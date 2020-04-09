Professional management and graphic tool

Professioneller P/L-Rechner & Risiko-Belohnungs-Tool


**Die komplette Lösung für das Handelsmanagement, die zwei leistungsstarke Tools in einem vereint!


🎯 Was Sie bekommen:

📊 Fortgeschrittener P/L-Rechner
- Gewinn-/Verlustverfolgung in Echtzeit mit Prozentsatz
- Automatische Berechnung des Break-Even-Preises
- Risikostufen: -10%, -20% Verlustlinien werden im Chart angezeigt
- Gewinn-Ziele: +10%, +20% Gewinnlinien
- Vollständige Positionsaufschlüsselung (Kauf-/Verkaufspositionen, Swap, Nettoposition)
- Zielpreisrechner - sehen Sie P/L auf jedem Preisniveau
- Setzen Sie SL/TP für alle Positionen mit einem Klick
- Sofortige Schließung aller Positionen
- Automatische Break-Even-Funktion
- Zusammenklappbares Dashboard - spart Platz auf dem Bildschirm
- Verschiebbare Schnittstelle - Positionierung an beliebiger Stelle
- Anzeige der Zeit bis zum nächsten Bar

📐 Interaktives Risiko:Rendite-Tool (TradingView-Stil)
- Klicken Sie auf "+ R:R Box", um Ihre Trades visuell zu planen
- Ziehen und Ablegen von Einstiegs-, Stop Loss- und Take Profit-Linien
- Echtzeit-Berechnung des Risiko:Rendite-Verhältnisses
- Automatische Berechnung der Positionsgröße auf Basis des Risikoprozentsatzes
- Visuelle Risiko- (rot) und Gewinnzonen (grün)
- Anzeige des potenziellen Gewinns/Verlusts in Dollar, Pips und Prozent
- Einstellbare Boxbreite - passen Sie die Größe an Ihre Analyse an
- Verschieben des gesamten Handelsplans durch Ziehen der Box
- Erstellen Sie mehrere Handelspläne gleichzeitig
- Boxen bleiben beim Wechsel des Zeitrahmens erhalten

✨ Hauptmerkmale:


✅ **2-in-1-Lösung** - Planung + Ausführung + Verwaltung
✅ **Keine Handelsoperationen** - Reines Utility-Tool, sicher in der Anwendung
✅ **Wirkt auf ALLE Symbole** - Forex, Gold, Indizes, Krypto
✅ **Arbeitet auf ALLEN Zeitrahmen** - M1 bis MN1
✅ **Beide Kontotypen** - Absicherung und Netting
✅ **Thema anpassbar** - Automatischer Hell/Dunkel-Modus
✅ **Professionelles Design** - Saubere, moderne Oberfläche
✅ **Einfach zu bedienen** - Intuitive Drag-and-Drop-Steuerung
✅ **Persistente Daten** - R:R-Boxen bleiben im Diagramm

🎓 Perfekt für:


- Daytrader, die mehrere Setups planen
- Swing-Trader, die Positionen verfolgen
- Risikomanager zur Überwachung des Engagements
- Jeder, der eine professionelle Handelsplanung wünscht
- Trader, die P/L in Echtzeit verfolgen

📱 Wie man es benutzt:


**R:R Tool:**
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+ R:R Box" (unten links)
2. Ziehen Sie die Entry-, SL- und TP-Linien
3. Passen Sie die Breite der Box mit den Kantengriffen an
4. Automatische Berechnungen anzeigen
5. Planen Sie mehrere Trades gleichzeitig

**P/L-Rechner:**
1. Positionen wie gewohnt eröffnen
2. Dashboard verfolgt automatisch P/L
3. Zielpreisrechner für Prognosen verwenden
4. SL/TP setzen oder Positionen mit einem Klick schließen
5. Überwachen Sie das Risikoniveau in Echtzeit

⚙️ Einstellungen:


**Display-Einstellungen:**
- Risiko- und Gewinnlinien ein-/ausblenden
- Einstellbare Position des Dashboards
- Anpassbare Aktualisierungsrate

**R:R-Tool-Einstellungen:**
- Standard-Risiko:Gewinn-Verhältnis
- Standard-Risikoprozentsatz (1%)
- Transparenz der Box
- Farben für Long/Short Trades

**Alarmeinstellungen:**
- Akustische Warnungen bei Annäherung an das Risikoniveau
- Anpassbarer Alarmabstand

**Auto Break-Even:**
- Automatisches Verschieben des SL zum Break-Even
- Auslöser bei einem bestimmten Gewinnniveau

💡 Keine Programmierung erforderlich!

