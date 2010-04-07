SynaptixQuant Crypto Dominance Grid
- Indikatoren
- Devie Arevalo Montemayor
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 8
Professionelle Krypto-Marktintelligenz Dashboard
ÜBERBLICK
Das SynaptixQuant Crypto Dominance Grid ist ein professionelles Marktintelligenz-Dashboard für aktive Krypto-Trader, die Klarheit, Struktur und Präzision in Echtzeit benötigen.
Das Grid basiert auf einem Live-Stärke-Ranking, Momentum-Tracking und Korrelationsanalysen und liefert einen sofortigen Überblick über die Marktpositionierung der wichtigsten Kryptowährungen - und das alles auf einer übersichtlichen, datengesteuerten Oberfläche.
Das System funktioniert unabhängig oder neben anderen SynaptixQuant-Tools und passt sich automatisch an, ohne dass der Benutzer es konfigurieren muss.
KERNKOMPONENTEN
1. Krypto-Matrix-Gitter
Das Hauptgitter bietet einen Echtzeit-Überblick über die Marktstärke, das Momentum und die Tendenz der unterstützten Kryptowährungen.
Angezeigte Spalten
|Spalte
|Beschreibung
|Symbol
|Symbol der Kryptowährung
|Dir
|Richtungsabhängige Tendenz (Kauf/Verkauf)
|Scr
|Bewertung der relativen Stärke
|Status
|Einstiegsnähe oder aktiver Signalzustand
|Preis
|Aktueller Marktpreis
|Zeit
|Signalalter (z.B. vor 7h, vor 2d)
|SL
|Berechnetes Stop-Loss-Niveau
|TP
|Berechnetes Take-Profit-Niveau
|SD
|Metrik der Stärkeabweichung
|5D 10D / 30D
|Historische Referenzwerte für die Stärke
2. Korrelation Intelligenz-Panel
Zeigt die stärksten inversen Korrelationen zwischen Krypto-Assets in Echtzeit an.
Panel-Merkmale
-
Top-Negativ-Korrelationen nach Stärke geordnet
-
Sichtbarkeit von Paar-zu-Paar-Beziehungen
-
Klassifizierung der Korrelationsstärke (Schwach / Mittel / Stark)
-
Einstellbarer Berechnungszeitraum (Standard: 20)
-
Entwickelt, um Divergenzen, Absicherungsmöglichkeiten und Marktrotation zu identifizieren
UNTERSTÜTZTE KRYPTO-ASSETS
Basierend auf der Konfiguration des aktiven Rasters:
-
BTC
-
ETH
-
SOL
-
BNB
-
ADA
-
XRP
-
DOT
-
LINK
-
AVAX
-
MATIC
-
LTC
-
BCH
-
DOGE
-
EOS
(Passt sich automatisch an die Benennung der Brokersymbole an.)
SCHLÜSSELFÄHIGKEITEN
Sichtbarkeit der Marktstärke
-
Sofortiges Ranking der Vermögenswerte nach relativer Stärke
-
Klare Identifizierung von Marktführern und Nachzüglern
-
Visuelle Klarheit bei volatilen Bedingungen
Momentum-Bewusstsein
-
Verfolgung von Beschleunigung und Verlangsamung
-
Frühzeitige Erkennung von Trendfortsetzungen oder Erschöpfung
Einblick in die Korrelation
-
Identifiziert negativ korrelierte Paare
-
Hebt Diversifizierungs- und Absicherungsmöglichkeiten hervor
-
Unterstützt eine intelligentere Portfoliopositionierung
Signal-Klarheit
-
Übersichtliches, ablenkungsfreies Layout
-
Zeitbasierte Signalverfolgung
-
Echtzeit-Updates ohne Auffrischung
SCHNITTSTELLENSTEUERUNG
-
Symbolauswahl mit einem Klick
-
Verschiebbare und neu positionierbare Felder
-
Veränderbares Rasterlayout
-
Saubere, minimale Benutzeroberfläche für schnelle Entscheidungen
TECHNISCHE DATEN
|Spezifikation
|Einzelheiten
|Plattform
|MetaTrader 5
|Indikator-Typ
|Multi-Panel Dashboard
|Betriebsmodus
|Eigenständig
|Asset-Abdeckung
|Krypto (14 Symbole)
|Häufigkeit der Aktualisierung
|In Echtzeit
|Auswirkungen auf die Leistung
|Geringe CPU-Belastung
|Warnungen
|Visuell (panel-basiert)
IDEAL FÜR
-
Krypto-Momentum-Händler
-
Auf Stärke und Rotation basierende Strategien
-
Korrelationsbewusste Handelssysteme
-
Händler, die eine saubere, datengesteuerte Ausführung suchen
FÜR KLARHEIT UND GESCHWINDIGKEIT ENTWICKELT
Das SynaptixQuant Crypto Dominance Grid bietet sofortige Marktkenntnis ohne Unübersichtlichkeit - für schnellere Entscheidungen, klarere Vorurteile und eine strukturierte Ausführung.