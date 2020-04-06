Kumo Gator

Überblick über die Strategie

Dieser Roboter basiert auf einer einfachen und konsistenten Logik: Er handelt nur in Richtung der Marktstruktur, indem er die Ichimoku-Wolkenanalyse mit den Überkreuzungen des Alligator-Indikators kombiniert. Das Ziel ist es, Momentum-Phasen zu identifizieren, wenn sich ein Trend etabliert hat, und gleichzeitig zufällige Einstiege während der Schwankungsbreite zu vermeiden. Der Roboter verwendet keine Martingale, keine Grid-Systeme und eröffnet nicht aggressiv mehrere Positionen. Er verfolgt einen disziplinierten und strukturierten Ansatz.

Kaufbedingungen

Der Roboter sucht nur dann nach KAUFGElegenheiten, wenn:

  • Der Kurs liegt über der Ichimoku-Wolke, was auf eine bullische Marktstruktur hinweist.
  • Innerhalb dieser günstigen Zone stützt sich der Roboter auf Alligator-Crossovers, um bullische Impulse oder die Fortsetzung eines bestehenden Trends zu erkennen.

Mit anderen Worten: Wenn der Markt in die richtige Richtung atmet und die Alligator-Linien sich zu einem zinsbullischen Signal ausrichten, kann der Roboter einen KAUFEN-Handel eröffnen.

Verkaufsbedingungen

Der Roboter sucht nur dann nach VERKAUFSgelegenheiten, wenn:

  • Der Kurs liegt unter der Ichimoku-Wolke, was auf ein bärisches Marktmomentum hinweist.
  • In diesem Setup werden Alligator-Crossovers verwendet, um bärische Impulse, Rücksetzer oder Trendfortsetzungen zu erkennen.

Wenn also die Marktstruktur den Verkaufsdruck bestätigt und der Alligator sich nach unten öffnet, kann der Roboter einen VERKAUFS-Handel eingehen.

Über Backtesting

Ich habe keinen Backtest durchgeführt, und das ist beabsichtigt. Die Leistung eines jeden Roboters kann stark variieren, abhängig von:

  • dem Broker, den Sie verwenden
  • dem Spread
  • den Provisionen
  • dem Swap
  • der Qualität der historischen Daten

Ein Roboter kann bei einem Broker sehr profitabel sein und bei einem anderen weniger effizient. Deshalb empfehle ich jedem Benutzer dringend, einen eigenen Backtest durchzuführen.

Auf diese Weise werden Sie:

  • die Logik hinter der Strategie besser verstehen,
  • sehen, wie der Roboter unter verschiedenen Marktbedingungen reagiert,
  • Ihre Psychologie während der Drawdown-Perioden stärken, weil Sie den Ein- und Ausstiegsmechanismen vertrauen.

Wenn Sie nicht wissen, wie man einen Backtest durchführt, können Sie einfach auf YouTube suchen: "How to run an automatic backtest with the MQL5 Strategy Tester" Es gibt viele klare und anfängerfreundliche Anleitungen.

Fazit

Dieser Roboter ist für Händler gedacht, die eine strukturierte, trendbasierte Strategie wünschen - ohne Raster, ohne Martingale und ohne aggressives Risikomanagement.
Er folgt einer kohärenten technischen Logik und kann ein wertvolles Werkzeug für Händler sein, die sich die Zeit nehmen, ihn zu analysieren und zu testen.

