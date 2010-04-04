Norion Smart Levels

Norion Smart Levels é um indicador profissional de suporte e resistência desenvolvido para auxiliar traders na identificação dos níveis de preço mais relevantes, onde o mercado historicamente apresenta reações significativas.

O indicador analisa a estrutura de preços e o comportamento do mercado para plotar automaticamente níveis-chave de suporte e resistência, reduzindo a subjetividade e o excesso de informação no gráfico. O resultado é uma visualização limpa, objetiva e adaptável a diferentes condições de mercado.

Principais Recursos:

  • Detecção automática de suportes e resistências

  • Adaptação dinâmica à estrutura do mercado

  • Visualização limpa e profissional

  • Funciona em qualquer timeframe

  • Indicado para Forex, ações, índices e criptomoedas

Como Auxilia o Trader:

  • Identificação de possíveis pontos de entrada e saída

  • Definição de níveis de stop-loss e take-profit

  • Melhora a confluência com estratégias de price action

  • Suporte a abordagens discricionárias e sistemáticas

Norion Smart Levels foi desenvolvido para traders que buscam estrutura, consistência e disciplina na tomada de decisão.


Mais do autor
Norion Daily Key Levels
Fernando Baratieri
Indicadores
Norion Daily Key Levels é um indicador profissional desenvolvido para exibir, de forma clara e objetiva, os principais níveis de preço de referência do dia de negociação. O indicador plota automaticamente níveis essenciais como: Fechamento do dia anterior Abertura do dia atual Máxima do dia Mínima do dia Além disso, o indicador permite a inclusão de outros níveis diários personalizados, tornando-o flexível para diferentes estilos operacionais e estratégias de mercado. Esses níveis são amplamente
FREE
Norion Candle Range Levels
Fernando Baratieri
Indicadores
Norion Candle Range Levels é um indicador profissional desenvolvido para destacar a máxima e a mínima de um intervalo de candles definido pelo usuário. Ao selecionar a quantidade de candles desejada, o indicador calcula automaticamente o maior topo e o menor fundo desse período, exibindo no gráfico uma referência clara da estrutura recente do mercado, zonas de consolidação e possíveis áreas de rompimento. Essa ferramenta é especialmente útil para traders que utilizam estratégias baseadas em pric
FREE
