Professional management and graphic tool

Professioneller P/L-Rechner & Risiko-Belohnungs-Tool





**Die komplette Lösung für das Handelsmanagement, die zwei leistungsstarke Tools in einem vereint!





🎯 Was Sie bekommen:





📊 Fortgeschrittener P/L-Rechner

- Gewinn-/Verlustverfolgung in Echtzeit mit Prozentsatz

- Automatische Berechnung des Break-Even-Preises

- Risikostufen: -10%, -20% Verlustlinien werden im Chart angezeigt

- Gewinn-Ziele: +10%, +20% Gewinnlinien

- Vollständige Positionsaufschlüsselung (Kauf-/Verkaufspositionen, Swap, Nettoposition)

- Zielpreisrechner - sehen Sie P/L auf jedem Preisniveau

- Setzen Sie SL/TP für alle Positionen mit einem Klick

- Sofortige Schließung aller Positionen

- Automatische Break-Even-Funktion

- Zusammenklappbares Dashboard - spart Platz auf dem Bildschirm

- Verschiebbare Schnittstelle - Positionierung an beliebiger Stelle

- Anzeige der Zeit bis zum nächsten Bar





📐 Interaktives Risiko:Rendite-Tool (TradingView-Stil)

- Klicken Sie auf "+ R:R Box", um Ihre Trades visuell zu planen

- Ziehen und Ablegen von Einstiegs-, Stop Loss- und Take Profit-Linien

- Echtzeit-Berechnung des Risiko:Rendite-Verhältnisses

- Automatische Berechnung der Positionsgröße auf Basis des Risikoprozentsatzes

- Visuelle Risiko- (rot) und Gewinnzonen (grün)

- Anzeige des potenziellen Gewinns/Verlusts in Dollar, Pips und Prozent

- Einstellbare Boxbreite - passen Sie die Größe an Ihre Analyse an

- Verschieben des gesamten Handelsplans durch Ziehen der Box

- Erstellen Sie mehrere Handelspläne gleichzeitig

- Boxen bleiben beim Wechsel des Zeitrahmens erhalten





✨ Hauptmerkmale:





✅ **2-in-1-Lösung** - Planung + Ausführung + Verwaltung

✅ **Keine Handelsoperationen** - Reines Utility-Tool, sicher in der Anwendung

✅ **Wirkt auf ALLE Symbole** - Forex, Gold, Indizes, Krypto

✅ **Arbeitet auf ALLEN Zeitrahmen** - M1 bis MN1

✅ **Beide Kontotypen** - Absicherung und Netting

✅ **Thema anpassbar** - Automatischer Hell/Dunkel-Modus

✅ **Professionelles Design** - Saubere, moderne Oberfläche

✅ **Einfach zu bedienen** - Intuitive Drag-and-Drop-Steuerung

✅ **Persistente Daten** - R:R-Boxen bleiben im Diagramm





🎓 Perfekt für:





- Daytrader, die mehrere Setups planen

- Swing-Trader, die Positionen verfolgen

- Risikomanager zur Überwachung des Engagements

- Jeder, der eine professionelle Handelsplanung wünscht

- Trader, die P/L in Echtzeit verfolgen





📱 Wie man es benutzt:





**R:R Tool:**

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+ R:R Box" (unten links)

2. Ziehen Sie die Entry-, SL- und TP-Linien

3. Passen Sie die Breite der Box mit den Kantengriffen an

4. Automatische Berechnungen anzeigen

5. Planen Sie mehrere Trades gleichzeitig





**P/L-Rechner:**

1. Positionen wie gewohnt eröffnen

2. Dashboard verfolgt automatisch P/L

3. Zielpreisrechner für Prognosen verwenden

4. SL/TP setzen oder Positionen mit einem Klick schließen

5. Überwachen Sie das Risikoniveau in Echtzeit





⚙️ Einstellungen:





**Display-Einstellungen:**

- Risiko- und Gewinnlinien ein-/ausblenden

- Einstellbare Position des Dashboards

- Anpassbare Aktualisierungsrate





**R:R-Tool-Einstellungen:**

- Standard-Risiko:Gewinn-Verhältnis

- Standard-Risikoprozentsatz (1%)

- Transparenz der Box

- Farben für Long/Short Trades





**Alarmeinstellungen:**

- Akustische Warnungen bei Annäherung an das Risikoniveau

- Anpassbarer Alarmabstand





**Auto Break-Even:**

- Automatisches Verschieben des SL zum Break-Even

- Auslöser bei einem bestimmten Gewinnniveau





💡 Keine Programmierung erforderlich!





Dies ist ein visuelles Tool - einfach installieren und benutzen. Keine Programmierkenntnisse erforderlich.





📞 Unterstützung:

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie mich über das MQL5 Nachrichtensystem. Ich antworte innerhalb von 24 Stunden.





🔄 Updates:





Ich arbeite an neuen Updates mit neuen Funktionen und Verbesserungen.





---



