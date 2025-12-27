One Expert Army MT5

AI-Drive Core 📊 Präzision. Kraft. Disziplin.

One Expert Army MT5 ist ein KI-gesteuertes Ausführungssystem, das für Händler entwickelt wurde, die saubere Charts, ein festes Risiko und ein Timing auf militärischem Niveau wünschen.

Kein Martingal, kein Raster, kein Rauschen. FIX SL/TP.

Hauptmerkmale

- KI-Timing-Engine - Aktiviert Kauf-/Verkaufssysteme nur in optimalen Zeitfenstern
- Fest kodierte institutionelle Parameter - Feste TP-, SL- und Trailing-Logik
- Stabile Fixed-Lot-Ausführung - Ideal für kleine Konten und Prop-Firm-Regeln
- One-Position-Rule - Sauberes und kontrolliertes Aktienverhalten
- High-Speed-Trailing-Engine - Aktiviert nur nach Gewinnschwellen
- Enthält Spread-Schutz, Slippage-Kontrolle, Margin-Validierung und indikatorfreie Logik

Empfohlen

- Zeitrahmen: M5
- Startguthaben: $200
- Symbol: XAUUSD

Verwenden Sie kein ECN

Ideal für

Prop-Firmen-Herausforderungen, Fixed-Lot-Scalpers, Trader mit geringem Risiko und alle, die ein schnelles, diszipliniertes Handelssystem suchen.

🚀 One Expert Army MT5
AI Präzision. Kein Rauschen. Eine Mission: konsistente Ausführung.


