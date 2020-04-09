Gold Trade Manager Assistan
- Utilidades
- Watcharapon Sangkaew
- Versión: 1.0
Este EA es un Asistente de Operaciones diseñado para gestionar automáticamente sus operaciones abiertas manualmente. Le ayuda a controlar el riesgo y maximizar los beneficios sin mirar a la pantalla todo el día. Perfecto para scalpers de Oro (XAUUSD) y day traders.
Características principales:
-
Stop Loss Inicial Automático (ATR): Coloca automáticamente un Stop Loss inmediatamente después de abrir una operación, basándose en la volatilidad del mercado (ATR).
-
Compatible con SL Manual (Modo Híbrido): Puede establecer su propio Stop Loss manualmente al entrar en una operación. El EA respetará su SL inicial y sólo lo modificará para bloquear beneficios (Breakeven o Trailing) cuando el precio se mueva a su favor.
-
Cierre Parcial Inteligente (TP1): Cierra automáticamente un porcentaje de su posición (por ejemplo, el 50%) cuando se alcanza un objetivo de beneficios, asegurando el dinero en su bolsillo.
-
Punto de equilibrio avanzado: Mueve automáticamente el SL al punto de equilibrio.
-
Ajuste automático del diferencial: Puede calcular automáticamente el diferencial en tiempo real para garantizar que su "Punto de equilibrio" cubra realmente los costes.
-
-
Trend-Following Trailing Stop: Rastrea su Stop Loss utilizando una línea de Media Móvil (MA). Esto le permite "dejar correr los beneficios" durante las tendencias fuertes y salir sólo cuando la tendencia se invierte.
Cómo funciona:
-
Adjunte el EA al gráfico (por ejemplo, XAUUSD M15).
-
Establezca Magic_Number = 0 para gestionar sus operaciones manuales.
-
Abra una operación de compra o venta manualmente.
-
El EA establecerá instantáneamente el SL (si no ha establecido uno) y gestionará la operación por usted.
Parámetros:
-
Ajustes ATR: Personalice la sensibilidad del Stop Loss inicial.
-
Cierre Parcial: Establezca su distancia TP1 (Puntos) y el porcentaje de volumen para cerrar.
-
Punto de equilibrio: Defina cuándo mover el SL al precio de entrada y cuánto beneficio bloquear (en puntos).
-
Trailing Stop: Elija el periodo de la Media Móvil y el método para el trailing.
Advertencia:
-
Por favor, asegúrese de que Symbol_To_Manage en las entradas coincide con el nombre exacto en su Market Watch (por ejemplo, "XAUUSD" o "Gold").
-
El tamaño mínimo de lote recomendado es 0.02 para que la función de Cierre Parcial funcione correctamente.