Dies ist ein visuelles Tool - einfach installieren und benutzen. Keine Programmierkenntnisse erforderlich.

📞 Unterstützung:

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie mich über das MQL5 Nachrichtensystem. Ich antworte innerhalb von 24 Stunden.

🔄 Updates:


Ich arbeite an neuen Updates mit neuen Funktionen und Verbesserungen.

---

**Transformieren Sie Ihren Handels-Workflow heute!**

Empfohlene Produkte
Risk panel
Daniel Barranco Cruz
Utilitys
Täglicher Stop & Gewinn Daily Stop & Profit ist ein professioneller Expert Advisor für das Risikomanagement, der Ihre täglichen Gewinn- und Verlustlimits automatisch steuert und Händlern hilft, ihr Kapital zu schützen und Gewinne diszipliniert zu sichern. Dieser EA arbeitet unabhängig von der Handelsstrategie und kann für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen verwendet werden. Hauptmerkmale Tägliche Gewinnmitnahme und täglicher Stop Loss Limits können in Prozent (%) oder Währung (USD / EUR) def
FREE
Equity Risk Manager
Sami Triki
Utilitys
Equity Risk Manager EA ist ein intelligentes, auf die Einhaltung von Vorschriften ausgerichtetes Tool, das Ihr Handelskapital schützt, indem es die Aktienperformance in Echtzeit überwacht. Es blockiert automatisch neue Trades, wenn Ihre Gewinn- oder Verlustschwellen erreicht werden, basierend auf dem von Ihnen gewählten Zeitraum - täglich, wöchentlich oder monatlich. Kein versehentliches Overtrading oder Provisionsverluste mehr: Sobald Ihr Ziel erreicht ist, warnt Sie der EA und stoppt weitere E
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der auf der Handelslogik einer der leistungsstärksten Strategien von Darwinex basiert: SYO . Mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Millionen Dollar und einer öffentlichen Erfolgsbilanz von mehr als 10 Jahren hat sich dieses System bewährt - und jetzt können Sie es auf Ihrem MetaTrader-Terminal automatisieren. Das System wurde auf einer privaten Konferenz vorgestellt, die den Code enthüllte, den der Fonds, der 10 Millionen verwaltet, ver
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indikatoren
Der Pivot-Point-Indikator berechnet automatisch die Pivot-Point-Linie sowie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und zeigt diese an. Der Pivotpunkt kann nach der Classic-, Floor-, Fibonacci-, Woodie-, Camarilla- oder DeMark-Formel berechnet werden. Es ist auch möglich, den Zeitraum für die Berechnung des Indikators zu wählen. Der Händler kann zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder benutzerdefinierten Zeiträumen wählen. Arten von Pivots Klassisch Boden Fibonacci Woodie Camari
FREE
Myfxpaddy Binary Options Predictor
Joseph Wonder Obasi
Utilitys
Einführung Unser System ist mehr als nur ein Werkzeug - es ist Ihr persönlicher Wegweiser in der dynamischen Handelslandschaft. Dieses bahnbrechende Prognosesystem wurde von Experten entwickelt und mit Hilfe fortschrittlicher Strategien optimiert und verschafft Händlern einen entscheidenden Vorteil. Es geht nicht nur um die Funktionen, sondern um eine Handelsreise, die sich von der Masse abhebt. Machen Sie sich bereit für ein verbessertes Handelserlebnis wie nie zuvor! Was es kann Vorhersage der
Pro Trader Panel Advanced MT5 Trade Assistant
Yadi Supriadi
Utilitys
Trade Panel MT5 - Ein-Klick-Handel - Risiko-Manager - Smart Hedging Ein All-in-One MT5 Handels-Panel für Händler, die Geschwindigkeit, Präzision und professionelle Kontrolle benötigen. Perfekt für Scalper, Day Trader, Swing Trader und Grid/Martingale Nutzer, die Trades sofort und mit institutioneller Effizienz ausführen und verwalten wollen. Warum das Pro Trade Panel anders ist Die meisten Panels bieten nur einfache Einstiegsschaltflächen. Dieses Panel bietet Ihnen ein vollständiges Handelss
