТ МАРЖИ) в зависимости от уровня свободной маржи и эквити, визуально предупреждая вас до наступления Stop Out.
📊 ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР ФУНКЦИЙ
A. Монитор счета в реальном времени (Верхняя секция)
Эта секция действует как приборная панель вашего автомобиля, показывая жизненно важные показатели вашего торгового счета.
- Баланс vs. Эквити: Визуализируйте реальный разрыв между зафиксированным балансом и плавающими средствами.
- Здоровье маржи: Отображает Маржу, Свободную маржу и Уровень маржи %.
- Высокий (Зеленый): Своб. маржа > 50% от Баланса. Торговля безопасна.
- Средний (Желтый): Своб. маржа > 20% от Баланса. Рекомендуется осторожность.
- Низкий (Красный): Своб. маржа < 20%. Критический риск.
- Текущий P/L: Показывает плавающую прибыль/убыток всех открытых ордеров.
- Изм. за день: Показывает зафиксированную прибыль/убыток за текущий день, автоматически сбрасываясь в полночь по времени брокера.
B. Сводка по позициям (Анализ настроений)
Перестаньте считать открытые ордера вручную. Этот модуль предоставляет четкий снимок вашей рыночной экспозиции.
- Сторона BUY: Показывает активные ордера на покупку, общий объем (Лоты) и P/L покупок.
- Сторона SELL: Показывает активные ордера на продажу, общий объем (Лоты) и P/L продаж.
- ИТОГО: Совокупная экспозиция. Это критически важно для стратегий хеджирования, чтобы убедиться, что ваш чистый объем лотов сбалансирован.
C. Анализатор исторической эффективности
Прокручиваемая таблица истории с разбивкой по страницам, которая позволяет глубоко погрузиться в ваши прошлые результаты.
- Детализация: Просмотр данных по конкретным Датам, Недельным итогам, Месячным итогам и Общим итогам за все время.
- Метрики за период:
- MAX DD: Максимальная просадка эквити, зафиксированная в этот конкретный период.
- LOTS: Общий проторгованный объем.
- TRADES: Количество исполненных сделок/ордеров.
- PROFIT: Чистый финансовый результат (включая свопы и комиссии).
- Интерактивная навигация: Используйте кнопки << и >> для прокрутки истории торговли на месяцы или годы назад.
D. Визуальный график баланса
Цифры хороши, но тренды лучше. Интегрированный BalanceChart рисует визуальное представление кривой роста вашего счета прямо в интерфейсе дашборда. Это помогает мгновенно определить, идет ли ваша стратегия вверх (рост) или вниз (убыток).
⚙️ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Дашборд разработан для работы «из коробки», но также обладает высокой степенью настраиваемости.
- Language: Выберите один из 10 поддерживаемых языков (Английский, Русский, Китайский, Испанский, Португальский, Французский, Итальянский, Корейский, Вьетнамский, Японский). Весь интерфейс обновляется мгновенно.
- HistoryDays: Определяет, сколько дней истории сканирует дашборд.
- Рекомендация: Установите 30 для оптимальной производительности на MT4. Установите 365 для глубокого годового анализа.
- ShowGridLines: Включить/выключить визуальные линии сетки в таблицах для более чистого вида.
- Color Settings: Полностью настраиваемые цвета для Фона, Текста, Заголовков, Прибыли (Зеленый) и Убытка (Красный) под ваш светлый или темный шаблон графика.
Автор: TomyBui Development - Профессиональные инструменты для MT4 и MT5