Rsi MA Adx
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Strategiephilosophie Der RSI-ADX-Trend-Fusion-Roboter kombiniert die Leistung von drei wichtigen technischen Indikatoren : RSI, ADX und gleitender Durchschnitt (MA) , um zu erkennen, wann der Markt wirklich von Schwäche in Stärke umschlägt. Das Ziel ist nicht, jeder Marktbewegung hinterherzulaufen, sondern nur die zuverlässigsten Signale zu erfassen, die sich aus einem klaren technischen Zusammenfluss ergeben.Dieser Ansatz basiert auf einem Grundprinzip des algorithmischen Handels: Sagen Sie ni
Marubozu Trend Rider
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Überblick über die Strategie Er kombiniert die Analyse der Bollinger Bänder, die Trenderkennung durch den gleitenden Durchschnitt (MA) und die Marubozu-Kerzenanzeige, um die Zonen zu identifizieren, in denen die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr am höchsten ist. Kaufbedingungen Der Roboter eröffnet ein BUY nur, wenn: Der Kurs bricht unter das untere Bollinger Band, was auf einen Volatilitätsüberschuss hindeutet, auf den häufig eine Erholung folgt, und/oder Der Roboter wartet dann auf ein bullische
Rsi MA Pullback 2
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie: Der RSI MA Pullback-Roboter basiert auf einem einfachen, aber bemerkenswert effektiven Konzept: Identifizieren Sie einen starken Impuls, warten Sie auf ein kontrolliertes Retracement und fangen Sie dann den zweiten Impuls ein ; denjenigen , bei dem der Markt seine wahre Richtung offenbart. Um dieses Präzisionsniveau zu erreichen, kombiniert der Roboter den gleitenden Durchschnitt (MA) und den RSI-Indikator, um falsche Signale herauszufiltern und nur dann Positionen
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
SMA Macd Grid EA
Christoph Kreher
Experten
Einfacher EA mit zwei Indikatoren (SMA + MACD) und Grid. Der Expertadvisor eröffnet Positionen in Trendrichtung, wenn der MACD-Wert die MACD-Signallinie in einer speziellen Konstellation überschreitet. Er verwendet dann eine einfache Grid-Strategie, wenn die Position in einen Verlust umschlägt. Grid-Levels können marktspezifisch definiert werden. Es hängt von Ihren persönlichen Präferenzen und dem jeweiligen Markt ab, welche Parameter wie gesetzt werden sollen. Das müssen Sie selbst testen. Der
MACD Trading MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Experten
Automatisieren Sie Ihre MACD-Strategie! Dieser EA alarmiert und/oder platziert Aufträge gemäß MACD-Strategien mit zusätzlichen Filtern. Das bedeutet, dass Sie ihn auf 2 verschiedene Arten nutzen können: Sie erhalten Warnungen auf der Grundlage Ihrer MACD-Strategie mit Filtern für mehrere Symbole gleichzeitig in einem einzigen Chartfenster; Wählen Sie den vollautomatischen Modus und lassen Sie den EA Aufträge auf der Grundlage Ihrer MACD-Strategie, Ihrer Filterauswahl und Ihres Money-Managements
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Experten
Dieser Roboter basiert auf einer MACD-Strategie für tendenzielle Märkte. Die Beschreibung der Strategie finden Sie auf dem beigefügten youtube-Video. Das Video erklärt die Strategie und zeigt einen grundlegenden Backtest und eine Optimierung an einigen Symbolen. Es wird empfohlen, einen eigenen Backtest und eine eigene Optimierung durchzuführen, bevor Sie den Roboter einsetzen. Das Video ist zu finden unter >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Heiken
Andriy Sydoruk
Experten
Heiken professional Expert Advisor folgt dem Markt teilweise mit dem i-Heiken_Ashi Indikator (siehe Screenshot). Bei jedem i-Heiken_Ashi-Signal wird eine Position in dessen Richtung eröffnet. Jede neu eröffnete Position wird automatisch von einem Stop Loss, Break Even, Trailing Stop und Take Profit begleitet. Um die Mittel effizient zu diversifizieren, wird empfohlen, den Mehrwährungsmodus zu verwenden, bei dem 10 Währungen ausgewählt werden, während das Risiko um das 10-fache reduziert wird. De
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
MA Fibo Retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Dieser Roboter verwendet weder ein Grid- noch ein Martingal-System. Er verwendet lediglich eine einfache Strategie, die auf 2 Indikatoren basiert: Gleitender Durchschnitt und Fibonacci-Retracement. Kaufsignal: Wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, bedeutet dies, dass sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet. In einem Abwärtstrend fällt der Markt nie in einer geraden Linie. Er wechselt zwischen: bärischen Impulsen (die Hauptabwärtsbewegung) Bull