Empfohlene Produkte
KingKong MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experten
Automatisierter Multicurrency Expert Advisor mit einer unbegrenzten Anzahl von Währungspaaren. In diesem Fall ist es möglich, für jedes einzelne Währungspaar anzugeben, wie der Advisor mit ihm arbeiten soll. Sie können Aufträge manuell hinzufügen. Der Experte hat keine bestimmte Strategie. Jeder wählt selbst, welche Funktionen er nutzen will. Und auf welche Indikatoren und auf welchen TF er mit ihnen arbeiten will. Reales Konto, das vollständig von einem Experten geführt wird. MACD und Hüllku
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experten
Hüllkurven RSI Zone Scalper MT5 EA Entfesseln Sie Ihren Handelsvorteil mit dem Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , einem Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um in jedem Markt zu gedeihen - Devisen, Rohstoffe, Aktien oder Indizes. Dieser dynamische EA kombiniert die Präzision der Envelopes- und RSI-Indikatoren mit einer zonenbasierten Scalping-Strategie und bietet Händlern ein vielseitiges Werkzeug, um von Preisbewegungen bei verschiedenen Instrumenten zu profitieren. Ganz glei
FREE
Dynamic Trend MACD Expert
Joao M Baltazar Vrea Da Silva
Experten
Dynamic Trend MACD Expert ist eine fortschrittliche algorithmische Handelslösung, die für den effizienten Einsatz auf MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Mit einer intelligenten Kombination von Indikatoren zielt der Algorithmus darauf ab, profitable Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage des MACD-Indikators und der Trendanalyse zu identifizieren. Der Algorithmus nutzt den leistungsstarken MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), um die Stärke und Richtung eines Trends zu bewerten
Silver Buster EA
Svetlana Cherepanova
5 (1)
Experten
Silver Buster: Algorithmische Optimierung des Silberhandels (XAG/USD) Wir präsentieren Silver Buster – ein innovatives Expertensystem, das speziell für das Finanzinstrument XAG/USD entwickelt wurde. Durch die Integration modernster Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) ist Silver Buster nicht nur eine automatisierte Lösung, sondern ein hochintelligenter Komplex, der in der Lage ist, den Markt rund um die Uhr zu analysieren und autonome Handelsentscheidungen im Segment der Ede
News Advisor MT5 Pro
Zakaria Rachid
Experten
Dieser Expert Advisor ist für den Nachrichtenhandel konzipiert. Diese Version ist die professionelle Version für MT5. Der Preis dieser Version wird 50 USD für eine begrenzte Anzahl von Kopien betragen. Der endgültige Preis beträgt 99 USD. Unten finden Sie die MT4-Version des Experten: News Advisor MT4 Pro. Der Hauptvorteil dieses Experten ist, dass er Backtesting-Fähigkeiten bietet (etwas, das in den meisten Nachrichten-Expertenberatern nicht zu finden ist). Diese Fähigkeit gibt Ihnen die Möglic
FxWorldGodfathermq5
Afjal Hussain Swapan
Experten
roduktübersicht Smart Grid Hedging EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das Trendfilterung , Grid-Trading und Hedging-Strategien kombiniert , um eine robuste automatisierte Handelslösung zu schaffen. Dieser Expert Advisor ist für den Forex- und Rohstoffmarkt konzipiert und speziell für den Goldhandel (XAUUSD) optimiert. Hauptmerkmale Dual-Engine-System Engine A : Spezialisiert auf den Kauf von (Long-)Positionen mit unabhängiger magischer Zahl Engine B : Spezialisiert für
Easy Scalper EA
Ethan Joseph Cole Maronto
Experten
Dies ist eine einfache Scalping EA, die grundlegende Logik enthält einen Trend-Filter, um die Richtung des Handels mit Moving-Average-basierte Einstiegssignale zu bestimmen. Dieser EA hat Parameter, die speziell modifiziert wurden, um am besten mit dem Währungspaar EURUSD zu funktionieren. Laut Backtests bis zum letzten Jahr hatte dieser EA eine Gewinnrate von ca. 75% - 80%. Dieser EA bietet zwei Hauptmodi für den Ausstieg aus Trades, einen vollständigen Ausstieg bei einem festgelegten Take-Prof
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Moving Average Strategy EA MT5 ist ein ausgeklügeltes automatisiertes Handelswerkzeug, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und gleitende Durchschnittskreuzungen nutzt, um Trendumkehrungen und potenzielle Einstiegspunkte zu erfassen. Dieser Expertenberater bietet Tradern eine vielseitige Lösung mit anpassbaren Einstellungen, die präzise Handelsausführung und robustes Risikomanagement gewährleisten. Umfassend getestet, bietet er effiziente Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und
Grid Close System
Mr Adisorn Mayang
Experten
ZAB Grid EA - Automatisiertes Handelswerkzeug für Märkte mit hoher Volatilität Beschreibung des Produkts ZAB Grid EA ist ein automatisiertes Handelsprogramm, das für verschiedene Finanzmärkte mit Preisvolatilität entwickelt wurde. Dieser EA eignet sich für den Handel mit Instrumenten wie Gold (XAUUSD), Öl (USOIL), Indizes wie S&P500 und sogar Aktien. Er verwendet eine Preisrasterstrategie, die Ihnen hilft, mit einem systematischen Ansatz und effektivem Risikomanagement zu handeln. Hauptmerkmale
