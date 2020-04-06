Kumo Gator

Überblick über die Strategie

Dieser Roboter basiert auf einer einfachen und konsistenten Logik: Er handelt nur in Richtung der Marktstruktur, indem er die Ichimoku-Wolkenanalyse mit den Überkreuzungen des Alligator-Indikators kombiniert. Das Ziel ist es, Momentum-Phasen zu identifizieren, wenn sich ein Trend etabliert hat, und gleichzeitig zufällige Einstiege während der Schwankungsbreite zu vermeiden. Der Roboter verwendet keine Martingale, keine Grid-Systeme und eröffnet nicht aggressiv mehrere Positionen. Er verfolgt einen disziplinierten und strukturierten Ansatz.

Kaufbedingungen

Der Roboter sucht nur dann nach KAUFGElegenheiten, wenn:

Der Kurs liegt über der Ichimoku-Wolke, was auf eine bullische Marktstruktur hinweist.

Innerhalb dieser günstigen Zone stützt sich der Roboter auf Alligator-Crossovers, um bullische Impulse oder die Fortsetzung eines bestehenden Trends zu erkennen.

Mit anderen Worten: Wenn der Markt in die richtige Richtung atmet und die Alligator-Linien sich zu einem zinsbullischen Signal ausrichten, kann der Roboter einen KAUFEN-Handel eröffnen.

Verkaufsbedingungen

Der Roboter sucht nur dann nach VERKAUFSgelegenheiten, wenn:

Der Kurs liegt unter der Ichimoku-Wolke, was auf ein bärisches Marktmomentum hinweist.

In diesem Setup werden Alligator-Crossovers verwendet, um bärische Impulse, Rücksetzer oder Trendfortsetzungen zu erkennen.

Wenn also die Marktstruktur den Verkaufsdruck bestätigt und der Alligator sich nach unten öffnet, kann der Roboter einen VERKAUFS-Handel eingehen.

Über Backtesting

Ich habe keinen Backtest durchgeführt, und das ist beabsichtigt. Die Leistung eines jeden Roboters kann stark variieren, abhängig von:

dem Broker, den Sie verwenden

dem Spread

den Provisionen

dem Swap

der Qualität der historischen Daten

Ein Roboter kann bei einem Broker sehr profitabel sein und bei einem anderen weniger effizient. Deshalb empfehle ich jedem Benutzer dringend, einen eigenen Backtest durchzuführen.

Auf diese Weise werden Sie:

die Logik hinter der Strategie besser verstehen,

sehen, wie der Roboter unter verschiedenen Marktbedingungen reagiert,

Ihre Psychologie während der Drawdown-Perioden stärken, weil Sie den Ein- und Ausstiegsmechanismen vertrauen.

Wenn Sie nicht wissen, wie man einen Backtest durchführt, können Sie einfach auf YouTube suchen: "How to run an automatic backtest with the MQL5 Strategy Tester" Es gibt viele klare und anfängerfreundliche Anleitungen.

Fazit

Dieser Roboter ist für Händler gedacht, die eine strukturierte, trendbasierte Strategie wünschen - ohne Raster, ohne Martingale und ohne aggressives Risikomanagement.

Er folgt einer kohärenten technischen Logik und kann ein wertvolles Werkzeug für Händler sein, die sich die Zeit nehmen, ihn zu analysieren und zu testen.