Professionelle Marktintelligenz für digitale Vermögenswerte

SynaptixQuant Crypto Dominance ist ein professionelles Kryptomarkt-Informations-Dashboard, das für Trader entwickelt wurde, die Klarheit, Struktur und Präzision in den sich schnell bewegenden Märkten für digitale Vermögenswerte benötigen.

Das von SynaptixQuant Capital entwickelte System liefert Dominanz-Scoring, Momentum-Analysen und Korrelationsinformationen in Echtzeit für die wichtigsten Kryptowährungen und ermöglicht es Händlern, Stärke, Schwäche und Rotation vor der Masse zu erkennen.

Institutionelle Krypto-Intelligenz für MetaTrader 5

Das Crypto Dominance-System wurde mit einer institutionellen Logik entwickelt und verwandelt rohe Marktdaten in verwertbare Erkenntnisse - ohne Durcheinander, Rauschen oder Verzögerung.

UNTERSTÜTZTE MÄRKTE

Kern-Krypto-Vermögenswerte (gegen USD)

BTCUSD

ETHUSD

BNBUSD

SOLUSD

XRPUSD

ADAUSD

DOGEUSD

LTCUSD

AVAXUSD

DOTUSD

LINKUSD

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

Echtzeit-Dominanz-Dashboard

Rangliste der Kryptowährungen nach relativer Stärke gegenüber dem USD. Identifizieren Sie sofort Marktführer, Nachzügler und rotierende Kapitalströme.

Proprietäres Stärke-Scoring

Adaptive Scoring-Engine, die auf Volatilität, Momentum und Richtungsdruck reagiert und institutionelle Marktabsichten hervorhebt.

Momentum & Beschleunigungsmetriken

Verfolgt die Geschwindigkeit und Intensität von Kursbewegungen, um eine Fortsetzung, Erschöpfung oder frühe Umkehrungen zu erkennen.

Korrelationsmatrix

Visuelles Korrelations-Mapping zwischen Krypto-Assets, das es Händlern ermöglicht,:

Interne Marktstärke zu identifizieren

ein Überengagement zu vermeiden

Divergenzmöglichkeiten zu erkennen

Signal-Panels (LONG / SHORT)

Automatische Einstufung von Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Stärke-Ungleichgewicht, Bestätigungslogik und direktionaler Tendenz.

CAD - Geclusterte, aggregierte Daten-Signale

Fortgeschrittene Multi-Faktor-Logik, die kombiniert:

Stärke

Momentum

Volatilität

Entwickelt, um hochwahrscheinliche Krypto-Handels-Setups mit Klarheit aufzuzeigen.

Smart Signalling Engine

Löst nur aus, wenn hochwertige Bedingungen übereinstimmen - vollständig konfigurierbar für präzisionsbasierte Strategien.

HANDELSVORTEILE

Für Daytrader

Schnelle Identifizierung von starken und schwachen Kryptowährungen

Momentum-basierte Einstiege während Volatilitätsausweitungen

Für Swing Trader

Trend-Validierung durch Stärke-Divergenz

Verbessertes Handelsvertrauen durch Korrelationsabgleich

Für Positions-Trader

Makro-Kontext der Krypto-Stärke

Asset-übergreifende Bestätigung des Kryptomarktes

ANPASSUNG UND KONTROLLE

Einstellbare Empfindlichkeitsstufen

Benutzerdefinierte Farbthemen

Schwellenwerte für die Signalfilterung

Filterung von Abstand und Volatilität

Volle Kompatibilität mit Brokersymbolen

WARUM HÄNDLER SYNAPTIXQUANT CRYPTO DOMINANCE WÄHLEN