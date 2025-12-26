SynaptixQuant Commodities Dominance Grid

Ein professionelles Trade Intelligence Dashboard für Commodity-Händler

ÜBERBLICK

Das SynaptixQuant Commodities Dominance Grid ist ein leistungsfähiges Dashboard für Rohstoffhändler, die MetaTrader 5 verwenden. Es wurde als perfekte Ergänzung zum SynaptixQuant Commodities Dominance-Indikator entwickelt und bündelt Handelssignale, Risikokennzahlen und Einblicke in die Marktstruktur in einer einzigen, hoch visuellen Oberfläche.

Ob in Verbindung mit Commodities Dominance oder unabhängig davon, das Dominance Grid passt sich nahtlos an Ihren Handelsablauf an und sorgt für Klarheit, Struktur und Effizienz.

ZWEI BETRIEBSMODI

VERKNÜPFTER MODUS

Maximale Leistung in Verbindung mit dem Commodities Dominance Indikator.

Wenn der Commodities Dominance-Indikator auf dem Chart erkannt wird, synchronisiert sich das Dominance Grid automatisch und liefert:

  • Erkennung von Einstiegssignalen durch Commodities Dominance

  • Preisbasierte Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnungen

  • Verfolgung des Signalzeitstempels

  • Cluster-Ausrichtung und Bestätigung

EIGENSTÄNDIGER MODUS

Volle Funktionalität ohne Abhängigkeiten.

Bei unabhängiger Verwendung umfasst das Dominance Grid:

  • Interne Multi-Symbol-Signalerkennung

  • Eingebaute technische Struktur zur Identifizierung von Einstiegsmöglichkeiten

  • Vollständige ADR-, Korrelations- und Volatilitätsberechnungen

  • Vollständige Dashboard-Funktionalität

Das System erkennt automatisch, in welchem Modus es arbeiten soll. Keine Konfiguration erforderlich.

UNTERSTÜTZTE INSTRUMENTE

Primäre Rohstoffe (gegen USD)

Edelmetalle Energie Industrie
Gold (XAUUSD) WTI-Rohöl (WTIUSD) Kupfer (XCUUSD)
Silber (XAGUSD) Rohöl der Sorte Brent (XBRUSD)
Platin (XPTUSD) Erdgas (XNGUSD)
Palladium (XPDUSD)

Erweiterte Währungsvarianten

  • XAUEUR, XAGEUR

  • XAUAUD, XAGAUD

KERN-FEATUREN

Signal-Intelligenz-Gitter

Ein zentrales Bedienfeld, das einen sofortigen Überblick über die Situation bietet:

Säule Beschreibung
Symbol Handelsfähiges Instrument mit sofortigem Chartwechsel
Richtung Richtung des BUY- oder SELL-Signals
Bewertung Relativer Stärkeunterschied, der das Signal antreibt
Status Einstiegsniveau oder Abstand zum Einstieg
Preis Aktueller Marktpreis
Zeit Alter des Signals (z.B. vor 45m, vor 1d)
SL Automatisch berechneter Stop-Loss
TP Automatisch berechneter Take-Profit
SD Auf der Standardabweichung basierende Risikokennzahl

ADR-Intelligenz (durchschnittliche tägliche Spanne)

Verstehen Sie das Kurspotenzial, bevor Sie einen Handel eingehen:

  • ADR(5 / 10 / 20) Berechnungen

  • Punktbasierte Präzision für die Preisbildung bei Rohstoffen

  • Echtzeit-Kontext im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten

Korrelations-Intelligenz-Panel

Entwickelt, um Beziehungen zwischen den Märkten hervorzuheben:

  • Identifiziert die stärksten negativen Korrelationen

  • Zeigt Werte der Korrelationsstärke an

  • Unterstützt Absicherungs- und Diversifizierungsstrategien

  • Einstellbarer Rückblickzeitraum (Standard: 20 Balken)

