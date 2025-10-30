GOLDTrenddog

Die 5-Minuten-Trend-Kauf- und Verkaufspunkt-Referenz für Gold hat eine Genauigkeitsrate von 90% . Alle Signale werden nicht neu gezeichnet, Parameter müssen für verschiedene Sorten und Zeiträume angepasst werden. Alle Signale werden nicht neu gezeichnet, die Parameter müssen für verschiedene Sorten und Zeiträume angepasst werden. Der Standardwert für den Goldhandel ist der 5-Minuten-Zeitraum. Wir hoffen, dass Sie Geld verdienen können, und es lohnt sich für Profis und Anfänger. Der Stop-Loss befindet sich am Ende der Linie, Echtzeitsignal. Stop-Loss ist am Ende der Linie, Echtzeit-Signal. Willkommen zu verwenden. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht für die Kommunikation.

Ich denke, dass die Standardeinstellung die optimale ist, mit einer Gewinnrate von 90% und bedeutenden Gewinnen, aber Sie können versuchen, es einzustellen. Eine Stunde ist besonders stabil, aber es gibt weniger Handelsmöglichkeiten.

Stellen Sie den CP-Wert je nach Ihrem bevorzugten Handelszyklus auf 6-25 ein. Für den kurzfristigen Handel (Zyklus 1-30 Minuten), der qualitativ hochwertige Signale erfordert, stellen Sie den CP-Wert auf 12 ein. Für den kurzfristigen Handel (1-30-Minuten-Zyklus), der qualitativ hochwertige Signale erfordert, stellen Sie den CP-Wert auf 12 ein. Auf diese Weise gibt es 3 bis 5 Signale pro Tag, wobei kleinere Werte für mehr Signale stehen.

