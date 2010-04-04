Norion Smart Levels

Norion Smart Levels ist ein professioneller Unterstützungs- und Widerstandsindikator, der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die wichtigsten Kursniveaus zu identifizieren, auf die der Markt historisch reagiert.

Der Indikator analysiert die Preisstruktur und das Marktverhalten, um automatisch die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus darzustellen und so die Subjektivität zu eliminieren und das Chartrauschen zu reduzieren. Das Ergebnis ist eine saubere, objektive und leicht lesbare Visualisierung, die sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst.

Hauptmerkmale:

  • Automatische Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

  • Dynamische Anpassung an die Marktstruktur

  • Saubere und professionelle Chartdarstellung

  • Funktioniert auf jedem Zeitrahmen

  • Geeignet für Forex, Aktien, Indizes und Kryptowährungen

Wie es Tradern hilft:

  • Identifizieren Sie potenzielle Einstiegs- und Ausstiegszonen

  • Definieren Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Bereiche

  • Verbessern Sie das Zusammenspiel mit Preisaktionsstrategien

  • Unterstützung von diskretionären und systematischen Handelsansätzen

Norion Smart Levels wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Struktur, Konsistenz und disziplinierte Entscheidungsfindung legen.


