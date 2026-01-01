Survey Corps Unit MT5

Survey Corps Unit MT5: Tactical Breakout Commander

Survey Corps Unit MT5 ist ein hochpräziser Handelsalgorithmus, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Inspiriert von der taktischen Disziplin und den "Offensiv-Verteidigungs"-Strategien des Survey Corps, wurde dieser Expert Advisor (EA) entwickelt, um an kritischen Marktpunkten nach Buy-Side Breakouts zu jagen.

Der EA verwandelt Ihren Chart in eine taktische Kommandozentrale mit einem einzigartigen, kontrastreichen visuellen Thema und einem logikgesteuerten Ansatz für Preisaktionen.

🛡️ Die Strategie: "Wall Maria"-Ausbruch

Der Survey Corps Unit MT5 konzentriert sich auf die "Asian Trap"-Logik. Sie verfolgt akribisch die Kursspanne während der ersten 8 Stunden des Handelstages (00:00 - 08:00).

  • Das Setup: Es identifiziert den höchsten Preispunkt, der während der asiatischen Sitzung erreicht wird.

  • Der Strike: Sobald die Sitzungen in London oder New York beginnen, wartet der EA auf einen sauberen Durchbruch dieser "Mauer".

  • Der Filter: Um sicherzustellen, dass die Einheit nur in günstige Kämpfe einsteigt, verwendet sie einen fest kodierten Dual-EMA Momentum Filter (50/200 EMA). Er greift nur dann ein, wenn das schnelle Momentum über dem langsamen Trend liegt.

📊 Taktische Eigenschaften

  • Ausschließliche Kaufspezialisierung: Optimiert für Märkte mit einem Aufwärtstrend (Gold, Indizes und bullische Devisenpaare).

  • Automatisierte Einsatzlogistik: Der EA berechnet ein wöchentliches Geldziel basierend auf Ihrer Lotgröße und verfolgt automatisch Ihren Fortschritt auf dem Dashboard.

  • Korb-Gewinn-Management: Wenn mehrere Positionen offen sind, verwaltet der EA sie als eine einzige "Einheit" und schließt den gesamten Korb, sobald das kollektive Gewinnziel erreicht ist.

  • Tagesendabsicherung: Um 22:00 Uhr wertet der EA alle Positionen aus. Er nimmt automatisch profitable Trades auf, um Ihre "Vorräte" (Balance) vor der Volatilität über Nacht zu schützen.

🖥️ Visueller Befehl Dashboard

Der EA ersetzt die Standard-Chartdarstellung durch das kontrastreiche Survey Corps Theme:

  • STATUS: Zeigt "BULLISH" oder "BEARISH" Trend basierend auf internen EMA Berechnungen.

  • WÖCHENTLICHER NETTO: Verfolgung Ihres wöchentlichen Gewinns/Verlusts in Echtzeit.

  • VORRÄTE: Direkte Ansicht Ihres aktuellen Kontostandes.

🛠️ Bereitstellungsparameter

  • InpLots: Legen Sie Ihr Einsatzvolumen fest.

  • InpSL / InpTP: Hardcodierte Kampfparameter für standardisiertes Risiko.

  • InpMaxSideSL: Ein Sicherheitsschalter, der den Handel stoppt, wenn die "Einheit" eine bestimmte Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlusten erleidet.

  • InpCloseHour: Legt die Zeit für den täglichen taktischen Rückzug fest (Schließen profitabler Positionen).

🚀 Empfohlene Konfiguration

  • Vermögenswerte: XAUUSD (Gold), US30, GER40, oder wichtige Bullish-Paare.

  • Zeitrahmen: Optimiert für die interne Trendprüfung M5 (kann an jeden Zeitrahmen angehängt werden).

  • Konto: Beliebiges Konto

Gehen Sie über die Mauern hinaus. Beschützen Sie Ihr Kapital. Setzen Sie noch heute das Vermessungskorps MT5 ein.


