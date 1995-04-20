SMC Ultimate Structure Pro

Título: SMC Ultimate Structure Pro - Indicador de dinero inteligente de alto rendimiento

Titular: La herramienta SMC más completa y ligera del mercado. Estructura maestra, bloques de órdenes y FVG sin retrasos.

Visión general: SMC Ultimate Structure Pro es una avanzada herramienta de trading institucional "Todo en Uno" diseñada para traders profesionales que exigen precisión y rendimiento. A diferencia de otros indicadores pesados que congelan su terminal, esta herramienta ha sido rediseñada desde cero para asegurar cero lag, incluso en portátiles antiguos o entornos VPS.

Traza automáticamente complejas estructuras de mercado (Swing & Internal), Bloques de Órdenes de alta probabilidad, Gaps de Valor Justo, y zonas de Prima/Descuento, permitiéndole centrarse puramente en su ejecución.

🚀 EXCLUSIVO: Arquitectura Performance-First Hemos resuelto los problemas comunes de "lag" que se encuentran en los indicadores SMC estándar. Esta herramienta está optimizada para la velocidad:

  1. Almacenamiento en caché inteligente de objetos: Reduce las llamadas a la API de MT4 en más de un 80%. El indicador comprueba inteligentemente los objetos existentes (ObjectFind) y sólo actualiza las coordenadas precio/tiempo necesarias, eliminando cálculos redundantes durante la negociación en vivo.
  2. Lógica anticongelación: Límites de seguridad incorporados para cálculos de bucle complejos (como el historial de mitigación de FVG). Puede cargar miles de barras sin que su plataforma se bloquee o experimente errores de "No responde".
  3. Memoria eficiente: El manejo optimizado de arreglos asegura un uso mínimo de RAM, lo que lo hace perfecto para configuraciones de múltiples gráficos y VPS de bajas especificaciones.

💎 Características principales:

1. Mapeo de Estructura de Mercado Dual

  • Estructura Swing (Mayor): Identifique la macrotendencia con claras etiquetas BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character).
  • Estructura Interna (Menor): Visualice la naturaleza fractal del mercado para encontrar entradas tempranas dentro de la tendencia principal.
  • Puntos Fuertes vs. Puntos Débiles: Etiqueta automáticamente los Máximos/Mínimos Fuertes y los Máximos/Mínimos Débiles basándose en las rupturas estructurales.

2. Bloques de órdenes inteligentes (OB)

  • Detecta Bloques de Órdenes Internas y Swing de alta probabilidad.
  • Limpieza automática: Los Bloques de Orden se eliminan automáticamente del gráfico una vez mitigados, manteniendo limpio su espacio de trabajo.
  • Filtrado de Momento: Incluye lógica para identificar velas OB válidas basadas en la acción del precio.

3. Gaps de valor razonable (FVG)

  • Auto-detecta Vacíos de Desequilibrio/Liquidez.
  • Auto Umbral: Calcula el tamaño del gap dinámicamente usando la lógica ATR.
  • Comprobación de mitigación: Extiende las casillas FVG hasta que el precio cierra el gap.

4. Zonas de Prima y Descuento

  • Dibuja el rango de equilibrio del tramo de negociación actual.
  • Le ayuda a identificar zonas "caras" (Premium) para vender y zonas "baratas" (Discount) para comprar.

5. Tablero Multi-Tiempo (MTF)

  • Muestra los máximos y mínimos del día, semana y mes anterior (PDHL, PWHL, PMHL) como niveles dinámicos de soporte y resistencia.

⚙️ Personalización:

  • Control total: Active o desactive cualquier función (Estructura, OB, FVG, Zonas, MTF).
  • Estilos visuales: Personalice los colores, estilos de línea, anchos y transparencia de cada elemento para que coincida con el tema de su gráfico.

Consiga una ventaja profesional con SMC Ultimate Structure Pro hoy mismo.