Gold Breaker EA
Febrian Andhika Wijaya
Experten
Gold Breaker EA - Intelligente & sichere Goldhandels-Automatisierung Gold Breaker EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und einem Grundprinzip folgt: Kapitalschutz an erster Stelle, Gewinne an zweiter. Im Gegensatz zu vielen Gold EAs, die auf Martingale-, Grid- oder Averaging-Down-Strategien setzen, verwendet Gold Breaker EA einen SAFE One-Position-Ansatz . Zu jeder Zeit verwaltet er nur einen einzigen Handel , der immer durch einen kl
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
Boom and Crash Indices Killer EA
Joseph Wonder Obasi
Experten
Einführung des Boom and Crash Indices Killer EA für MT5 Willkommen bei der nächsten Evolutionsstufe des Handels mit dem Boom and Crash Indices Killer EA, der speziell für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Boom- und Crash-Indizes mit unvergleichlicher Präzision zu handeln, indem er fortschrittliche Preisaktionsstrategien einsetzt. Hier finden Sie einen umfassenden Überblick darüber, was diesen EA zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Händler mach
Trend Dynamics
Oleksandr Powchan
Experten
Trend Dynamics Expert Advisor ist ein Level Trader, der so präzise wie möglich sein soll. Aufgrund der extremen Genauigkeit der Eingaben und der Fähigkeit des Algorithmus, schlechte Trades herauszufiltern, nimmt das System nicht jeden Tag neue Trades auf. Das System wurde nicht optimiert und hat feste Indikatoreinstellungen, da es universell anpassbar ist. Es wird empfohlen, mehrere Paare auf demselben Konto laufen zu lassen, um mehr Gewinn zu erzielen. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Experten
Diese Strategie kombiniert   Nadaraya-Watson Envelope ,   RSI   und   ATR Stop Loss Finder   für präzise Handelssignale mit dynamischem Stop-Loss. Funktionsweise: •   Nadaraya-Watson Envelope:   Identifiziert dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen. •   RSI:   Zeigt Momentum und Überkauf/Überverkauf an. •   ATR Stop Loss Finder:   Setzt Stop-Loss basierend auf Volatilität. Einstieg: •   Long: •   Preis am unteren Envelope. •   RSI unter 30. •   Short: •   Preis am oberen Envelope. •  
FREE
CloudPiercer EA
Jhay Are Budomo
Experten
CloudPiercer EA Ichimoku-basierter Expert Advisor für MetaTrader 5 Informationen zum Produkt Preis: 30 USD Symbol: USDJPY Empfohlener Zeitrahmen: M5 Überblick CloudPiercer EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf dem Ichimoku Kinko Hyo Handelssystem basiert. Er wurde entwickelt, um durch die Analyse der Preisinteraktion mit den Ichimoku-Komponenten Trendfolgechancen für den USDJPY zu identifizieren. Der EA wendet vordefinierte Regeln für den Einstieg, den Ausstieg und das Handelsmanag
Gold Boss EA
Mohammad Habibulla Bahar
Experten
Gold Boss EA MT5 - Der ultimative Expert Advisor für den Devisenhandel Nutzen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit Gold Boss EA , einem hochmodernen Forex Expert Advisor , der entwickelt wurde, um Ihre Gewinne auf dem XAUUSD-Markt zu maximieren. Mit präzisen Algorithmen und intelligentem Risikomanagement sorgt dieser EA für konsistenten und effizienten Handel auf dem MetaTrader 5 . Hauptmerkmale & Anforderungen: Mindestguthaben: $100 (empfohlen: $500+ für sicheres Handeln) M
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experten
RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
KT COG Robot MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experten
KT COG Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem KT COG-Indikator basiert. Der COG-Indikator wurde ursprünglich von John F. Ehlers in der Mai-Ausgabe 2002 der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities vorgestellt. Der EA löst einen Long-Handel aus, wenn die COG-Linie die Signallinie überschreitet, und einen Short-Handel, wenn die COG-Linie die Signallinie unterschreitet. Adaptive Filterung Unser adaptiver Filtrationsalgorithmus kombiniert die ursprüngliche COG-For
Gold Buster EA
Svetlana Cherepanova
5 (1)
Experten
Gold Buster: Algorithmische Optimierung des Goldhandels (XAU/USD) Wir stellen Gold Buster vor – ein innovatives Expertensystem, das speziell für den Handel mit dem Finanzinstrument XAU/USD entwickelt wurde. Durch die Integration modernster Errungenschaften im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) ist Gold Buster mehr als nur eine automatisierte Lösung; es ist ein hochintelligenter Komplex, der zur 24/7-Marktanalyse und zur autonomen Entscheidungsfindung im Handel im Segment der Edelmetalle f
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experten
