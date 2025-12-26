SynaptixQuant Commodities Dominance Grid
- Indikatoren
- Devie Arevalo Montemayor
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 26 Dezember 2025
- Aktivierungen: 8
SynaptixQuant Commodities Dominance Grid
Ein professionelles Trade Intelligence Dashboard für Commodity-Händler
ÜBERBLICK
Das SynaptixQuant Commodities Dominance Grid ist ein leistungsfähiges Dashboard für Rohstoffhändler, die MetaTrader 5 verwenden. Es wurde als perfekte Ergänzung zum SynaptixQuant Commodities Dominance-Indikator entwickelt und bündelt Handelssignale, Risikokennzahlen und Einblicke in die Marktstruktur in einer einzigen, hoch visuellen Oberfläche.
Ob in Verbindung mit Commodities Dominance oder unabhängig davon, das Dominance Grid passt sich nahtlos an Ihren Handelsablauf an und sorgt für Klarheit, Struktur und Effizienz.
ZWEI BETRIEBSMODI
VERKNÜPFTER MODUS
Maximale Leistung in Verbindung mit dem Commodities Dominance Indikator.
Wenn der Commodities Dominance-Indikator auf dem Chart erkannt wird, synchronisiert sich das Dominance Grid automatisch und liefert:
-
Erkennung von Einstiegssignalen durch Commodities Dominance
-
Preisbasierte Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnungen
-
Verfolgung des Signalzeitstempels
-
Cluster-Ausrichtung und Bestätigung
EIGENSTÄNDIGER MODUS
Volle Funktionalität ohne Abhängigkeiten.
Bei unabhängiger Verwendung umfasst das Dominance Grid:
-
Interne Multi-Symbol-Signalerkennung
-
Eingebaute technische Struktur zur Identifizierung von Einstiegsmöglichkeiten
-
Vollständige ADR-, Korrelations- und Volatilitätsberechnungen
-
Vollständige Dashboard-Funktionalität
Das System erkennt automatisch, in welchem Modus es arbeiten soll. Keine Konfiguration erforderlich.
UNTERSTÜTZTE INSTRUMENTE
Primäre Rohstoffe (gegen USD)
|Edelmetalle
|Energie
|Industrie
|Gold (XAUUSD)
|WTI-Rohöl (WTIUSD)
|Kupfer (XCUUSD)
|Silber (XAGUSD)
|Rohöl der Sorte Brent (XBRUSD)
|Platin (XPTUSD)
|Erdgas (XNGUSD)
|Palladium (XPDUSD)
Erweiterte Währungsvarianten
-
XAUEUR, XAGEUR
-
XAUAUD, XAGAUD
KERN-FEATUREN
Signal-Intelligenz-Gitter
Ein zentrales Bedienfeld, das einen sofortigen Überblick über die Situation bietet:
|Säule
|Beschreibung
|Symbol
|Handelsfähiges Instrument mit sofortigem Chartwechsel
|Richtung
|Richtung des BUY- oder SELL-Signals
|Bewertung
|Relativer Stärkeunterschied, der das Signal antreibt
|Status
|Einstiegsniveau oder Abstand zum Einstieg
|Preis
|Aktueller Marktpreis
|Zeit
|Alter des Signals (z.B. vor 45m, vor 1d)
|SL
|Automatisch berechneter Stop-Loss
|TP
|Automatisch berechneter Take-Profit
|SD
|Auf der Standardabweichung basierende Risikokennzahl
ADR-Intelligenz (durchschnittliche tägliche Spanne)
Verstehen Sie das Kurspotenzial, bevor Sie einen Handel eingehen:
-
ADR(5 / 10 / 20) Berechnungen
-
Punktbasierte Präzision für die Preisbildung bei Rohstoffen
-
Echtzeit-Kontext im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten
Korrelations-Intelligenz-Panel
Entwickelt, um Beziehungen zwischen den Märkten hervorzuheben:
-
Identifiziert die stärksten negativen Korrelationen
-
Zeigt Werte der Korrelationsstärke an
-
Unterstützt Absicherungs- und Diversifizierungsstrategien
