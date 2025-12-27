One Expert Army MT5
- Experten
- Wendell Aganos
- Version: 3.1
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
AI-Drive Core 📊 Präzision. Kraft. Disziplin.
One Expert Army MT5 ist ein KI-gesteuertes Ausführungssystem, das für Händler entwickelt wurde, die saubere Charts, ein festes Risiko und ein Timing auf militärischem Niveau wünschen.
Kein Martingal, kein Raster, kein Rauschen. FIX SL/TP.
Hauptmerkmale
- KI-Timing-Engine - Aktiviert Kauf-/Verkaufssysteme nur in optimalen Zeitfenstern
- Fest kodierte institutionelle Parameter - Feste TP-, SL- und Trailing-Logik
- Stabile Fixed-Lot-Ausführung - Ideal für kleine Konten und Prop-Firm-Regeln
- One-Position-Rule - Sauberes und kontrolliertes Aktienverhalten
- High-Speed-Trailing-Engine - Aktiviert nur nach Gewinnschwellen
- Enthält Spread-Schutz, Slippage-Kontrolle, Margin-Validierung und indikatorfreie Logik
Empfohlen
- Zeitrahmen: M5
- Startguthaben: $200
- Symbol: XAUUSD
Verwenden Sie kein ECN
Ideal für
Prop-Firmen-Herausforderungen, Fixed-Lot-Scalpers, Trader mit geringem Risiko und alle, die ein schnelles, diszipliniertes Handelssystem suchen.
🚀 One Expert Army MT5
AI Präzision. Kein Rauschen. Eine Mission: konsistente Ausführung.