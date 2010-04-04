Norion Smart Levels é um indicador profissional de suporte e resistência desenvolvido para auxiliar traders na identificação dos níveis de preço mais relevantes, onde o mercado historicamente apresenta reações significativas.

O indicador analisa a estrutura de preços e o comportamento do mercado para plotar automaticamente níveis-chave de suporte e resistência, reduzindo a subjetividade e o excesso de informação no gráfico. O resultado é uma visualização limpa, objetiva e adaptável a diferentes condições de mercado.

Principais Recursos:

Detecção automática de suportes e resistências

Adaptação dinâmica à estrutura do mercado

Visualização limpa e profissional

Funciona em qualquer timeframe

Indicado para Forex, ações, índices e criptomoedas

Como Auxilia o Trader:

Identificação de possíveis pontos de entrada e saída

Definição de níveis de stop-loss e take-profit

Melhora a confluência com estratégias de price action

Suporte a abordagens discricionárias e sistemáticas

Norion Smart Levels foi desenvolvido para traders que buscam estrutura, consistência e disciplina na tomada de decisão.