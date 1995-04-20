Título: SMC Ultimate Structure Pro - Indicador de dinero inteligente de alto rendimiento

Titular: La herramienta SMC más completa y ligera del mercado. Estructura maestra, bloques de órdenes y FVG sin retrasos.

Visión general: SMC Ultimate Structure Pro es una avanzada herramienta de trading institucional "Todo en Uno" diseñada para traders profesionales que exigen precisión y rendimiento. A diferencia de otros indicadores pesados que congelan su terminal, esta herramienta ha sido rediseñada desde cero para asegurar cero lag, incluso en portátiles antiguos o entornos VPS.

Traza automáticamente complejas estructuras de mercado (Swing & Internal), Bloques de Órdenes de alta probabilidad, Gaps de Valor Justo, y zonas de Prima/Descuento, permitiéndole centrarse puramente en su ejecución.

🚀 EXCLUSIVO: Arquitectura Performance-First Hemos resuelto los problemas comunes de "lag" que se encuentran en los indicadores SMC estándar. Esta herramienta está optimizada para la velocidad:

Almacenamiento en caché inteligente de objetos: Reduce las llamadas a la API de MT4 en más de un 80%. El indicador comprueba inteligentemente los objetos existentes (ObjectFind) y sólo actualiza las coordenadas precio/tiempo necesarias, eliminando cálculos redundantes durante la negociación en vivo. Lógica anticongelación: Límites de seguridad incorporados para cálculos de bucle complejos (como el historial de mitigación de FVG). Puede cargar miles de barras sin que su plataforma se bloquee o experimente errores de "No responde". Memoria eficiente: El manejo optimizado de arreglos asegura un uso mínimo de RAM, lo que lo hace perfecto para configuraciones de múltiples gráficos y VPS de bajas especificaciones.

💎 Características principales:

1. Mapeo de Estructura de Mercado Dual

Estructura Swing (Mayor): Identifique la macrotendencia con claras etiquetas BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character).

Identifique la macrotendencia con claras etiquetas BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character). Estructura Interna (Menor): Visualice la naturaleza fractal del mercado para encontrar entradas tempranas dentro de la tendencia principal.

Visualice la naturaleza fractal del mercado para encontrar entradas tempranas dentro de la tendencia principal. Puntos Fuertes vs. Puntos Débiles: Etiqueta automáticamente los Máximos/Mínimos Fuertes y los Máximos/Mínimos Débiles basándose en las rupturas estructurales.

2. Bloques de órdenes inteligentes (OB)

Detecta Bloques de Órdenes Internas y Swing de alta probabilidad.

Limpieza automática: Los Bloques de Orden se eliminan automáticamente del gráfico una vez mitigados, manteniendo limpio su espacio de trabajo.

Los Bloques de Orden se eliminan automáticamente del gráfico una vez mitigados, manteniendo limpio su espacio de trabajo. Filtrado de Momento: Incluye lógica para identificar velas OB válidas basadas en la acción del precio.

3. Gaps de valor razonable (FVG)

Auto-detecta Vacíos de Desequilibrio/Liquidez.

Auto Umbral: Calcula el tamaño del gap dinámicamente usando la lógica ATR.

Calcula el tamaño del gap dinámicamente usando la lógica ATR. Comprobación de mitigación: Extiende las casillas FVG hasta que el precio cierra el gap.

4. Zonas de Prima y Descuento

Dibuja el rango de equilibrio del tramo de negociación actual.

Le ayuda a identificar zonas "caras" (Premium) para vender y zonas "baratas" (Discount) para comprar.

5. Tablero Multi-Tiempo (MTF)

Muestra los máximos y mínimos del día, semana y mes anterior (PDHL, PWHL, PMHL) como niveles dinámicos de soporte y resistencia.

⚙️ Personalización:

Control total: Active o desactive cualquier función (Estructura, OB, FVG, Zonas, MTF).

Active o desactive cualquier función (Estructura, OB, FVG, Zonas, MTF). Estilos visuales: Personalice los colores, estilos de línea, anchos y transparencia de cada elemento para que coincida con el tema de su gráfico.

Consiga una ventaja profesional con SMC Ultimate Structure Pro hoy mismo.