HenGann
Ehsan Kariminasab
Experten
Hengann Sq, mit künstlicher Intelligenz, mathematische Algorithmen, Fibonacci, 9 Gann und Fibonacci-Quadrat-Strategie, die es uns ermöglicht, Gewinnrate von 200% Gewinn pro Monat haben. Erstinvestition für Mindestkapital von $ 100 bis $ 1000, können Sie das Volumen, Datum, Stunde, Tag und Gewinn-Limit einzustellen. einstellbare Gewinn-Limit in beiden kaufen und verkaufen Positionen. Sie können Aufträge in allen Zeitrahmen von 5 Minuten bis zu einer Woche platzieren. Eine weitere Anpassung ermö
Stop Loss With Ptofit Free
JOSE LUIS MOLINA RAJA
Utilitys
Stop Loss mit Gewinn Kostenlose Version*. Vollständige Version hier. Dieses Dienstprogramm/Experte für MetaTrader 5 modifiziert den Stop Loss all Ihrer Operationen dynamisch und automatisch, um die von Ihnen gewünschten Mindestgewinne zu gewährleisten und mit oder ohne Take Profit zu arbeiten. Maximieren Sie Ihre Gewinne, indem Sie mit unbegrenztem Take Profit handeln können. Sie legen die Anzahl der Mindestpunkte fest, die Sie bei jeder Operation verdienen möchten, und der Stop Loss wird so
FREE
Aklamavo ATR
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein vielseitiges MetaTrader 5-Tool, das die Average True Range (ATR)-Stufen auf Ihrem Chart berechnet und anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die Kursniveaus auf der Grundlage von ATR-Multiplikatoren des täglichen Eröffnungskurses darstellen und Händlern helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. 1. mehrere ATR-Levels ATR1 : Standard-ATR-Level (Standard: 1x ATR) ATR2 : Mittleres Niveau (Standard: 2x ATR) ATR3 : Extreme Stufe (Standard: 3
FREE
DataFeeder
Joao Paulo Euko
Utilitys
Hallo du, ich brauche deine Hilfe! Werden Sie mein Schirmherr, lassen Sie uns das möglich machen! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Dieser Expert Advisor kopiert die Daten ("symbol,last,bid,ask") der Assets, die in der Liste platziert wurden und funktioniert nur, wenn der Markt geöffnet ist. Dieser EA ist kein DDE- oder RTD-Link, die Informationen werden nicht in Echtzeit an Excel weitergegeben. Der EA hat eine Verzögerung von 30 Sekunden
FREE
Trade Assistant EA
Andras Bessenyei
Utilitys
Mehr über ATR : www.atr-trading.com Wir stellen Ihnen den Trade Assistant EA vor, ein umfassendes Tool für Trader, die eine erweiterte Kontrolle wünschen. Mit diesem Manager können Sie mühelos Stop Loss und Take Profit in bevorzugten Abständen in Punkten oder ATR (Average True Range) setzen und bequem Breakeven- und Trailing-Größen bestimmen. Genießen Sie die Flexibilität des Trailing bei Kerzenschluss oder in Echtzeit, indem Sie Trailing-Distanzen auf Basis von Punkten oder ATR verwenden. Pa
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
TradeManagerRR Visualizer MT5
Komi Eyram F Kahoho
Indikatoren
TradeManagerRR Visualizer MT5   ist ein Handelsmanagement-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die ihre Gewinnziel- (TP) und Stop-Loss- (SL) Ebenen einfach auf einem Chart visualisieren möchten. Diese erste Version bietet eine einfache grafische Darstellung, die die SL- und TP-Zonen sowie den Einstiegspreis anzeigt. Bitte beachten Sie, dass sich diese aktuelle Version ausschließlich auf die grafische Darstellung der SL- und TP-Zonen als Figuren auf dem Chart konzentriert. Aktuelle Version: Fu
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
Aklamavo Quarterly Open
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet horizontale Trendlinien am Eröffnungskurs jedes Quartals (Q1-Q4) auf dem Chart. Diese Linien stellen visuell die vierteljährlichen Eröffnungsniveaus des laufenden Jahres dar, die von Händlern oft als Unterstützung/Widerstand oder Referenzpunkte verwendet werden. Zeichnet automatisch die Eröffnungskurse von Q1-Q4 als Trendlinien im Diagramm ein. Die Linien sind g
