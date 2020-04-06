XAU Alpha EA MT5

XAU Alpha - Asesor Experto en Tendencia y Grid Trading para MT5

Sistema algorítmico de negociación de oro diseñado para condiciones de mercado estructuradas

XAU Alpha es un Asesor Experto (EA) desarrollado profesionalmente para MetaTrader 5, diseñado específicamente para operar con XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5.
El sistema combina el análisis de mercado basado en tendencias con un modelo de gestión de posiciones de cuadrícula controlada, lo que permite a los operadores ejecutar una estrategia predefinida con una lógica coherente y una gestión disciplinada del riesgo.

XAU Alpha está diseñado para los operadores que prefieren la ejecución automatizada basada en reglas, eliminando la toma de decisiones emocionales y manteniendo un comportamiento comercial coherente en diferentes condiciones de mercado.

Visión general de la estrategia de negociación

XAU Alpha opera utilizando una metodología de negociación centrada en la compra:

  • Lasposiciones de compra se abren cuando se cumplen las condiciones de tendencia interna

  • Las acciones de venta se utilizan estrictamente como mecanismos de salida, no como operaciones de venta independientes

  • El EA no realiza entradas aleatorias ni operaciones discrecionales.

Este enfoque permite al sistema centrarse en el movimiento estructurado del mercado en lugar de en la especulación de precios.

Lógica de detección de tendencias

El EA evalúa continuamente las condiciones del mercado utilizando cálculos de alineación de tendencias diseñados para el comportamiento del precio del oro a corto plazo en el marco temporal M5.

Las operaciones sólo se inician cuando:

  • El comportamiento del precio se alinea con los criterios internos de tendencia

  • Las condiciones del mercado cumplen las reglas predefinidas de volatilidad y movimiento.

De este modo, las operaciones sólo se realizan cuando se cumplen determinadas condiciones técnicas.

🔹 Gestión de posiciones basada en cuadrícula (controlada y parametrizada)

XAU Alpha integra una estructura de recuperación basada en rejilla para gestionar los retrocesos de precios que puedan producirse durante las operaciones activas.

Características clave de la lógica de rejilla:

  • El espaciado de la rejilla está predefinido y es configurable por el usuario

  • El tamaño de los lotes se controla y no se multiplica agresivamente

  • La cuadrícula se aplica para gestionar movimientos adversos temporales, no para perseguir el precio

El mecanismo de rejilla tiene por objeto mejorar la gestión de las operaciones durante los retrocesos normales del mercado, manteniendo al mismo tiempo unos límites de reducción estrictos.

⚠️ Las operaciones en la parrilla pueden experimentar detracciones flotantes.
Este comportamiento se da a conocer y se gestiona mediante controles de seguridad internos.

🔹 Control de las depreciaciones y protección del capital

Una de las principales características de seguridad de XAU Alpha es su Sistema de Control de Drawdown basado en Dólares.

Los usuarios pueden:

  • Definir un límite máximo de reducción en USD

  • Restringir automáticamente la actividad de nuevas operaciones una vez alcanzado el límite.

  • Evitar la exposición incontrolada en condiciones desfavorables

Esta función proporciona a los operadores límites de riesgo claros y facilita una gestión disciplinada de la cuenta.

🔹 Recomendamos Noticias Tiempo Trading Evitar Manualmente

  • La necesidad de negociación se desactiva 30 minutos antes de los principales eventos de noticias

  • La necesidad de negociación se reanuda 30 minutos después de los principales eventos de noticias

  • Ayuda a evitar picos de precios impredecibles comúnmente vistos en los mercados de oro

Esta regla está diseñada para mejorar la estabilidad de la ejecución y reducir el riesgo de deslizamiento.

Condiciones de negociación recomendadas

Para un rendimiento óptimo, se recomiendan los siguientes ajustes:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M5 (5 minutos)

  • Tipo de cuenta: Low-spread o cuenta ECN

  • Broker: Cualquier broker compatible con MT5 que ofrezca XAUUSD

  • Gestión del riesgo: Definido por el usuario a través de las entradas del EA

Características principales de un vistazo

✔ Lógica de compra automatizada basada en tendencias
✔ Gestión de posiciones basada en cuadrícula
✔ Lógica de venta utilizada exclusivamente para salidas
✔ Protección contra caídas basada en dólares
✔ Ejecución totalmente automatizada
✔ Sin emociones en condiciones normales de mercado
✔ Diseñado específicamente para el comercio de oro.

🔹 Divulgación de riesgos (Importante)

El comercio en los mercados financieros implica riesgos.
Las estrategias basadas en la cuadrícula pueden experimentar detracciones flotantes durante el movimiento adverso de los precios.
Las condiciones del mercado pueden cambiar, y rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

XAU Alpha se proporciona como una herramienta de trading, no como una garantía de beneficios.
Se recomienda encarecidamente probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

🔹 Precios y Disponibilidad

  • Precio de lanzamiento inicial: $39

  • Disponible para un número limitado de primeros clientes

  • El precio puede revisarse en el futuro en función de las actualizaciones y el alcance del soporte

No hay acceso anticipado ni periodo de prueba gratuito.
Se utiliza un modelo de precios estructurado para garantizar usuarios serios y el mantenimiento del producto a largo plazo.

🔹 ¿Para quién es adecuado este EA?

XAU Alfa es adecuado para:

  • Traders centrados en XAUUSD (Oro).

  • Usuarios interesados en estrategias algorítmicas de cuadrícula

  • Traders que prefieren reglas claramente definidas

  • Aquellos que valoran el control del drawdown y la automatización

  • Usuarios de MT5 que buscan una ejecución estructurada de las operaciones


