SynaptixQuant Commodities Dominance Grid

Ein professionelles Trade Intelligence Dashboard für Commodity-Händler

ÜBERBLICK

Das SynaptixQuant Commodities Dominance Grid ist ein leistungsfähiges Dashboard für Rohstoffhändler, die MetaTrader 5 verwenden. Es wurde als perfekte Ergänzung zum SynaptixQuant Commodities Dominance-Indikator entwickelt und bündelt Handelssignale, Risikokennzahlen und Einblicke in die Marktstruktur in einer einzigen, hoch visuellen Oberfläche.

Ob in Verbindung mit Commodities Dominance oder unabhängig davon, das Dominance Grid passt sich nahtlos an Ihren Handelsablauf an und sorgt für Klarheit, Struktur und Effizienz.

ZWEI BETRIEBSMODI

VERKNÜPFTER MODUS

Maximale Leistung in Verbindung mit dem Commodities Dominance Indikator.

Wenn der Commodities Dominance-Indikator auf dem Chart erkannt wird, synchronisiert sich das Dominance Grid automatisch und liefert:

Erkennung von Einstiegssignalen durch Commodities Dominance

Preisbasierte Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnungen

Verfolgung des Signalzeitstempels

Cluster-Ausrichtung und Bestätigung

EIGENSTÄNDIGER MODUS

Volle Funktionalität ohne Abhängigkeiten.

Bei unabhängiger Verwendung umfasst das Dominance Grid:

Interne Multi-Symbol-Signalerkennung

Eingebaute technische Struktur zur Identifizierung von Einstiegsmöglichkeiten

Vollständige ADR-, Korrelations- und Volatilitätsberechnungen

Vollständige Dashboard-Funktionalität

Das System erkennt automatisch, in welchem Modus es arbeiten soll. Keine Konfiguration erforderlich.

UNTERSTÜTZTE INSTRUMENTE

Primäre Rohstoffe (gegen USD)

Edelmetalle Energie Industrie Gold (XAUUSD) WTI-Rohöl (WTIUSD) Kupfer (XCUUSD) Silber (XAGUSD) Rohöl der Sorte Brent (XBRUSD) Platin (XPTUSD) Erdgas (XNGUSD) Palladium (XPDUSD)

Erweiterte Währungsvarianten

XAUEUR, XAGEUR

XAUAUD, XAGAUD

KERN-FEATUREN

Signal-Intelligenz-Gitter

Ein zentrales Bedienfeld, das einen sofortigen Überblick über die Situation bietet:

Säule Beschreibung Symbol Handelsfähiges Instrument mit sofortigem Chartwechsel Richtung Richtung des BUY- oder SELL-Signals Bewertung Relativer Stärkeunterschied, der das Signal antreibt Status Einstiegsniveau oder Abstand zum Einstieg Preis Aktueller Marktpreis Zeit Alter des Signals (z.B. vor 45m, vor 1d) SL Automatisch berechneter Stop-Loss TP Automatisch berechneter Take-Profit SD Auf der Standardabweichung basierende Risikokennzahl

ADR-Intelligenz (durchschnittliche tägliche Spanne)

Verstehen Sie das Kurspotenzial, bevor Sie einen Handel eingehen:

ADR(5 / 10 / 20) Berechnungen

Punktbasierte Präzision für die Preisbildung bei Rohstoffen

Echtzeit-Kontext im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten

Korrelations-Intelligenz-Panel

Entwickelt, um Beziehungen zwischen den Märkten hervorzuheben:

Identifiziert die stärksten negativen Korrelationen

Zeigt Werte der Korrelationsstärke an

Unterstützt Absicherungs- und Diversifizierungsstrategien

Einstellbarer Rückblickzeitraum (Standard: 20 Balken)

Live-Korrelationsdiagramm

Ein dynamischer visueller Vergleich des Marktverhaltens:

Normalisierte Preisdarstellung für mehrere Instrumente

USDX-Overlay für Makro-Kontext

Einzelne Symbol-Toggles

Automatische Skalierung für mehr Übersichtlichkeit

Benachrichtigungen und Ereignisprotokoll

Verfolgen Sie die Signalaktivität mit Klarheit:

Mit Zeitstempel versehene Signalwarnungen

Protokollierung des Einstiegspreises

Richtungsweisende Bestätigung

Scrollbare Signalhistorie

Interaktive Steuerelemente

Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol, um dessen Chart sofort zu laden

Verschiebbare Interface-Panels

Anpassbare Layout-Komponenten

Ein- und Ausschalten einzelner Module

FEATURE-VERGLEICH

Merkmal Eigenständig Verknüpft Analyse der Währungsstärke Ja Ja Multi-Asset-Überwachung Ja Ja ADR-Berechnungen Ja Ja Korrelationstools Ja Ja Warnungen und Protokollierung Ja Ja Erkennung von Eingangssignalen Ja Ja Preisbasierter SL/TP Nein Ja Signal-Timing Nein Ja Cluster-Ausrichtung Nein Ja

WARUM TRADER ES BENUTZEN

Entdeckung von Trades

Schnelle Identifizierung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit

Gelegenheiten nach ihrer Stärke einstufen

Reduzierung der Analysezeit

Risiko-Management

Vorausberechnete Stop-Loss- und Take-Profit-Levels

ADR-Bewusstsein verhindert unrealistische Erwartungen

Korrelationstransparenz reduziert das Portfoliorisiko

Effizienz

Ein Dashboard ersetzt mehrere Charts

Schneller Symbolwechsel

Live-Updates ohne Unübersichtlichkeit

Flexibilität

Arbeitet unabhängig oder zusammen mit dem Commodities Dominance Indikator

Kompatibel mit allen Broker-Symbolformaten

Vollständig anpassbares Layout

ANPASSUNGSOPTIONEN

Panel-Steuerungen

Position und Größe anpassbar

Skalierung von Schriftart und Layout

Steuerelemente für die Sichtbarkeit von Modulen

Signal-Filter

Schwellenwert für die Mindeststärke

Maximale Anzahl von sichtbaren Instrumenten

Historische Signaltiefe

Korrelationseinstellungen

Einstellbare Berechnungszeiträume

Positiver oder negativer Korrelationsfokus

Optionale Einbeziehung des USDX

Visuelles Styling

Farbanpassung

Panel-Hintergründe und -Rahmen

Diagrammfarben für jedes Instrument

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation Einzelheiten Plattform MetaTrader 5 Indikator-Typ Separates Fensterpanel Betriebsmodi Verbunden und eigenständig Unterstützte Instrumente 8 Kerne + 4 Varianten + USDX Frequenz der Aktualisierung Echtzeit (optimiert) Auswirkungen auf die Leistung Geringe CPU-Belastung Warnungen Visuell und akustisch





IDEAL FÜR

Auf Rohstoffe fokussierte Händler

Multi-Asset-Händler

Risikobewusste Händler

Korrelationsbasierte Strategien

Trader, die eine strukturierte Entscheidungsfindung anstreben

NAHTLOSE INTEGRATION

Das SynaptixQuant Commodities Dominance Grid ist direkt mit dem SynaptixQuant Commodities Dominance Indikator integriert.

Wenn beide aktiv sind: