Norion Smart Levels

Norion Smart Levels es un indicador profesional de soportes y resistencias desarrollado para ayudar a los operadores a identificar los niveles de precios más relevantes en los que históricamente reacciona el mercado.

El indicador analiza la estructura de precios y el comportamiento del mercado para trazar automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia, eliminando la subjetividad y reduciendo el ruido de los gráficos. El resultado es una visualización limpia, objetiva y fácil de leer que se adapta a las diferentes condiciones del mercado.

Características principales:

  • Detección automática de niveles de soporte y resistencia

  • Adaptación dinámica a la estructura del mercado

  • Visualización de gráficos limpia y profesional

  • Funciona en cualquier marco temporal

  • Adecuado para Forex, acciones, índices y criptomonedas

Cómo ayuda a los operadores:

  • Identificar posibles zonas de entrada y salida

  • Definir áreas de stop-loss y take-profit

  • Mejorar la confluencia con las estrategias de acción del precio

  • Apoyar enfoques de negociación discrecionales y sistemáticos

Norion Smart Levels está diseñado para operadores que valoran la estructura, la coherencia y la toma de decisiones disciplinada.