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
TradeGhost
Stefano Padovano
Experten
Wir stellen vor: TradeGhost! ist eine sehr leistungsfähige Ea mit einer Strategie, die ich lieber versteckt halten! jedoch werde ich erklären, wie es funktioniert in Kürze! Diese Ea erzeugt dank der Kontrolle verschiedener Faktoren einen Phantom-Handel, der natürlich nicht eröffnet wird! aber aufgezeichnet wird, so dass wir sehen können, ob dieser Handel ein Verlust- oder Gewinngeschäft war. (Ich könnte hinzufügen, dass dies ein bisschen von einem Handel Geheimnis in diesem ea setzen, NoN tut Sc
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Divergence Macd Rsi
Julian Gonzalez Conde
Experten
Dieser Expert Advisor findet Divergenzen und eröffnet eine Kauf- oder Verkaufsposition unter Berücksichtigung der vom Benutzer eingestellten Eingabeparameter. Positionen werden eröffnet, sobald die Divergenz erkannt und das Pullback-Signal ausgelöst wird. Voraussetzung für das Auftreten einer Divergenz ist, dass sich der Kurs in eine andere Richtung als der MACD und RSI bewegt. Die Art der Divergenzen und die Häufigkeit, mit der sie erkannt werden, hängen vollständig von den vom Benutzer eingeg
MACD Master
AMS Trading
Experten
MACD-Master Unser MACD Master ist der Expert Advisor, nach dem Sie gesucht haben. Er ist einfach einzurichten und verfügt über ein Money Management wie z.B. automatisierte oder feste Stop-Loss, ein Risikomanagement mit festem Betrag oder Prozentsatz auf den Kontostand oder das Kontokapital und das Wichtigste für ein solides System, die Definition des Risikoverhältnisses - CRV. Wie funktioniert das System? Das System basiert auf der ursprünglichen Idee des MACD. Immer dann, wenn sich der schnell
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
Experten
Divergence RSI Trader basiert auf Divergenzen im Chart und Indikator (RSI Level 14). Die Strategie von Divergence RSI Trader Tiefs und Hochs im Chart und RSI - Indikator zu finden, zu analysieren um danach die Positionen  zu eröffnen. EA wurde im EURUSD H1 im Strategietester getestet und Standardmäßig an diese Währung angepasst. EA wurde auch mit anderen Einstellungen bei GBPUSD M5 10 Jahre lang getestet und mit guten Ergebnissen abgeschlossen. Weil das eine kostenlose Version ist, werden keine
FREE
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Experten
Super Bollinger EA ist ein exklusiver Expert Advisor, der Bollinger Bands als Indikator verwendet. Es ist möglich, den EA so zu konfigurieren, dass er mit niedriger oder hoher Frequenz handelt - Scalping Expert Advisor. Ein Stochastik-Oszillator-Filter ist implementiert, um einige spezifische Trades auf Bollinger Bands zu haben. Takeprofit und Stoploss werden entsprechend der Breite der Bollinger Bänder oder sogar mit festen TP und SL (in Punkten ) berechnet. Ein Trail- und Trade-Out-System kann
Moving Average Breakout
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Der Roboter basiert auf einem einfachen, aber sehr effektiven Prinzip: Erkennen von klaren Ausbrüchen aus dem gleitenden Durchschnitt, die mit einer starken Preiselastizität einhergehen. Ziel ist es, Momente zu erkennen, in denen der Markt einen echten Impuls erzeugt , ein Zeichen dafür, dass sich ein echter Trend bildet und nicht nur eine zufällige Fluktuation. Da sich der Roboter nur auf starke und bestätigte Ausbrüche konzentriert, filtert er die meisten falsche
RSI Double Cross
Ihor Koshel
Experten
Der RSI Double Cross Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf einem klassischen, aber leistungsstarken Momentum-Konzept basiert - dem Crossover zweier RSI-Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden. Der Roboter identifiziert Trendwechsel und Marktmomentumverschiebungen, indem er die Interaktion zwischen schnellen und langsamen RSI-Werten verfolgt. Trades werden nur dann eröffnet, wenn klare Richtungssignale erscheinen, während ein eingebauter Volatilitätsfilter hilft, flache und w
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Experten
END OF THE YEAR Rabatt !!!!! (baldiges Ende!) Ursprünglicher Preis $508 (vor Rabatt) : Aktueller Preis: $254 USD (+Steuer) Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar, bevor es zu spät ist! Bewährte Live-Signale : Goldplup-Signale HANDELN Sie jetzt!!! oder nie... Donchian Kanal Ausbruch Wie weit kann sich ein Donchian Breakout bewegen, bevor er sich umkehrt? Goldplup EA wurde entwickelt, um diese Bewegungen mit Präzision zu erfassen. Er wendet die bewährte Donchian-Channel-Methode in 2 wählbaren Modi