FREE
Trading Session Dashboard
Marwan Bin Mohammed Al Eid Bin Mohammed Carpenter
Indikatoren
Das Trading Sessions Dashboard ist ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches MT5-Indikator, das Tradern Echtzeit-Einblicke in die wichtigsten Forex-Handelssitzungen bietet. Es zeigt den Status jeder Sitzung (Active oder Closed) zusammen mit der verbleibenden Zeit bis zum Abschluss oder zur nächsten Eröffnung an und hilft Ihnen, Ihre Handelsstrategie an die Marktzeiten anzupassen. Für Klarheit und Professionalität entwickelt, ist dieser Indikator perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, um
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experten
Dreifach-Indikator Pro: ADX, BB & MA gestützter Handelsexperte Erschließen Sie den Präzisionshandel mit Triple Indicator Pro, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Marktvorteil zu maximieren. Dieser EA kombiniert die Leistung des ADX (Trendstärke), der Bollinger Bänder (Marktvolatilität) und des gleitenden Durchschnitts (Trendrichtung) und eröffnet Trades nur, wenn alle drei Indikatoren übereinstimmen 1 - ADX-Indikator (Average Directional Index) - Dieser Indi
FREE
Mt5RiskReward
Santiago Garcia Sanchez
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Indikator können Sie den Einstieg, den Stop-Loss und den Take-Profit mit Hilfe von horizontalen Linien auf einem Diagramm festlegen. Darüber hinaus ist es möglich, die Größe einer Position entsprechend dem Prozentsatz des Risikos, das Sie eingehen wollen, zu berechnen. Zu diesem Zweck steht ein Panel mit den folgenden Elementen zur Verfügung: Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden des Tools im Diagramm. Ein Textfeld zur Eingabe der Anzahl der Kontrakte, die für die Berechnungen verwen
ClickDrag MT5 Drawing and moving objects
Sajiro Yoshizaki
5 (1)
Utilitys
ClickDrag zeichnet Linien und verschiebt Objekte im Diagramm auf einfache Weise. Klicken und dann ziehen, um eine Trendlinie zu zeichnen. Durch horizontales Bewegen der Maus wird eine Kurslinie gezeichnet. Wenn Sie die Maus vertikal bewegen, wird eine Datumslinie gezeichnet. Vorhandene Linien und Objekte können durch Klicken und Ziehen verschoben werden. Zeigt den Preis und die Zeitdifferenz zwischen dem Start- und Endpunkt an. Nach dem Start Klicken&Ziehen, Schütteln Sie nach links un
FREE
Hot Zones MT5
Innovicient Limited
Indikatoren
Dieser Indikator vereinfacht Ihre Einstiegszonen, indem er die Bereiche anzeigt, in denen Sie Ihren Einstieg planen können und die Ihnen potenziell ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten könnten. Neben der Auswahl der optimalen Einstiegspunkte kann der Hot Zone-Indikator auch als typischer Unterstützungs-/Widerstandsindikator für Pullbacks für alle Zeitrahmen dienen. Sie können diesen Indikator als einzigen Handelsindikator oder zusammen mit einem anderen Indikator für den Wiedereinstieg ve
HiTrader MT5
Thanat Thitithammaphong
Utilitys
Hi Trade EA ist ein EA, der den manuellen Handel erleichtert. Hi Trader EA ist ein Handelsassistent EA, kein automatischer Auftragserteilungs EA. Wenn Sie die Funktionalität backtesten möchten, laden Sie bitte die MT4-Version zum Testen herunter. Eigenschaften des EAs Fix Lot eröffnet Positionen basierend auf der vom Benutzer angegebenen Lotgröße. Risk berechnet die Losgröße auf der Grundlage des Prozentsatzes des Kontostandes unter Berücksichtigung des Abstandes zwischen dem Eröffnungskurs und
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experten
