Professional management and graphic tool
- Utilitys
- Mohsen Bin Abdul Rahman Bin Yahya Akrimi
- Version: 4.0
Professioneller P/L-Rechner & Risiko-Belohnungs-Tool
**Die komplette Lösung für das Handelsmanagement, die zwei leistungsstarke Tools in einem vereint!
🎯 Was Sie bekommen:
📊 Fortgeschrittener P/L-Rechner
- Gewinn-/Verlustverfolgung in Echtzeit mit Prozentsatz
- Automatische Berechnung des Break-Even-Preises
- Risikostufen: -10%, -20% Verlustlinien werden im Chart angezeigt
- Gewinn-Ziele: +10%, +20% Gewinnlinien
- Vollständige Positionsaufschlüsselung (Kauf-/Verkaufspositionen, Swap, Nettoposition)
- Zielpreisrechner - sehen Sie P/L auf jedem Preisniveau
- Setzen Sie SL/TP für alle Positionen mit einem Klick
- Sofortige Schließung aller Positionen
- Automatische Break-Even-Funktion
- Zusammenklappbares Dashboard - spart Platz auf dem Bildschirm
- Verschiebbare Schnittstelle - Positionierung an beliebiger Stelle
- Anzeige der Zeit bis zum nächsten Bar
📐 Interaktives Risiko:Rendite-Tool (TradingView-Stil)
- Klicken Sie auf "+ R:R Box", um Ihre Trades visuell zu planen
- Ziehen und Ablegen von Einstiegs-, Stop Loss- und Take Profit-Linien
- Echtzeit-Berechnung des Risiko:Rendite-Verhältnisses
- Automatische Berechnung der Positionsgröße auf Basis des Risikoprozentsatzes
- Visuelle Risiko- (rot) und Gewinnzonen (grün)
- Anzeige des potenziellen Gewinns/Verlusts in Dollar, Pips und Prozent
- Einstellbare Boxbreite - passen Sie die Größe an Ihre Analyse an
- Verschieben des gesamten Handelsplans durch Ziehen der Box
- Erstellen Sie mehrere Handelspläne gleichzeitig
- Boxen bleiben beim Wechsel des Zeitrahmens erhalten
✨ Hauptmerkmale:
✅ **2-in-1-Lösung** - Planung + Ausführung + Verwaltung
✅ **Keine Handelsoperationen** - Reines Utility-Tool, sicher in der Anwendung
✅ **Wirkt auf ALLE Symbole** - Forex, Gold, Indizes, Krypto
✅ **Arbeitet auf ALLEN Zeitrahmen** - M1 bis MN1
✅ **Beide Kontotypen** - Absicherung und Netting
✅ **Thema anpassbar** - Automatischer Hell/Dunkel-Modus
✅ **Professionelles Design** - Saubere, moderne Oberfläche
✅ **Einfach zu bedienen** - Intuitive Drag-and-Drop-Steuerung
✅ **Persistente Daten** - R:R-Boxen bleiben im Diagramm
🎓 Perfekt für:
- Daytrader, die mehrere Setups planen
- Swing-Trader, die Positionen verfolgen
- Risikomanager zur Überwachung des Engagements
- Jeder, der eine professionelle Handelsplanung wünscht
- Trader, die P/L in Echtzeit verfolgen
📱 Wie man es benutzt:
**R:R Tool:**
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+ R:R Box" (unten links)
2. Ziehen Sie die Entry-, SL- und TP-Linien
3. Passen Sie die Breite der Box mit den Kantengriffen an
4. Automatische Berechnungen anzeigen
5. Planen Sie mehrere Trades gleichzeitig
**P/L-Rechner:**
1. Positionen wie gewohnt eröffnen
2. Dashboard verfolgt automatisch P/L
3. Zielpreisrechner für Prognosen verwenden
4. SL/TP setzen oder Positionen mit einem Klick schließen
5. Überwachen Sie das Risikoniveau in Echtzeit
⚙️ Einstellungen:
**Display-Einstellungen:**
- Risiko- und Gewinnlinien ein-/ausblenden
- Einstellbare Position des Dashboards
- Anpassbare Aktualisierungsrate
**R:R-Tool-Einstellungen:**
- Standard-Risiko:Gewinn-Verhältnis
- Standard-Risikoprozentsatz (1%)
- Transparenz der Box
- Farben für Long/Short Trades
**Alarmeinstellungen:**
- Akustische Warnungen bei Annäherung an das Risikoniveau
- Anpassbarer Alarmabstand
**Auto Break-Even:**
- Automatisches Verschieben des SL zum Break-Even
- Auslöser bei einem bestimmten Gewinnniveau
💡 Keine Programmierung erforderlich!
Dies ist ein visuelles Tool - einfach installieren und benutzen. Keine Programmierkenntnisse erforderlich.
📞 Unterstützung:
Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie mich über das MQL5 Nachrichtensystem. Ich antworte innerhalb von 24 Stunden.
🔄 Updates:
Ich arbeite an neuen Updates mit neuen Funktionen und Verbesserungen.