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expert Advisor, der in Zeiten hoher Preisdifferenzen arbeitet und den Stochastik-Indikator und den Rohstoffindex-Indikator nutzt. Er nutzt überkaufte oder überverkaufte Punkte oder die ADX-Anzeige zum Ausstieg aus Trades. Er verfügt außerdem über eine Stop-Loss-Kontrolle, die auf prozentualen Preisunterschieden basiert und die Lot-Skalierung mit steigendem Kontostand progressiv anpasst. Dabei wird der Margin Call des Kontos im Auge behalten. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experten
ADX Cross Sell - Präzision mit direktionaler Logik und fortschrittlichem dynamischem Management Aktuelle Version: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez "Kium" ️ Kompatibel mit: MetaTrader 5 ️ Typ: Automatischer Expertenberater (EA) Strategie: Trend mit Momentum-Validierung und Zeitfiltern Schutz: Dynamisches Risikomanagement (SL/TP/BE) Überblick . ADX Cross Buy ist ein trendorientierter Expert Advisor, der nach soliden Kaufgelegenheiten durch das Crossover des ADX-Indikators in Kombin
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experten
Extensiver wurde für den Handel mit beliebigen Märkten (Aktien, Forex, Rohstoffe, Futures, Kryptowährungen) entwickelt. Die Strategien werden auf der Grundlage verschiedener Preisaktionen entwickelt, die auf verschiedenen Fibonacci Extension Levels beobachtet werden. Produkt-Homepage: https: //www.mql5.com/en/market/product/51242 VORTEILE: Funktioniert auf jedem Markt und Zeitrahmen Mehrere Strategien in 4 Kategorien: Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Gleichzeitiger Handel auf einer
Mix it all Lethal
Fernando David Costa
Experten
Mix It All, Lethal ist eine komplette Handelslösung, die sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs kombiniert dieses System Trendfolge- , Reversal- (Hoch/Tief) und Breakout-Strategien in einem einzigen intelligenten Algorithmus. Es enthält ein fortschrittliches visuelles Panel zur Überwachung der Performance in Echtzeit. Das System verfügt über fortschrittliche Verwaltungs- und Erholungsmechanismen, einschließlich eines konfigurierbaren Gitters un
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experten
Neural Bitcoin Impulse - ein innovativer Trading-Bot, der mit Hilfe der Trainingstechnologie für neuronale Netze auf umfangreichen Marktdatensätzen entwickelt wurde. Das integrierte mathematische Modell der künstlichen Intelligenz sucht nach dem potenziellen Impuls jedes nächsten Marktbalkens und nutzt die daraus resultierenden Muster der Divergenz und Konvergenz zwischen den prädiktiven Indikatoren und dem Preis, um hochpräzise Umkehrpunkte für die Eröffnung von Handelspositionen zu bilden. De
Black Wolf MT5
Mike Pascal Plavonil
3 (3)
Experten
EA Black Wolf initiate a cycle of buy or sell depending of the trend of a built-in indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Recommend pairs EURUSD,GBP USD, EURAUD,AUDJPY,GBPAUD,CADJPY Time Frame  M15  Recommend deposit  1000 usd or 1000 cents  Recommend settings   Default SETTINGS Lot type - lot type calculation (can be Constant, based on risk or Constant size per 1000) Lot size - lot size Trade Buy - allow the adviser to buy Trade
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Ichimoku Price Action A
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Beschreibung der Strategie Dieser Roboter basiert auf der Ichimoku Kinko Hyo-Methode. Das Ziel besteht darin, nur in der Richtung der vorherrschenden Bewegung zu handeln, und zwar genau dann, wenn die Dynamik nach einer Konsolidierungsphase wieder einsetzt. Kaufbedingungen Der Tenkan-sen, der Kijun-sen und der Kurs befinden sich alle über der Ichimoku-Wolke (Kumo). Die Chikou-Spanne ist frei von jeglichen Hindernissen (keine Überschneidung mit der jüngsten Kursentwicklung). Wenn eine Kerze über
Ichimoku Cloud Breakout
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Der Ichimoku Cloud Breaker-Roboter nutzt die Stärke des berühmten Ichimoku Kinko Hyo-Indikators, jedoch mit einem einzigartigen Multi-Timeframe-Ansatz. Das Ziel des Roboters ist es, echte Trendausbrüche zu identifizieren und gleichzeitig falsche Signale herauszufiltern. der Roboter überwacht kontinuierlich die Ichimoku-Wolken über mehrere Zeitrahmen und eröffnet nur dann eine Position, wenn die Signale zwischen dem kleineren und dem höheren Zeitrahmen perfekt aufein
Marubozu Trend Rider
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Überblick über die Strategie Er kombiniert die Analyse der Bollinger Bänder, die Trenderkennung durch den gleitenden Durchschnitt (MA) und die Marubozu-Kerzenanzeige, um die Zonen zu identifizieren, in denen die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr am höchsten ist. Kaufbedingungen Der Roboter eröffnet ein BUY nur, wenn: Der Kurs bricht unter das untere Bollinger Band, was auf einen Volatilitätsüberschuss hindeutet, auf den häufig eine Erholung folgt, und/oder Der Roboter wartet dann auf ein bullische
Rsi MA Adx
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Strategiephilosophie Der RSI-ADX-Trend-Fusion-Roboter kombiniert die Leistung von drei wichtigen technischen Indikatoren : RSI, ADX und gleitender Durchschnitt (MA) , um zu erkennen, wann der Markt wirklich von Schwäche in Stärke umschlägt. Das Ziel ist nicht, jeder Marktbewegung hinterherzulaufen, sondern nur die zuverlässigsten Signale zu erfassen, die sich aus einem klaren technischen Zusammenfluss ergeben.Dieser Ansatz basiert auf einem Grundprinzip des algorithmischen Handels: Sagen Sie ni
Fractal Ichimoku
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Dieser Roboter basiert auf einer vielschichtigen analytischen Logik, die die Kraft des Ichimoku Kinko Hyo mit der Präzision der Fraktalsignale kombiniert. Sein Ziel ist einfach: die zuverlässigsten Marktumkehrungen und impulsiven Bewegungen zu identifizieren, bei denen mehrere technische Kräfte konvergieren Dieser Ansatz versucht nicht, jede Marktbewegung zu erwischen, sondern konzentriert sich nur auf Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit, bei denen die Bedingunge
MACD Ichimoku retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Dieser Roboter kombiniert die Präzision der Ichimoku-Wolke mit der Kraft des MACD, um Trendumkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Die Idee ist einfach: Erkennen Sie Momente, in denen sich der Markt zu weit von seiner Gleichgewichtszone entfernt (extreme Elastizität), und bestätigen Sie dieses Ungleichgewicht durch die MACD-Struktur bevor eine echte Umkehrung eintritt. Der Roboter nimmt also nicht vorweg sondern wartet auf den technischen Beweis
SAR Ichimoku retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Der Roboter basiert auf einer eleganten Kombination aus drei leistungsstarken technischen Konzepten: der Ichimoku-Wolke, dem Parabolic SAR und dem Konzept der Preiselastizität. Sein Ziel ist einfach: die zuverlässigsten Trendumkehrungen zu identifizieren, indem er abwartet, bis der Markt ein ausreichendes Spannungsniveau erreicht hat, bevor er eine neue Richtung bestätigt.der Roboter versucht nicht, jede Bewegung zu handeln, sondern nur Signale mit hoher Wahrscheinl
Moving Average Breakout
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Der Roboter basiert auf einem einfachen, aber sehr effektiven Prinzip: Erkennen von klaren Ausbrüchen aus dem gleitenden Durchschnitt, die mit einer starken Preiselastizität einhergehen. Ziel ist es, Momente zu erkennen, in denen der Markt einen echten Impuls erzeugt , ein Zeichen dafür, dass sich ein echter Trend bildet und nicht nur eine zufällige Fluktuation. Da sich der Roboter nur auf starke und bestätigte Ausbrüche konzentriert, filtert er die meisten falsche
MA Fibo Retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Dieser Roboter verwendet weder ein Grid- noch ein Martingal-System. Er verwendet lediglich eine einfache Strategie, die auf 2 Indikatoren basiert: Gleitender Durchschnitt und Fibonacci-Retracement. Kaufsignal: Wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, bedeutet dies, dass sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet. In einem Abwärtstrend fällt der Markt nie in einer geraden Linie. Er wechselt zwischen: bärischen Impulsen (die Hauptabwärtsbewegung) Bull
Rsi MA Pullback 2
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie: Der RSI MA Pullback-Roboter basiert auf einem einfachen, aber bemerkenswert effektiven Konzept: Identifizieren Sie einen starken Impuls, warten Sie auf ein kontrolliertes Retracement und fangen Sie dann den zweiten Impuls ein ; denjenigen , bei dem der Markt seine wahre Richtung offenbart. Um dieses Präzisionsniveau zu erreichen, kombiniert der Roboter den gleitenden Durchschnitt (MA) und den RSI-Indikator, um falsche Signale herauszufiltern und nur dann Positionen
Bollinger Heiken Ichimoku impulsion 2 X