Live-Korrelationsdiagramm

Ein dynamischer visueller Vergleich des Marktverhaltens:

  • Normalisierte Preisdarstellung für mehrere Instrumente

  • USDX-Overlay für Makro-Kontext

  • Einzelne Symbol-Toggles

  • Automatische Skalierung für mehr Übersichtlichkeit

Benachrichtigungen und Ereignisprotokoll

Verfolgen Sie die Signalaktivität mit Klarheit:

  • Mit Zeitstempel versehene Signalwarnungen

  • Protokollierung des Einstiegspreises

  • Richtungsweisende Bestätigung

  • Scrollbare Signalhistorie

Interaktive Steuerelemente

  • Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol, um dessen Chart sofort zu laden

  • Verschiebbare Interface-Panels

  • Anpassbare Layout-Komponenten

  • Ein- und Ausschalten einzelner Module

FEATURE-VERGLEICH

Merkmal Eigenständig Verknüpft
Analyse der Währungsstärke Ja Ja
Multi-Asset-Überwachung Ja Ja
ADR-Berechnungen Ja Ja
Korrelationstools Ja Ja
Warnungen und Protokollierung Ja Ja
Erkennung von Eingangssignalen Ja Ja
Preisbasierter SL/TP Nein Ja
Signal-Timing Nein Ja
Cluster-Ausrichtung Nein Ja

WARUM TRADER ES BENUTZEN

Entdeckung von Trades

  • Schnelle Identifizierung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit

  • Gelegenheiten nach ihrer Stärke einstufen

  • Reduzierung der Analysezeit

Risiko-Management

  • Vorausberechnete Stop-Loss- und Take-Profit-Levels

  • ADR-Bewusstsein verhindert unrealistische Erwartungen

  • Korrelationstransparenz reduziert das Portfoliorisiko

Effizienz

  • Ein Dashboard ersetzt mehrere Charts

  • Schneller Symbolwechsel

  • Live-Updates ohne Unübersichtlichkeit

Flexibilität

  • Arbeitet unabhängig oder zusammen mit dem Commodities Dominance Indikator

  • Kompatibel mit allen Broker-Symbolformaten

  • Vollständig anpassbares Layout

ANPASSUNGSOPTIONEN

Panel-Steuerungen

  • Position und Größe anpassbar

  • Skalierung von Schriftart und Layout

  • Steuerelemente für die Sichtbarkeit von Modulen

Signal-Filter

  • Schwellenwert für die Mindeststärke

  • Maximale Anzahl von sichtbaren Instrumenten

  • Historische Signaltiefe

Korrelationseinstellungen

  • Einstellbare Berechnungszeiträume

  • Positiver oder negativer Korrelationsfokus

  • Optionale Einbeziehung des USDX

Visuelles Styling

  • Farbanpassung

  • Panel-Hintergründe und -Rahmen

  • Diagrammfarben für jedes Instrument

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation Einzelheiten
Plattform MetaTrader 5
Indikator-Typ Separates Fensterpanel
Betriebsmodi Verbunden und eigenständig
Unterstützte Instrumente 8 Kerne + 4 Varianten + USDX
Frequenz der Aktualisierung Echtzeit (optimiert)
Auswirkungen auf die Leistung Geringe CPU-Belastung
Warnungen Visuell und akustisch


IDEAL FÜR

  • Auf Rohstoffe fokussierte Händler

  • Multi-Asset-Händler

  • Risikobewusste Händler

  • Korrelationsbasierte Strategien

  • Trader, die eine strukturierte Entscheidungsfindung anstreben

NAHTLOSE INTEGRATION

Das SynaptixQuant Commodities Dominance Grid ist direkt mit dem SynaptixQuant Commodities Dominance Indikator integriert.

Wenn beide aktiv sind:

  1. Die Erkennung erfolgt automatisch

  2. Signaldaten werden synchronisiert

  3. Erweiterte Metriken werden verfügbar

  4. Es ist keine Konfiguration erforderlich