Forex Bacteria Expert Advisor für MetaTrader 5 Forex Bacteria ist ein automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5. So wie nützliche Bakterien symbiotisch mit uns in der Natur koexistieren, streben wir danach, harmonisch und symbiotisch mit den Märkten zu koexistieren. Es ist ein Plug-and-Play-EA, bei dem Sie nur Ihre Risikomanagement-Präferenzen einstellen und die Wochentage auswählen müssen, an denen Sie handeln möchten. In den letzten 12 Jahren primär fokussiert und optimiert, arbeite
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
Der EA arbeitet auf dem linearen Regressionskanal. Der EA handelt von den Kanalgrenzen aus, hat die Funktion, den Drawdown auf dem Konto durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Das Diagramm zeigt Informationen zum Gewinn an und zeichnet den Regressionskanal selbst. MT4-Version https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPTIONEN: PERIODE - die Anzahl der zu berechnenden Balken; COEFFICIENT - Koeffizient zum Berechnen von Kanalgrenzen; DEGREE - Art der Kanalkonstruktion; MIN_
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
Stenco Recover EA
Yevgeniy Koshtenko
4 (4)
Experten
Revolutionärer Forex-Expertenberater, der auf den Prinzipien des einzigartigen Recovery-Handelssystems aufbaut. Der Schlüssel zur Effektivität dieses Algorithmus liegt in der genauen Analyse des Preisverhaltens in der Nähe psychologisch wichtiger runder Niveaus. Außerdem verwendet das System eine spezielle Preisdarstellung in Form von Koordinaten, die sich von den traditionellen Candlestick-Charts unterscheidet. Hauptvorteile des Advisors: Erholungsstrategie, basierend auf der Kurserholung Hohe
FREE
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
Promo starten: Nur 1 Exemplare für 399 $ erhältlich Endpreis: 2000$ Es wird nur eine begrenzte Anzahl verkaufter Exemplare dieses EA geben Entfesseln Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz und bringen Sie Ihren Handel auf beispiellose Höhen mit dem   Luna AI Pro EA   , dem fortschrittlichsten „Mean Reverse“-Handelsroboter auf dem Markt. Dieses hochmoderne KI-gesteuerte System wurde sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger entwickelt und ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgest
Bollinger Heiken Ichimoku impulsion 2 X
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Der Roboter versucht nicht, jede Kursbewegung zu erfassen, sondern konzentriert sich auf signifikante Ausbrüche, bei denen die Volatilität explodiert und der vorherrschende Trend eindeutig festgelegt ist. Funktionslogik Das System stützt sich auf zwei wichtige technische Säulen: Bollinger Bands erkennen Momente der Volatilitätsausweitung - also Ausbrüche, die einen potenziellen Marktimpuls signalisieren. Die Ichimoku-Wolke identifiziert die allgemeine Marktrichtung
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Experten
BollingerPro - Ihre Komplettlösung für die Nutzung von Bollinger Bändern und Volumen BollingerPro ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die aus Bollinger Bändern, Volumen und ATR (Average True Range) Kapital schlagen wollen. Dieser Roboter ist ideal für Händler, die eine automatisierte Strategie auf der Grundlage von Umkehrsignalen verwenden möchten, die bewährte technische Indikatoren einbezieht, um potenzielle Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das
N1DrawDown
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Experten
https://www.sendspace.com/file/hrxcew - REPORT TEST DOWNLOAD GETESTET AUF GBPUSD/ UND EURUSD LOGIK: Moving Averages Crossover, Macd Historigram und Adx TRADING SIZE LOTS: (MARTINGALE) OPENING LOTS START: 0.10 ADD/WINING POSITION: 0.05 GESCHÜTZT IMMER MIT STOPLOSS, MAX STOPLOSS LIMITS UND TRAILING STOPS HANDELN MIT RICHTIGEN REGELN /////N!%Drawdown?? ///// wirklich ?? Sie werden so etwas sicher wollen.... ALWAYS TRYING CHANGE THE MOTHERFUCKER GAME ...... by: WeeDFoX4_20PT fire like ALWA
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
SpongeBob SquarePants
Wendell Aganos
Experten
Bikini Bottom Bubble Trap MT5 "Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit!" Sind Sie es leid, wie Patrick zu schlafen, während der Markt große Bewegungen macht? Lernen Sie den Bikini Bottom Bubble Trap kennen, einen professionellen Daily Level Breakout/Reversal EA für die MT5-Plattform. Dieser EA konzentriert sich auf die liquidesten Preispunkte: Das gestrige Hoch und das gestrige Tief. Wenn der Kurs diese "Quallenfelder" erreicht, führt der EA auf der Grundlage einer fest kodierten Volumenl
One Expert General MT5
Wendell Aganos
Experten
One Expert General MT5 - AI Handelsmaschine One Expert General MT5 ist ein schneller, stabiler und sitzungsbasierter Trend-EA, der für XAUUSD entwickelt wurde. Angetrieben von einem KI-gesteuerten Kern, analysiert er Momentum, Volatilität und direktionale Stärke, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit während der Asien- und London-Sessions auszuführen. Hauptmerkmale KI-unterstützte Trend-Erkennung Session-basierte Präzision (Asien & London) Dynamisches Lot-System (GENERAL MODE) Strenge l
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension