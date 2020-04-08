YF Filled Moving Averages

++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++ Herramienta de tendencias

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hola Trader,

Esta es una herramienta de tendencia que utilizo ... basado en cuatro medias móviles.

Precio por debajo o por encima de la EMA200 es indicación de la tendencia a largo plazo. También cuenta la dirección de la pendiente.

Usted puede personalizar en la configuración si lo desea.

La herramienta está alineada con mi Sistema de Pronóstico y las Zonas de Rebote.

- Sistema de Previsión --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904

- Zonas de rebote --> https://www.mql5.com/en/market/product/158207

No dude en ponerse en contacto conmigo para comentarios / cambios.

Feliz trading, Peter