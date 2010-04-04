Norion Smart Levels
- Indicadores
- Fernando Baratieri
- Versão: 1.0
Norion Smart Levels é um indicador profissional de suporte e resistência desenvolvido para auxiliar traders na identificação dos níveis de preço mais relevantes, onde o mercado historicamente apresenta reações significativas.
O indicador analisa a estrutura de preços e o comportamento do mercado para plotar automaticamente níveis-chave de suporte e resistência, reduzindo a subjetividade e o excesso de informação no gráfico. O resultado é uma visualização limpa, objetiva e adaptável a diferentes condições de mercado.
Principais Recursos:
-
Detecção automática de suportes e resistências
-
Adaptação dinâmica à estrutura do mercado
-
Visualização limpa e profissional
-
Funciona em qualquer timeframe
-
Indicado para Forex, ações, índices e criptomoedas
Como Auxilia o Trader:
-
Identificação de possíveis pontos de entrada e saída
-
Definição de níveis de stop-loss e take-profit
-
Melhora a confluência com estratégias de price action
-
Suporte a abordagens discricionárias e sistemáticas
Norion Smart Levels foi desenvolvido para traders que buscam estrutura, consistência e disciplina na tomada de decisão.