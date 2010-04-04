Norion Smart Levels
- Indicadores
- Fernando Baratieri
- Versión: 1.0
Norion Smart Levels es un indicador profesional de soportes y resistencias desarrollado para ayudar a los operadores a identificar los niveles de precios más relevantes en los que históricamente reacciona el mercado.
El indicador analiza la estructura de precios y el comportamiento del mercado para trazar automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia, eliminando la subjetividad y reduciendo el ruido de los gráficos. El resultado es una visualización limpia, objetiva y fácil de leer que se adapta a las diferentes condiciones del mercado.
Características principales:
-
Detección automática de niveles de soporte y resistencia
-
Adaptación dinámica a la estructura del mercado
-
Visualización de gráficos limpia y profesional
-
Funciona en cualquier marco temporal
-
Adecuado para Forex, acciones, índices y criptomonedas
Cómo ayuda a los operadores:
-
Identificar posibles zonas de entrada y salida
-
Definir áreas de stop-loss y take-profit
-
Mejorar la confluencia con las estrategias de acción del precio
-
Apoyar enfoques de negociación discrecionales y sistemáticos
Norion Smart Levels está diseñado para operadores que valoran la estructura, la coherencia y la toma de decisiones disciplinada.