Professionelle Krypto-Marktintelligenz Dashboard

ÜBERBLICK

Das SynaptixQuant Crypto Dominance Grid ist ein professionelles Marktintelligenz-Dashboard für aktive Krypto-Trader, die Klarheit, Struktur und Präzision in Echtzeit benötigen.

Das Grid basiert auf einem Live-Stärke-Ranking, Momentum-Tracking und Korrelationsanalysen und liefert einen sofortigen Überblick über die Marktpositionierung der wichtigsten Kryptowährungen - und das alles auf einer übersichtlichen, datengesteuerten Oberfläche.

Das System funktioniert unabhängig oder neben anderen SynaptixQuant-Tools und passt sich automatisch an, ohne dass der Benutzer es konfigurieren muss.

KERNKOMPONENTEN

1. Krypto-Matrix-Gitter

Das Hauptgitter bietet einen Echtzeit-Überblick über die Marktstärke, das Momentum und die Tendenz der unterstützten Kryptowährungen.

Angezeigte Spalten

Spalte Beschreibung Symbol Symbol der Kryptowährung Dir Richtungsabhängige Tendenz (Kauf/Verkauf) Scr Bewertung der relativen Stärke Status Einstiegsnähe oder aktiver Signalzustand Preis Aktueller Marktpreis Zeit Signalalter (z.B. vor 7h, vor 2d) SL Berechnetes Stop-Loss-Niveau TP Berechnetes Take-Profit-Niveau SD Metrik der Stärkeabweichung 5D 10D / 30D Historische Referenzwerte für die Stärke

2. Korrelation Intelligenz-Panel

Zeigt die stärksten inversen Korrelationen zwischen Krypto-Assets in Echtzeit an.

Panel-Merkmale

Top-Negativ-Korrelationen nach Stärke geordnet

Sichtbarkeit von Paar-zu-Paar-Beziehungen

Klassifizierung der Korrelationsstärke (Schwach / Mittel / Stark)

Einstellbarer Berechnungszeitraum (Standard: 20)

Entwickelt, um Divergenzen, Absicherungsmöglichkeiten und Marktrotation zu identifizieren

UNTERSTÜTZTE KRYPTO-ASSETS

Basierend auf der Konfiguration des aktiven Rasters:

BTC

ETH

SOL

BNB

ADA

XRP

DOT

LINK

AVAX

MATIC

LTC

BCH

DOGE

EOS

(Passt sich automatisch an die Benennung der Brokersymbole an.)

SCHLÜSSELFÄHIGKEITEN

Sichtbarkeit der Marktstärke

Sofortiges Ranking der Vermögenswerte nach relativer Stärke

Klare Identifizierung von Marktführern und Nachzüglern

Visuelle Klarheit bei volatilen Bedingungen

Momentum-Bewusstsein

Verfolgung von Beschleunigung und Verlangsamung

Frühzeitige Erkennung von Trendfortsetzungen oder Erschöpfung

Einblick in die Korrelation

Identifiziert negativ korrelierte Paare

Hebt Diversifizierungs- und Absicherungsmöglichkeiten hervor

Unterstützt eine intelligentere Portfoliopositionierung

Signal-Klarheit

Übersichtliches, ablenkungsfreies Layout

Zeitbasierte Signalverfolgung

Echtzeit-Updates ohne Auffrischung

SCHNITTSTELLENSTEUERUNG

Symbolauswahl mit einem Klick

Verschiebbare und neu positionierbare Felder

Veränderbares Rasterlayout

Saubere, minimale Benutzeroberfläche für schnelle Entscheidungen

TECHNISCHE DATEN

Spezifikation Einzelheiten Plattform MetaTrader 5 Indikator-Typ Multi-Panel Dashboard Betriebsmodus Eigenständig Asset-Abdeckung Krypto (14 Symbole) Häufigkeit der Aktualisierung In Echtzeit Auswirkungen auf die Leistung Geringe CPU-Belastung Warnungen Visuell (panel-basiert)

IDEAL FÜR

Krypto-Momentum-Händler

Auf Stärke und Rotation basierende Strategien

Korrelationsbewusste Handelssysteme

Händler, die eine saubere, datengesteuerte Ausführung suchen

FÜR KLARHEIT UND GESCHWINDIGKEIT ENTWICKELT

Das SynaptixQuant Crypto Dominance Grid bietet sofortige Marktkenntnis ohne Unübersichtlichkeit - für schnellere Entscheidungen, klarere Vorurteile und eine strukturierte Ausführung.