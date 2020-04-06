WindowTrader

WindowTrader nutzt den von Michael Huddleston (Inner Circle Trader) entwickelten ICT Silver Bullet . Der Bot konzentriert sich auf die Erfassung kurzfristiger Kursbewegungen mit hoher Dynamik während bestimmter einstündiger Zeitfenster mit hoher Liquidität während des Handelstages.

Kernkonzept

  • Zeitbasiert: Die Strategie wird strikt während dreier spezifischer, einstündiger Handelsfenster täglich (New Yorker Ortszeit) angewendet:
    • London Open:3:00 AM - 4:00 AM EST
    • New York AM Session:10:00 AM - 11:00 AM EST
    • New York PM Session:2:00 PM - 3:00 PM EST
  • Liquidität: Der Markt bewegt sich zwischen Bereichen mit hoher Liquidität (Buy-Side Liquidity (BSL) über alten Höchstständen und Sell-Side Liquidity (SSL) unter alten Tiefstständen), in denen sich Stop-Loss-Orders häufen.
  • Fair Value Gaps (FVGs): Ein Schlüsselkonzept für den Einstieg. Ein FVG ist eine Ineffizienz oder ein Preisungleichgewicht, das entsteht, wenn sich der Preis schnell mit Schwung bewegt und eine "Lücke" auf dem Chart hinterlässt. Die Strategie geht davon aus, dass der Kurs zurückgehen wird, um diese Lücke zu schließen, bevor er seine Bewegung fortsetzt.
  • Verdrängung: Eine starke, schnelle Kursbewegung, die institutionelle Aktivitäten bestätigt und häufig eine Fair-Value-Lücke erzeugt.