-
Einstellbarer Rückblickzeitraum (Standard: 20 Balken)
Live-Korrelationsdiagramm
Ein dynamischer visueller Vergleich des Marktverhaltens:
-
Normalisierte Preisdarstellung für mehrere Instrumente
-
USDX-Overlay für Makro-Kontext
-
Einzelne Symbol-Toggles
-
Automatische Skalierung für mehr Übersichtlichkeit
Benachrichtigungen und Ereignisprotokoll
Verfolgen Sie die Signalaktivität mit Klarheit:
-
Mit Zeitstempel versehene Signalwarnungen
-
Protokollierung des Einstiegspreises
-
Richtungsweisende Bestätigung
-
Scrollbare Signalhistorie
Interaktive Steuerelemente
-
Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol, um dessen Chart sofort zu laden
-
Verschiebbare Interface-Panels
-
Anpassbare Layout-Komponenten
-
Ein- und Ausschalten einzelner Module
FEATURE-VERGLEICH
|Merkmal
|Eigenständig
|Verknüpft
|Analyse der Währungsstärke
|Ja
|Ja
|Multi-Asset-Überwachung
|Ja
|Ja
|ADR-Berechnungen
|Ja
|Ja
|Korrelationstools
|Ja
|Ja
|Warnungen und Protokollierung
|Ja
|Ja
|Erkennung von Eingangssignalen
|Ja
|Ja
|Preisbasierter SL/TP
|Nein
|Ja
|Signal-Timing
|Nein
|Ja
|Cluster-Ausrichtung
|Nein
|Ja
WARUM TRADER ES BENUTZEN
Entdeckung von Trades
-
Schnelle Identifizierung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit
-
Gelegenheiten nach ihrer Stärke einstufen
-
Reduzierung der Analysezeit
Risiko-Management
-
Vorausberechnete Stop-Loss- und Take-Profit-Levels
-
ADR-Bewusstsein verhindert unrealistische Erwartungen
-
Korrelationstransparenz reduziert das Portfoliorisiko
Effizienz
-
Ein Dashboard ersetzt mehrere Charts
-
Schneller Symbolwechsel
-
Live-Updates ohne Unübersichtlichkeit
Flexibilität
-
Arbeitet unabhängig oder zusammen mit dem Commodities Dominance Indikator
-
Kompatibel mit allen Broker-Symbolformaten
-
Vollständig anpassbares Layout
ANPASSUNGSOPTIONEN
Panel-Steuerungen
-
Position und Größe anpassbar
-
Skalierung von Schriftart und Layout
-
Steuerelemente für die Sichtbarkeit von Modulen
Signal-Filter
-
Schwellenwert für die Mindeststärke
-
Maximale Anzahl von sichtbaren Instrumenten
-
Historische Signaltiefe
Korrelationseinstellungen
-
Einstellbare Berechnungszeiträume
-
Positiver oder negativer Korrelationsfokus
-
Optionale Einbeziehung des USDX
Visuelles Styling
-
Farbanpassung
-
Panel-Hintergründe und -Rahmen
-
Diagrammfarben für jedes Instrument
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
|Spezifikation
|Einzelheiten
|Plattform
|MetaTrader 5
|Indikator-Typ
|Separates Fensterpanel
|Betriebsmodi
|Verbunden und eigenständig
|Unterstützte Instrumente
|8 Kerne + 4 Varianten + USDX
|Frequenz der Aktualisierung
|Echtzeit (optimiert)
|Auswirkungen auf die Leistung
|Geringe CPU-Belastung
|Warnungen
|Visuell und akustisch
IDEAL FÜR
-
Auf Rohstoffe fokussierte Händler
-
Multi-Asset-Händler
-
Risikobewusste Händler
-
Korrelationsbasierte Strategien
-
Trader, die eine strukturierte Entscheidungsfindung anstreben
NAHTLOSE INTEGRATION
Das SynaptixQuant Commodities Dominance Grid ist direkt mit dem SynaptixQuant Commodities Dominance Indikator integriert.
Wenn beide aktiv sind:
-
Die Erkennung erfolgt automatisch
-
Signaldaten werden synchronisiert
-
Erweiterte Metriken werden verfügbar
-
Es ist keine Konfiguration erforderlich