Fibo Trader ist ein Expert Advisor, mit dem Sie automatisierte Voreinstellungen für Oszillationsmuster in Bezug auf Fibonacci-Retracements erstellen können, indem Sie ein vollautomatisches und dynamisch erstelltes Raster verwenden. Der Prozess wird erreicht, indem der EA zunächst optimiert und dann im automatischen Modus ausgeführt wird. Der EA erlaubt es Ihnen, zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln. Im manuellen Modus wird der Benutzer ein grafisches Panel verwenden, da
FREE
Advanced Trade Manageer
Mohammed Lamine Kasmi
Utilitys
Übersicht Haben Sie genug von komplexen manuellen Berechnungen, emotionalen Ausführungsfehlern und der ständigen Angst, zu viel zu riskieren? Der Advanced Trade Manager (ATM) ist Ihre All-in-One-Lösung, ein professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5, der Ihnen die Kontrolle über jeden Aspekt Ihres Handels auf institutioneller Ebene ermöglicht. Von der einwandfreien Risikoberechnung bis hin zur intelligenten Ausführung mit nur einem Klick rationalisiert der ATM EA Ihren gesamten Handelsproze
FREE
Fast Fibonacci Grid MT5
Grzegorz Korycki
2.5 (2)
Utilitys
Haben Sie jemals das Gefühl, irritiert durch die manuelle Anpassung Fibonacci Retracement-Levels? Haben Sie jemals ein Werkzeug, das automatisch auf bestimmte Fibonacci-Levels mit Ihrem Handel anzupassen war haben wollen? Nun, hier ist ein Tool für Sie: Fast Fibonacci-Indikator und Grid Trader ermöglicht es Ihnen, schnell anpassen Fibonacci-Retracement-Levels oder konstruieren Fibonacci-Erweiterung Gitter! Sie können auch schnell Ihr Grid-Trading basierend auf diesen Levels einrichten - mit nur
FREE
MultiTF Fibonacci Levels with Smart Alerts
Sami Triki
Indikatoren
MultiTF_Fibonacci ist ein Präzisionsinstrument für Trader, die sich auf Fibonacci-Retracements über mehrere Zeitrahmen hinweg verlassen. Dieser Indikator zeichnet automatisch Fibonacci-Levels von der vorhergehenden Kerze eines ausgewählten Zeitrahmens und ermöglicht es Ihnen, Preisreaktionen in Echtzeit mit sauberer Grafik und workflowfreundlicher Logik zu überwachen. Hauptmerkmale: - Multi-Timeframe-Unterstützung: Wählen Sie einen beliebigen Referenzzeitrahmen (z. B. D1, H4, M15), um Ihre Fibo
Ice Pivot points
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilitys
Pivot-Punkte sind schon seit langem eine Handelsstrategie, die ursprünglich von Parketthändlern verwendet wurde. Mit dieser Methode können Sie anhand einiger einfacher Berechnungen nachvollziehen, wohin sich der Markt an einem Tag entwickelt. Der Pivot-Punkt bei der Pivot-Punkt-Methode ist der Wendepunkt der Marktrichtung während des Tages. Eine Reihe von Punkten lässt sich durch einfache Berechnung des Höchst-, Tiefst- und Schlusskurses des Vortages ermitteln. Diese Punkte können wichtige Unt
FREE
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Experten
Somewhere over the rainbow Es ist ein System, das versucht, den Markt von der Erschöpfung des Trends mit einem Korrekturalgorithmus zu bedienen, der versucht, Verluste auf Kosten der Erhöhung der Marge zu reduzieren Dieses System nimmt alle Anpassungen automatisch vor, indem es das Paar und den Markt analysiert, um zu entscheiden, welcher Schritt am effizientesten ist, um Ihr Ziel zu erreichen. Irgendwo auf der anderen Seite des Regenbogens befindet sich ein System mit mehreren Trades und mehre
Optimal F Service
Semen Racheev
Utilitys
Optimaler F-Service Anwendungstyp: Dienst Funktionen der Anwendung: Berechnung des optimalen Anteils und Handelsvolumens, um ein maximales Wachstum der Aktienkurve zu erreichen, basierend auf den Ergebnissen früherer Geschäfte. Über diese Anwendung Das Kapitalmanagement ist die wichtigste und oft unterschätzte Komponente eines jeden Handelssystems. Richtiges Kapitalmanagement kann die Leistung Ihres Handelsalgorithmus verbessern - und manchmal sogar erheblich steigern. Diese Anwendung berechnet
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension