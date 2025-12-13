YF Filled Moving Averages

++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++ Trend-Tool

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hallo Trader,

Dies ist ein Trend-Tool, das ich benutze... basierend auf vier gleitenden Durchschnitten.

Ein Kurs unter oder über dem EMA200 ist ein Hinweis auf den langfristigen Trend. Auch die Richtung der Steigung zählt.

Sie können es in den Einstellungen anpassen, wenn Sie möchten.

Das Tool ist mit meinem Forecast System und den Bounce Zones abgestimmt.

- Vorhersagesystem --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904

- Bounce Zones --> https://www.mql5.com/en/market/product/158207

Zögern Sie nicht, mir Kommentare/Änderungen mitzuteilen.

Viel Spaß beim Trading, Peter