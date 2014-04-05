SynaptixQuant Crypto Dominance
Professionelle Marktintelligenz für digitale Vermögenswerte
SynaptixQuant Crypto Dominance ist ein professionelles Kryptomarkt-Informations-Dashboard, das für Trader entwickelt wurde, die Klarheit, Struktur und Präzision in den sich schnell bewegenden Märkten für digitale Vermögenswerte benötigen.
Das von SynaptixQuant Capital entwickelte System liefert Dominanz-Scoring, Momentum-Analysen und Korrelationsinformationen in Echtzeit für die wichtigsten Kryptowährungen und ermöglicht es Händlern, Stärke, Schwäche und Rotation vor der Masse zu erkennen.
Institutionelle Krypto-Intelligenz für MetaTrader 5
Das Crypto Dominance-System wurde mit einer institutionellen Logik entwickelt und verwandelt rohe Marktdaten in verwertbare Erkenntnisse - ohne Durcheinander, Rauschen oder Verzögerung.
UNTERSTÜTZTE MÄRKTE
Kern-Krypto-Vermögenswerte (gegen USD)
-
BTCUSD
-
ETHUSD
-
BNBUSD
-
SOLUSD
-
XRPUSD
-
ADAUSD
-
DOGEUSD
-
LTCUSD
-
AVAXUSD
-
DOTUSD
-
LINKUSD
SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
Echtzeit-Dominanz-Dashboard
Rangliste der Kryptowährungen nach relativer Stärke gegenüber dem USD. Identifizieren Sie sofort Marktführer, Nachzügler und rotierende Kapitalströme.
Proprietäres Stärke-Scoring
Adaptive Scoring-Engine, die auf Volatilität, Momentum und Richtungsdruck reagiert und institutionelle Marktabsichten hervorhebt.
Momentum & Beschleunigungsmetriken
Verfolgt die Geschwindigkeit und Intensität von Kursbewegungen, um eine Fortsetzung, Erschöpfung oder frühe Umkehrungen zu erkennen.
Korrelationsmatrix
Visuelles Korrelations-Mapping zwischen Krypto-Assets, das es Händlern ermöglicht,:
-
Interne Marktstärke zu identifizieren
-
ein Überengagement zu vermeiden
-
Divergenzmöglichkeiten zu erkennen
Signal-Panels (LONG / SHORT)
Automatische Einstufung von Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Stärke-Ungleichgewicht, Bestätigungslogik und direktionaler Tendenz.
CAD - Geclusterte, aggregierte Daten-Signale
Fortgeschrittene Multi-Faktor-Logik, die kombiniert:
-
Stärke
-
Momentum
-
Volatilität
Entwickelt, um hochwahrscheinliche Krypto-Handels-Setups mit Klarheit aufzuzeigen.
Smart Signalling Engine
Löst nur aus, wenn hochwertige Bedingungen übereinstimmen - vollständig konfigurierbar für präzisionsbasierte Strategien.
HANDELSVORTEILE
Für Daytrader
-
Schnelle Identifizierung von starken und schwachen Kryptowährungen
-
Momentum-basierte Einstiege während Volatilitätsausweitungen
Für Swing Trader
-
Trend-Validierung durch Stärke-Divergenz
-
Verbessertes Handelsvertrauen durch Korrelationsabgleich
Für Positions-Trader
-
Makro-Kontext der Krypto-Stärke
-
Asset-übergreifende Bestätigung des Kryptomarktes
ANPASSUNG UND KONTROLLE
-
Einstellbare Empfindlichkeitsstufen
-
Benutzerdefinierte Farbthemen
-
Schwellenwerte für die Signalfilterung
-
Filterung von Abstand und Volatilität
-
Volle Kompatibilität mit Brokersymbolen
WARUM HÄNDLER SYNAPTIXQUANT CRYPTO DOMINANCE WÄHLEN
-
Institutionelle Marktstrukturanalyse
-
Eliminiert emotionale Entscheidungen
-
Verbessert das Timing, das Vertrauen und die Handelsauswahl
-
Entwickelt für professionelle Krypto-Workflows