Colored SAR with Alert

Indicador de color SAR con alarma - Mejore su estrategia de negociación

¿Está cansado de vigilar constantemente los gráficos en busca de cambios de tendencia? Presentamos el Indicador SAR Coloreado con Alarma - una herramienta potente y fácil de usar diseñada para transformar el clásico SAR Parabólico (Stop and Reverse) en un sistema dinámico, visualmente intuitivo e impulsado por alertas. Perfecto para traders de todos los niveles, este indicador ya está disponible en el MQL Market y listo para elevar su experiencia de trading.

¿Qué es el Indicador de Color SAR con Alarma?

El indicador SAR coloreado se basa en el algoritmo fundamental SAR parabólico, que se utiliza ampliamente para identificar posibles cambios de tendencia en los movimientos de precios. Nuestra versión mejorada añade visualización codificada por colores y alarmas audiovisuales personalizables, haciendo más fácil que nunca detectar puntos de entrada y salida de alta probabilidad en tiempo real.

Características principales

1. Puntos SAR codificados por colores para el reconocimiento instantáneo de tendencias

  • Puntos verdes: Indican una tendencia alcista (potencial de compra). Los puntos SAR aparecen debajo de las velas de precios.
  • Puntos Rojos: Indican una tendencia bajista (potencial de venta). Los puntos SAR aparecen por encima de las velas de precios.
  • Transiciones suaves: Los colores cambian automáticamente cuando la tendencia se invierte, dándole pistas visuales cristalinas.

2. Sistema de alarma personalizable

No se pierda nunca un cambio de tendencia crítico:

  • Alertas sonoras: Elija entre varios sonidos integrados o cargue su propio archivo .wav.
  • Alertas visuales: Una ventana de notificación aparece en su pantalla cuando el SAR cambia de dirección.

3. Parámetros del SAR totalmente ajustables

Adapte el indicador a cualquier estilo de negociación:

  • Paso (Factor de Aceleración): Ajuste de 0,01 a 0,2 (por defecto es 0,02).
  • Paso máximo: Ajuste entre 0,1 y 0,5 (por defecto es 0,2).

Ideal para estrategias de scalping, day trading o swing trading.

4. No repinta y ligero

5. Interfaz fácil de usar

Cómo funciona - Un ejemplo rápido

Imagine que está observando el EUR/USD en el gráfico de 15 minutos:

1. El precio ha estado subiendo, y los puntos del SAR son verdes (debajo de las velas) .

2. De repente, el precio se invierte, y el SAR pasa por encima de las velas .

3. Al instante :

o Los puntos se vuelven rojos.

o Aparece una alerta emergente: "SAR Reversal Detectado en EUR/USD (M15) - ¡Tendencia Bajista Iniciada! "

o Se reproduce el sonido elegido .

4. Recibirá la misma alerta en su teléfono a través de una notificación push .

Esto le da unos segundos preciosos para prepararse para una posible entrada de venta o para salir de una posición larga.

Guía de instalación y configuración (Tan sencillo como 1-2-3)

1. Descargue el indicador del MQL Market .

2. Adjúntelo a su gráfico :

o Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico → IndicadoresPersonalizados → Seleccione Indicador SAR coloreado con alarma.

3. Configure los ajustes (opcional) :

o Ajuste el paso, el paso máximo, los colores, los tipos de alarma a través de la pestaña Entradas .

o Fragmento de entrada de ejemplo (sólo como referencia - el código real está optimizado) :

¿Quién debería utilizar este indicador?

Principiantes: Aprenda la identificación de tendencias con señales visuales claras.
 Los comerciantes del día: Capture retrocesos rápidos en plazos cortos.
 Swing Traders: Detecte los cambios de tendencia más importantes en gráficos horarios o diarios.
 Operadores algorítmicos: Utilízalo como filtro en tus asesores expertos (EAs).
 Gestores de riesgo: Recibe alertas para ajustar los niveles de stop-loss o take-profit al instante.

Preguntas más frecuentes (FAQ)

P: ¿Esto repinta?

R: En absoluto. Los valores del SAR son definitivos una vez que se cierra una barra. Esto lo hace seguro para decisiones de trading en vivo.

P: ¿Puedo utilizarlo en varios gráficos?

R: ¡Sí! Adjúntelo a tantos gráficos como desee. Cada instancia se ejecuta de forma independiente.

Descargo de responsabilidad: Operar implica riesgos. Este indicador es una herramienta de ayuda para la toma de decisiones y no garantiza beneficios. Pruebe siempre las estrategias en una cuenta de demostración. Los resultados de las pruebas retrospectivas pueden variar en función de las condiciones del mercado.

Versión del indicador: 1.0 (Diciembre 2025). Compatible con MetaTrader 5

