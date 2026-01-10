NeoTrend atlas

📦 ARTIKELBESCHREIBUNG.

XAUUSD 5MIN Scalper für MT5

Der xauusd 5min Scalper ist ein vollautomatischer MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um starke Markttrends zu handeln, indem er eine Kombination aus drei exponentiell gleitenden Durchschnitten und ATR-basiertem dynamischen Risikomanagement verwendet.

Die Strategie konzentriert sich auf den Einstieg in Trendfortsetzungen nach kurzen Rücksetzern und ist daher für volatile Instrumente wie XAUUSD (Gold) geeignet.

📊 Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M5

  • Konto-Typ: ECN / Rohspanne

  • Mindesteinlage: $200 empfohlen ist 500 für bessere Gewinne

  • Risiko: 0,5% - 1% pro Handel, aber verwenden Sie 1%.

  • Makler: Jeder MT5 Broker mit niedrigen Spreads wie exness, vtmarkets, fyntura, icemarkets etc.

🔧 Handelsstrategie

Der EA verwendet:

  • Der Bot verwendet 3 gleitende Durchschnitte für Trendrichtung und Filterung

  • Pullback-Einstieg, wenn der Preis auf den unteren EMA in Trendrichtung zurückgeht

  • ATR-basierter Stop-Loss

  • Risiko-Belohnungs-Verhältnis-Kontrolle

  • Break-Even-Schutz

  • ATR-Trailing-Stop

Trades werden nur ausgeführt, wenn die Marktstruktur einen starken Trend bestätigt, was dazu beiträgt, Fehlsignale zu reduzieren.

⚙️ Hauptmerkmale

✔ Trendbasierte EMA-Strategie
✔ ATR dynamischer Stop Loss & Take Profit
✔ Automatisches Break-Even-Management
✔ ATR Trailing-Stop-System
✔ Einstellbarer Risikoprozentsatz pro Handel

✔ Ein Handel pro Symbol (Magic Number geschützt)
✔ Spread-Filter für sicherere Ausführung
✔ Funktioniert auf jedem Symbol, optimiert für XAUUSD


⚠️ Risikohinweis

Der Handel birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen.

🧪 Backtest-Umgebung

Alle Backtests wurden mit echten Tick-Daten im MetaTrader 5 Strategy Tester durchgeführt.

📈 XAUUSD BACKTEST-EINSTELLUNGEN (WICHTIG)

Verwenden Sie EXAKT diese Einstellungen im MT5 Strategy Tester:

▶ Strategy Tester

  • Experte: xauusd 5min Scalper

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitraum: M5

  • Modell: Jeder Tick basiert auf echten Ticks

  • Einzahlung: $200 (oder $500)

  • Hebelwirkung: 1:200 oder höher

  • Ausführung: Marktausführung

  • Optimierung: AUS (für Markt-Screenshots)

Vielen Dank, dass Sie meine Arbeit unterstützen.


