Anti Scalping Trader Pro ms

ANTI SCALPING TRADER PRO EA – ein fortschrittliches, automatisches Handelssystem basierend auf den neuesten Price-Action-Analysen!





Dieser Expert Advisor (EA) ist so konzipiert, dass er Ihnen den gesamten Handel abnimmt. 14 Set-Dateien stehen zur Verfügung!

Die Handelsidee basiert auf einem völlig neuen Price-Action-Muster, das ich selbst entdeckt habe!





ANTI SCALPING TRADER PRO ist eine hervorragende Investition – er wird Ihnen jahrelang gute Ergebnisse liefern, da alle Set-Dateien eine positive mathematische Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen!





EA-Funktionen:

- Der EA kann gleichzeitig auf 14 Währungspaaren ausgeführt werden.

- Jeder Trade zielt auf einen guten Gewinn ab – dies ist kein Scalping-Ansatz.

- Das System verschwendet kein Geld für Kommissionen wie viele Scalper.

- Keine strengen Spread-Anforderungen – der EA kann auf jedem Konto verwendet werden.

- Das System verwendet keine riskanten Grid-Methoden.

- Der Expert Advisor (EA) verfügt standardmäßig über ein integriertes Zinseszins-Management.

- Jeder Trade hat Stop-Loss (SL) und Take-Profit (TP), die für den Broker nicht sichtbar sind.

- SL und TP sind dynamisch und passen sich standardmäßig der Marktvolatilität an.

- Der Kompensationsmodus ist in den EA-Einstellungen verfügbar.

- Handelspaare: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Zeitrahmen: Nur D1 (Tageskerze).

- Betriebszeit: Der EA sucht nach Einstiegsmöglichkeiten am Ende der Tageskerze. Wenn das System nach der Bildung der Tageskerze keine Orders platziert hat, bedeutet dies, dass keine Einstiegssignale im Chart verfügbar waren.

- Der EA verfügt über eine Informationsanzeige, die den aktuellen Spread und die Swaps des jeweiligen Währungspaares anzeigt.

- Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.

- Die Anzeige des Spread-Swaps kann in jeder Ecke des Charts platziert werden:

0 – oben links, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.





Installation:

- Öffnen Sie die folgenden 14 Charts:

XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Wählen Sie in jedem Chart den D1-Zeitrahmen.

- Fügen Sie jedem Chart einen Expert Advisor hinzu.

- Wenden Sie die entsprechende „Set_file“ auf jeden EA an.

- Der Roboter erledigt alles automatisch. Sie müssen ihn lediglich in MT4 installieren und Ihren PC dauerhaft laufen lassen (oder alternativ einen VPS verwenden).





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das ausschließlich auf dieser MQL5-Website angeboten wird.