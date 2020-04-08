YF Filled Moving Averages

Hola Trader,

Esta es una herramienta de tendencia que utilizo ... basado en cuatro medias móviles.

Precio por debajo o por encima de la EMA200 es indicación de la tendencia a largo plazo. También cuenta la dirección de la pendiente.

Usted puede personalizar en la configuración si lo desea.

La herramienta está alineada con mi Sistema de Pronóstico y las Zonas de Rebote.

- Sistema de Previsión --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904

- Zonas de rebote --> https://www.mql5.com/en/market/product/158207

No dude en ponerse en contacto conmigo para comentarios / cambios.

Feliz trading, Peter

Otros productos de este autor
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
MT5 Forecast System GIFT
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++ +++ VERSION GRATUITA - SOLO EURUSD +++++++++++++++++++++++++++++ Por favor, añada PREFIX y/o SUFFIX a través de los ajustes si su Símbolo Gráfico de Broker es diferente (por ejemplo, sufijo = .r). +++ Este es un sistema de previsión. En el momento de la ruptura/previsión: el indicador dibuja la zona de retroceso (amarillo) y tres objetivos. Los niveles actúan como soporte y resistencia. Se puede utilizar en todos los pares/índices/marcos temporales/períodos. Par
FREE
Optimal Entry
Peter Maggen
5 (1)
Indicadores
Hola Trader, ================================================================================ Si te gusta mi indicador, por favor no dude en dar una revisión y / o comentario. Gracias. ================================================================================ Este indicador dibuja la zona de entrada y los niveles objetivo basándose en los niveles del día anterior. Se dibuja una zona azul (COMPRA) o roja (VENTA) y dos objetivos. También se indica el valor óptimo de entrada en la operación
FREE
YF Bounce Zones
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904 +++ Licencia Completa --> https://www.mql5.com/en/market/product/156842 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ OFERTA DE NAVIDAD +++ Obtenga este indicador gratis al alquilar la Licencia Completa del Sistema de Previsión (una licencia
Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
Esta es una estrategia simple basada en los niveles BREAKOUT y FIBONACCI. Después de una fuga, En cualquier caso, el mercado continúa moviéndose directamente a los niveles 161, 261 y 423. o retrocede hasta el nivel del 50% (también llamado corrección) y luego muy probablemente continúa el movimiento en la dirección inicial hasta los niveles 161, 261 y 423. La clave del sistema es la detección de la barra de ruptura indicada con un objeto rectangular verde (TENDENCIA ARRIBA) o rojo (TENDENCI
Forecast System Gift
Peter Maggen
5 (1)
Indicadores
--- VERSIÓN GRATUITA - SÓLO FUNCIONA EN EURUSD ------------------------------------------------------------------- Esta es una estrategia de ruptura única que se utiliza para determinar la próxima tendencia/movimiento a corto plazo. El sistema completo está disponible en MQL5 bajo el nombre "Forecast System". Aquí está el enlace --> https://www.mql5.com/en/market/product/104166?source=Site Backtest no es posible, porque los cálculos se realizan sobre la base de los datos de todos los plazos / pe
FREE
Forecast Scanner
Peter Maggen
Indicadores
This is a trend scanner that uses the Forecast System technology. Link to the FREE version of the   Forecast System  -->  https://www.mql5.com/en/market/product/110085?source=Site It scans up to 30 pairs for having an oversight of trending pairs and reversals. With this system you make every day about 10 profitable trades. The scanning comes with popup alert feature and mobile phone notifications. The scanner is free of charge for those who bought or rented the Forecast System. Please contact me
