Produktname: Harmonischer Konfluenzindikator (Basic Edition)

Überschrift: Automatisierter Harmonic Pattern Scanner mit Supply & Demand Confluence.

Beschreibung:

Erschließen Sie die Macht der geometrischen Marktstruktur mit dem Harmonic Confluence Indicator (Basic Edition). Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Ihre Charts automatisch nach Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu scannen, die auf validierten harmonischen Mustern basieren.

Im Gegensatz zu Standard-Scannern integriert dieser Indikator die Analyse der Marktstruktur (Angebots- und Nachfragezonen), um "Zusammenflüsse" zu ermitteln, die Ihnen mehr Vertrauen in potenzielle Handels-Setups geben. Er wurde für Händler entwickelt, die eine zuverlässige, automatisierte Lösung zur Identifizierung komplexer Musterformationen ohne manuelles Zeichnen benötigen.

Hauptfunktionen basierend auf der aktuellen Konfiguration:

Umfassende Classic Pattern Suite: Automatische Erkennung von 8 wesentlichen klassischen harmonischen Mustern: Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Cypher, Shark, FiveZero und ABCD.

Erweiterte Mustererkennung: Enthält leistungsstarke Variationen für eine tiefere Marktanalyse: AltBat, DeepCrab, NewCypher und NenStar.

Konvergenzzonen von Angebot und Nachfrage: Der Indikator findet nicht nur Muster, sondern identifiziert auch Angebots- und Nachfragezonen (anpassbare Farben), um potenzielle Umkehrpunkte zu validieren.

Einstellbare Strenge und Toleranz: Passen Sie den Scanner an Ihren Handelsstil an. Über die Eingaben können Sie die Fibonacci-Toleranzstufen anpassen und die "Strenge Stufe" (z.B. Mittel) für die Mustervalidierung festlegen.

Vollständige Anpassung: Schalten Sie einzelne Muster direkt über das Eingabefeld ein oder aus, um sich nur auf die von Ihnen bevorzugten Setups zu konzentrieren.

Wie es funktioniert: Der Indikator überwacht ständig das Kursgeschehen und misst die Fibonacci-Ratios zwischen den Marktausschlägen. Wenn ein gültiges Muster innerhalb der von Ihnen definierten Toleranzeinstellungen abgeschlossen wird, wird die potenzielle Umkehrzone (PRZ) auf Ihrem Chart hervorgehoben, so dass Sie Ihren Einstieg planen können.

Parameter-Übersicht: Das Eingabefeld bietet eine unkomplizierte Konfiguration für visuelle Einstellungen (Zonenfarben), Strengheitsstufen und individuelle Schalter (wahr/falsch) für alle unterstützten klassischen und fortgeschrittenen harmonischen Muster.

Verbessern Sie Ihre Handelsanalyse durch präzises, automatisches harmonisches Scannen.