SynaptixQuant Crypto Dominance Grid

SynaptixQuant Krypto-Dominanz-Raster

Professionelle Krypto-Marktintelligenz Dashboard

ÜBERBLICK

Das SynaptixQuant Crypto Dominance Grid ist ein professionelles Marktintelligenz-Dashboard für aktive Krypto-Trader, die Klarheit, Struktur und Präzision in Echtzeit benötigen.

Das Grid basiert auf einem Live-Stärke-Ranking, Momentum-Tracking und Korrelationsanalysen und liefert einen sofortigen Überblick über die Marktpositionierung der wichtigsten Kryptowährungen - und das alles auf einer übersichtlichen, datengesteuerten Oberfläche.

Das System funktioniert unabhängig oder neben anderen SynaptixQuant-Tools und passt sich automatisch an, ohne dass der Benutzer es konfigurieren muss.

KERNKOMPONENTEN

1. Krypto-Matrix-Gitter

Das Hauptgitter bietet einen Echtzeit-Überblick über die Marktstärke, das Momentum und die Tendenz der unterstützten Kryptowährungen.

Angezeigte Spalten

Spalte Beschreibung
Symbol Symbol der Kryptowährung
Dir Richtungsabhängige Tendenz (Kauf/Verkauf)
Scr Bewertung der relativen Stärke
Status Einstiegsnähe oder aktiver Signalzustand
Preis Aktueller Marktpreis
Zeit Signalalter (z.B. vor 7h, vor 2d)
SL Berechnetes Stop-Loss-Niveau
TP Berechnetes Take-Profit-Niveau
SD Metrik der Stärkeabweichung
5D 10D / 30D Historische Referenzwerte für die Stärke

2. Korrelation Intelligenz-Panel

Zeigt die stärksten inversen Korrelationen zwischen Krypto-Assets in Echtzeit an.

Panel-Merkmale

  • Top-Negativ-Korrelationen nach Stärke geordnet

  • Sichtbarkeit von Paar-zu-Paar-Beziehungen

  • Klassifizierung der Korrelationsstärke (Schwach / Mittel / Stark)

  • Einstellbarer Berechnungszeitraum (Standard: 20)

  • Entwickelt, um Divergenzen, Absicherungsmöglichkeiten und Marktrotation zu identifizieren

UNTERSTÜTZTE KRYPTO-ASSETS

Basierend auf der Konfiguration des aktiven Rasters:

  • BTC

  • ETH

  • SOL

  • BNB

  • ADA

  • XRP

  • DOT

  • LINK

  • AVAX

  • MATIC

  • LTC

  • BCH

  • DOGE

  • EOS

(Passt sich automatisch an die Benennung der Brokersymbole an.)

SCHLÜSSELFÄHIGKEITEN

Sichtbarkeit der Marktstärke

  • Sofortiges Ranking der Vermögenswerte nach relativer Stärke

  • Klare Identifizierung von Marktführern und Nachzüglern

  • Visuelle Klarheit bei volatilen Bedingungen

Momentum-Bewusstsein

  • Verfolgung von Beschleunigung und Verlangsamung

  • Frühzeitige Erkennung von Trendfortsetzungen oder Erschöpfung

Einblick in die Korrelation

  • Identifiziert negativ korrelierte Paare

  • Hebt Diversifizierungs- und Absicherungsmöglichkeiten hervor

  • Unterstützt eine intelligentere Portfoliopositionierung

Signal-Klarheit

  • Übersichtliches, ablenkungsfreies Layout

  • Zeitbasierte Signalverfolgung

  • Echtzeit-Updates ohne Auffrischung

SCHNITTSTELLENSTEUERUNG

  • Symbolauswahl mit einem Klick

  • Verschiebbare und neu positionierbare Felder

  • Veränderbares Rasterlayout

  • Saubere, minimale Benutzeroberfläche für schnelle Entscheidungen

TECHNISCHE DATEN

Spezifikation Einzelheiten
Plattform MetaTrader 5
Indikator-Typ Multi-Panel Dashboard
Betriebsmodus Eigenständig
Asset-Abdeckung Krypto (14 Symbole)
Häufigkeit der Aktualisierung In Echtzeit
Auswirkungen auf die Leistung Geringe CPU-Belastung
Warnungen Visuell (panel-basiert)

IDEAL FÜR

  • Krypto-Momentum-Händler

  • Auf Stärke und Rotation basierende Strategien

  • Korrelationsbewusste Handelssysteme

  • Händler, die eine saubere, datengesteuerte Ausführung suchen

FÜR KLARHEIT UND GESCHWINDIGKEIT ENTWICKELT

Das SynaptixQuant Crypto Dominance Grid bietet sofortige Marktkenntnis ohne Unübersichtlichkeit - für schnellere Entscheidungen, klarere Vorurteile und eine strukturierte Ausführung.