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Der Roboter versucht nicht, jede Kursbewegung zu erfassen, sondern konzentriert sich auf signifikante Ausbrüche, bei denen die Volatilität explodiert und der vorherrschende Trend eindeutig festgelegt ist. Funktionslogik Das System stützt sich auf zwei wichtige technische Säulen: Bollinger Bands erkennen Momente der Volatilitätsausweitung - also Ausbrüche, die einen potenziellen Marktimpuls signalisieren. Die Ichimoku-Wolke identifiziert die allgemeine Marktrichtung
Rsi MA Breakout X
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Dieser Roboter basiert auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept : Er erfasst Trendumkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er drei wesentliche Marktelemente kombiniert: Gleitender Durchschnitt (MA) : zur Identifizierung des vorherrschenden Trends und von Überschussbereichen. Preiselastizität : um zu erkennen, wenn sich der Markt zu weit von seinem natürlichen Gleichgewicht entfernt. RSI (Relative Strength Index) : zur Bestätigung überkaufter oder über
Koumo Breakout A
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Wollen Sie Handelsroboter? Lesen Sie dies: Bevor Sie in einen Handelsroboter investieren, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu verstehen, was damit verbunden ist. Der Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Niemand kann Ihnen bei jedem Handel oder in jedem Monat einen Gewinn garantieren. Was wirklich zählt, ist die langfristige Rentabilität. Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist es sinnlos, meinen Roboter zu kaufen. Suchen Sie sich einen anderen Job. Kaufen Sie einen Roboter nic
Trend Flip
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Wollen Sie Handelsroboter? Lesen Sie dies: Bevor Sie in einen Handelsroboter investieren, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu verstehen, was damit verbunden ist. Der Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Niemand kann Ihnen bei jedem Handel oder in jedem Monat einen Gewinn garantieren. Was wirklich zählt, ist die langfristige Rentabilität. Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist es sinnlos, meinen Roboter zu kaufen. Suchen Sie sich einen anderen Job. Kaufen Sie einen Roboter nic
SmartFilter
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Überblick über die Strategie Dieser Expert Advisor basiert auf einem soliden technischen Ansatz, der sich auf Trendumkehrungen konzentriert. Sein Ziel ist es nicht, jede Marktbewegung zu erfassen, sondern durch das Zusammentreffen mehrerer zuverlässiger technischer Signale Zonen mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit zu identifizieren. Der Roboter analysiert die Marktbedingungen mithilfe mehrerer sich ergänzender Indikatoren: Ichimoku Kinko Hyo, Bollinger Bands, RSI und ADX. Diese Kombination hilft,
SkyRebound
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Strategieübersicht Dieser Roboter folgt einer einfachen und strukturierten technischen Logik: Identifizieren Sie Bereiche, in denen der Markt einen Überschuss aufweist, und steigen Sie dann ein, wenn sich ein kohärentes Umkehrsignal bildet. Kaufbedingungen Eine Kaufposition kann nur eröffnet werden, wenn mehrere technische Elemente übereinstimmen: Der Markt befindet sich oberhalb der Ichimoku-Wolke, was auf einen zugrunde liegenden Aufwärtstrend hinweist. Der Kurs bricht unter das untere Bollin
Awesome Cloud
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Wollen Sie Handelsroboter? Lesen Sie dies: Bevor Sie in einen Handelsroboter investieren, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu verstehen, was damit verbunden ist. Der Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Niemand kann Ihnen bei jedem Handel oder in jedem Monat einen Gewinn garantieren. Was wirklich zählt, ist die langfristige Rentabilität. Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist es sinnlos, meinen Roboter zu kaufen. Suchen Sie sich einen anderen Job. Kaufen Sie einen Roboter nich
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Wollen Sie Handelsroboter? Lesen Sie dies: Bevor Sie in einen Handelsroboter investieren, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu verstehen, was damit verbunden ist. Der Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Niemand kann Ihnen bei jedem Handel oder in jedem Monat einen Gewinn garantieren. Was wirklich zählt, ist die langfristige Rentabilität. Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist es sinnlos, meinen Roboter zu kaufen. Suchen Sie sich einen anderen Job. Kaufen Sie einen Roboter nich
