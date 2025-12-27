AI-Drive Core 📊 Präzision. Kraft. Disziplin.

One Expert Army MT5 ist ein KI-gesteuertes Ausführungssystem, das für Händler entwickelt wurde, die saubere Charts, ein festes Risiko und ein Timing auf militärischem Niveau wünschen.

Kein Martingal, kein Raster, kein Rauschen. FIX SL/TP.

Hauptmerkmale

- KI-Timing-Engine - Aktiviert Kauf-/Verkaufssysteme nur in optimalen Zeitfenstern

- Fest kodierte institutionelle Parameter - Feste TP-, SL- und Trailing-Logik

- Stabile Fixed-Lot-Ausführung - Ideal für kleine Konten und Prop-Firm-Regeln

- One-Position-Rule - Sauberes und kontrolliertes Aktienverhalten

- High-Speed-Trailing-Engine - Aktiviert nur nach Gewinnschwellen

- Enthält Spread-Schutz, Slippage-Kontrolle, Margin-Validierung und indikatorfreie Logik

Empfohlen

- Zeitrahmen: M5

- Startguthaben: $200

- Symbol: XAUUSD

Verwenden Sie kein ECN

Ideal für

Prop-Firmen-Herausforderungen, Fixed-Lot-Scalpers, Trader mit geringem Risiko und alle, die ein schnelles, diszipliniertes Handelssystem suchen.

🚀 One Expert Army MT5

AI Präzision. Kein Rauschen. Eine Mission: konsistente Ausführung.